Anghel Damian, gest superb pentru Theo Rose. Regizorul i-a făcut o surpriză artistei: „A fost extraordinar”

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Theo Rose și Anghel Damian au trăit o experiență superbă împreună, iar artista a vorbit pe rețelele de socializare despre bucuria ei.

Anghel Damian, gest superb pentru Theo Rose

Theo Rose le-a povestit fanilor că ea și Anghel Damian aveau bilete cumpărate pentru concertul pe care Bruno Mars îl avea planificat pentru Milano. Cei doi au fost nevoiți să renunțe la bilete din cauza programului încărcat pe care artista îl avea la filmările de la „Vocea României.” După ce i-a împărtășit soțului ei cât de rău îi pare că ratează această experiență, regizorul i-a făcut o surpriză artistei. Anghel Damian a cumpărat alte bilete, iar a doua zi au plecat spre concert.

Theo Rose a fost extrem de încântată de concert, dar și de faptul că a trăit experiența asta alături de soțul ei.

„Era cât pe ce să ratăm turneul lui Bruno Mars. Aveam bilete pentru concertul din Milano, dar a trebuit să renunțăm la ele din cauza filmărilor de la Vocea. Încercam să-mi iau gândul de la asta când, deodată, am scos porumbelul:

„Îmi pare rău că n-am ajuns să-l vedem pe Bruno…”

La care soțul meu a zis:

„Nu te las eu să-ți pară rău de ceva pe lumea asta, viața mea.”

Și-am luat bilete de azi pe mâine și ne-am dus.

A fost extraordinar. Bruno și ai lui sunt extraordinari. Cântarea m-a lovit în moalele capului.

Bravo lui. Și bravo nouă că ne-am oferit câteva ore pentru ceva epic.”

Theo Rose, despre începutul relației cu Anghel Damian

Theo Rose și Anghel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea.

Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în luna septembrie a anului 2024, în cadrul unei ceremonii discrete, în comuna Izvoarele, Prahova, localitatea de origine a artistei, alături de familie și prieteni apropiați.

Când și-au început relația, Theo Rose și Anghel Damian au întâmpinat momentele grele din cauza atenției excesive din partea presei. Acum, artista a vorbit deschis despre acea perioadă, dar și despre cum a ajutat-o regizorul să depășească mai ușor acele clipe.

„Știi care-i faza? Nimănui nu-i pasă cu adevărat. Și-au dat cu părerea mulți, dar nu cred că îi interesa, de fapt, ce se petrece cu și între noi. Am avut mare noroc cu Anghel pentru că el a putut să privească lucrurile din afara acestei ‘cutii. Eu eram obișnuită cu presa din perspectiva unui om vesel, foarte deschis, care nu prea avea parte de judecată, că nu avea pentru ce, că nu făcea nimic neobișnuit și, dintr odată, m-am trezit în mijlocul unui tăvălug, înconjurată de părerologi și reacții”, a spus Theo Rose pentru VIVA!

Theo Rose este împlinită acum cu familia armonioasă pe care o are alături de soțul ei, Anghel Damian.

„Eu nu cred că trebuie să stau supusă acestor lucruri, am avut noroc cu Anghel pentru că m-a scos din bula mea și m-a pus să mă uit concret la viața noastră, să-mi dau seama că suntem, de fapt, foarte bine. Și că oamenii care-și dau cu părerea nu sunt real parte din viața noastră și că noi alegem ce vrem să împărtășim și ce nu. Până la urmă, ne-am văzut de treabă și este extraordinar. Dacă trec peste toate aceste momente de oboseală care clar îmi afectează starea de spirit, îmi dau seama că am efectiv tot ce mi-am dorit, e totul așa cum am visat să fie, de la soț până la familie, o carieră mai mult decât de succes. Adică mi-am dorit să am succes, dar n-am visat să fie chiar așa. Am efectiv toate motivele pentru care să trăiesc și pentru care să mă bucur.”

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Foto: Instagram

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