Jennifer Garner, declarații oneste despre provocările maternității: "Nu îmi cer scuze copiilor mei pentru..."

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Jennifer Garner a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în încercarea de a găsi un echilibru între carieră și viața de familie. Invitată în emisiunea Today, actrița a mărturisit că, deși în trecut s-a confruntat cu sentimente de vinovăție, odată cu trecerea anilor a înțeles că pasiunea pentru muncă poate fi un exemplu pozitiv pentru copiii săi.

Actrița din Alias este mama a trei copii – Violet, în vârstă de 20 de ani, Fin, de 17 ani, și Samuel, de 14 ani – pe care îi are împreună cu fostul său soț, Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți între 2005 și 2018.

În cadrul emisiunii Today, Jennifer Garner a revenit asupra unor declarații făcute recent într-un interviu pentru revista InStyle, unde explica faptul că nu simte nevoia să își ceară scuze copiilor atunci când munca o ține departe de ei.

„Când lucrez, nu îmi cer scuze copiilor mei pentru asta”, a spus actrița, adăugând că preferă să le spună: „Le mulțumesc că sunt atât de înțelegători”.

În timpul dialogului, prezentatoarea Jenna Bush Hager a remarcat că actrița le mulțumește copiilor săi, Violet, Fin și Samuel, pentru răbdare, fără să își ceară scuze. Jennifer Garner a explicat de ce consideră important acest lucru.

„Da, pentru că munca face parte din viață și îmi aduce atât de multă bucurie. Chiar cred că toate joburile pe care le-am avut mi-au plăcut cu adevărat. Îmi place să mă implic și să dau tot ce am mai bun. Pur și simplu îmi place să muncesc”.

Jennifer Garner a recunoscut însă că această perspectivă nu a fost mereu atât de clară. Ea spune că perioada în care copiii erau mici a fost una dificilă din punctul de vedere al echilibrului dintre viața personală și cea profesională.

„Acum, că sunt mai mari… Când erau mici, m-am luptat foarte mult cu sentimentul acesta. Dar acum îmi spun: ‘Îți mulțumim că ne-ai arătat că munca este ceva de care te poți bucura. Nu trebuie să fie doar o obligație obositoare tot timpul'”.

Deși a glumit spunând că are „un job extraordinar”, actrița consideră că mesajul este valabil indiferent de profesie.

„Renunțați la sentimentul de vinovăție. Nu ajută pe nimeni”.

În interviul acordat revistei InStyle luna trecută, Jennifer Garner a vorbit și despre perioada în care și-a pus cariera în plan secund pentru a se dedica familiei.

„Înțeleg foarte bine sentimentul acela de: ‘Am dat totul pentru rolul de mamă. Sunt în continuare mama lor, nu plec nicăieri, sunt în continuare implicată sută la sută. Dar sunt și foarte recunoscătoare că am din nou această parte a vieții mele'”.

Actrița a explicat că meseria sa presupune inevitabil pauze îndelungate atunci când își întemeiezi o familie.

„În primul rând, atunci când ai o profesie în care performezi în fața publicului, practic renunți la un an sau chiar un an și jumătate de activitate cât timp ești însărcinată, naști și te recuperezi. Când copiii mei erau mici, am lucrat foarte puțin, iar apoi familia noastră a trecut prin schimbări majore, așa că, pentru o perioadă lungă, aproape că nu am mai lucrat deloc”.

În prezent, actrița spune că se simte norocoasă să poată reveni la meseria pe care o iubește, fără să simtă că încearcă să compenseze ceva.

„Mă simt norocoasă pentru că fac actorie din pură bucurie. Nu este o suferință. Nu încerc să umplu un gol. Pur și simplu îmi place enorm ceea ce fac. Și îmi place să fiu în preajma oamenilor cărora le place ceea ce fac. Eram foarte, foarte fericită și pe vremea când jucam în spectacole de vară și câștigam doar o sută de dolari pe săptămână”.

Foto: Arhiva ELLE

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