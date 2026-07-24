Pasiunea secretă a lui Alexandre Eram: Cum a salvat soțul Andreei Esca un colț din Transilvania de la pierderea identității: „Este despre emoție”

Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, a investit resurse financiare, timp și suflet într-un proiect turistic care a ajuns de succes.

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  de  ELLE.ro
Andreea Esca și familia
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Cunoscut mai ales ca partenerul de viață al vedetei PRO TV Andreea Esca, omul de afaceri Alexandre Eram a dezvoltat în ultimii 20 de ani un proiect de suflet neașteptat. În satul Porumbacu de Sus din județul Sibiu, acesta a restaurat mai multe case tradiționale din lemn, transformând zona într-o atracție turistică de patrimoniu.

Cu ce se ocupă Alexandre Eram, soțul Andreei Esca

Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, sunt împreună din 1996. S-au căsătorit în luna aprilie a anului 2000 și au împreună doi copii, pe Aris și pe Alexia Eram. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul jobului Andreei Esca, dat fiind faptul că Alexandre Eram conducea, la acea vreme, o afacere care furniza costumele purtate de prezentatorii PRO TV pe post. După ce au făcut cunoștință la un eveniment, au început să iasă împreună.

Sunt puțini cei care știu faptul că Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, s-a născut în Statele Unite ale Americii și și-a petrecut copilăria în Michigan, Detroit. Ulterior, s-a mutat alături de părinții lui, mama fiind de naționalitate franceză, iar tatăl armean, în Franța. Alexandre Eram este implicat de mulți ani în sectorul afacerilor. În comparație cu soția sa, Andreea Esca, care apare tot timpul în fața telespectatorilor, el menține o prezență discretă.

Departe de lumina reflectoarelor din Capitală, omul de afaceri Alexandre Eram derulează de aproape două decenii o investiție dedicată restaurării și păstrării patrimoniului rural din Transilvania. Deși este cunoscut publicului larg drept soțul prezentatoarei Andreea Esca, acesta și-a consolidat propriul drum în afaceri, punând accent pe conservarea arhitecturii autentice din județul Sibiu.

„Lumea mă știe de „soțul Andreei Esca” (…) Știam de la început că nu va fi chiar ușor, însă mie îmi este bine în rândul doi. Așa, cel din rândul întâi va ști că are pe cineva în spatele său, care să-l sprijine la nevoie”, spune Alexandre Eram, conform unui material din campania „Oameni și Locuri de Poveste”, derulată de Consiliul Județean Sibiu și distribuit de Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu.

Proiectul de suflet în care a investit Alexandre Eram

Povestea a început în urmă cu aproape 20 de ani, când Alexandre Eram a vizitat pentru prima dată localitatea Porumbacu de Sus, însoțit de soția sa și de tatăl acesteia. Cucerit de farmecul și liniștea locului, omul de afaceri a decis să achiziționeze o proprietate care să devină refugiul familiei din calea agitației urbane. Punctul de cotitură s-a produs în momentul în care un localnic intenționa să dărâme o casă veche din lemn pentru a folosi materialul drept lemn de foc. Refuzând să asiste la distrugerea unei construcții cu valoare istorică, Alexandre Eram a intervenit și a cumpărat-o. Decizia sa a declanșat o reacție în lanț în comunitate, acesta ajungând ulterior să achiziționeze și să salveze de la degradare cinci gospodării tradiționale.

„Era o toamnă târzie când am văzut că unul dintre vecini lovea cu securea pereții unei case vechi din lemn. Mi-a spus că are nevoie de lemn pentru foc. „Dar nu poți face asta!”, i-am spus, oferindu-mă să-i cumpăr vechea construcție. Pur și simplu nu puteam concepe ca o casă veche, cu valoare arhitecturală, să ajungă pe foc. Dintr-o dată, toată lumea dorea să ne vândă case din lemn. Am cumpărat cinci.”

În prezent, locuințele recondiționate fac parte dintr-un proiect turistic apreciat în special de turiștii străini aflați în căutarea nostalgiei și a simplității vieții de la țară. Casele vechi de două secole au fost renovate cu grijă, păstrând elementele originale ale arhitecturii locale și oferind vizitatorilor o experiență autentică. Discret din fire, Alexandre Eram mărturisește că preferă să rămână departe de viața mondenă și să își asume un rol de sprijin din umbră. Pentru el, investiția din Porumbacu de Sus depășește sfera financiară, fiind un demers dedicat protejării emoției și memoriei satului românesc.

„De obicei, sunt străini care vor să simtă ceva ce nu au mai trăit înainte. Caută simplitatea și o găsesc într-o casă veche de 200 de ani. Mulți mi-au spus că și-au reîntâlnit copilăria, că au redescoperit mirosul și gusturile din vremea vacanțelor la bunici. Până la urmă, acest tip de turism este despre emoție.”

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Foto: Arhiva ELLE

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