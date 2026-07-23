Jennifer Garner, declarații oneste despre provocările maternității: „Nu îmi cer scuze copiilor mei pentru…”

Jennifer Garner a vorbit deschis despre maternitate, carieră și sentimentul de vinovăție pe care l-a resimțit în perioada în care copiii săi erau mici.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Jennifer Garner, declarații oneste despre provocările maternității: "Nu îmi cer scuze copiilor mei pentru..."

Jennifer Garner a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în încercarea de a găsi un echilibru între carieră și viața de familie. Invitată în emisiunea Today, actrița a mărturisit că, deși în trecut s-a confruntat cu sentimente de vinovăție, odată cu trecerea anilor a înțeles că pasiunea pentru muncă poate fi un exemplu pozitiv pentru copiii săi.

Actrița din Alias este mama a trei copii – Violet, în vârstă de 20 de ani, Fin, de 17 ani, și Samuel, de 14 ani – pe care îi are împreună cu fostul său soț, Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți între 2005 și 2018.

În cadrul emisiunii Today, Jennifer Garner a revenit asupra unor declarații făcute recent într-un interviu pentru revista InStyle, unde explica faptul că nu simte nevoia să își ceară scuze copiilor atunci când munca o ține departe de ei.

„Când lucrez, nu îmi cer scuze copiilor mei pentru asta”, a spus actrița, adăugând că preferă să le spună: „Le mulțumesc că sunt atât de înțelegători”.

În timpul dialogului, prezentatoarea Jenna Bush Hager a remarcat că actrița le mulțumește copiilor săi, Violet, Fin și Samuel, pentru răbdare, fără să își ceară scuze. Jennifer Garner a explicat de ce consideră important acest lucru.

„Da, pentru că munca face parte din viață și îmi aduce atât de multă bucurie. Chiar cred că toate joburile pe care le-am avut mi-au plăcut cu adevărat. Îmi place să mă implic și să dau tot ce am mai bun. Pur și simplu îmi place să muncesc”.

Jennifer Garner a recunoscut însă că această perspectivă nu a fost mereu atât de clară. Ea spune că perioada în care copiii erau mici a fost una dificilă din punctul de vedere al echilibrului dintre viața personală și cea profesională.

„Acum, că sunt mai mari… Când erau mici, m-am luptat foarte mult cu sentimentul acesta. Dar acum îmi spun: ‘Îți mulțumim că ne-ai arătat că munca este ceva de care te poți bucura. Nu trebuie să fie doar o obligație obositoare tot timpul'”.

Deși a glumit spunând că are „un job extraordinar”, actrița consideră că mesajul este valabil indiferent de profesie.

„Renunțați la sentimentul de vinovăție. Nu ajută pe nimeni”.

În interviul acordat revistei InStyle luna trecută, Jennifer Garner a vorbit și despre perioada în care și-a pus cariera în plan secund pentru a se dedica familiei.

„Înțeleg foarte bine sentimentul acela de: ‘Am dat totul pentru rolul de mamă. Sunt în continuare mama lor, nu plec nicăieri, sunt în continuare implicată sută la sută. Dar sunt și foarte recunoscătoare că am din nou această parte a vieții mele'”.

Actrița a explicat că meseria sa presupune inevitabil pauze îndelungate atunci când își întemeiezi o familie.

„În primul rând, atunci când ai o profesie în care performezi în fața publicului, practic renunți la un an sau chiar un an și jumătate de activitate cât timp ești însărcinată, naști și te recuperezi. Când copiii mei erau mici, am lucrat foarte puțin, iar apoi familia noastră a trecut prin schimbări majore, așa că, pentru o perioadă lungă, aproape că nu am mai lucrat deloc”.

În prezent, actrița spune că se simte norocoasă să poată reveni la meseria pe care o iubește, fără să simtă că încearcă să compenseze ceva.

„Mă simt norocoasă pentru că fac actorie din pură bucurie. Nu este o suferință. Nu încerc să umplu un gol. Pur și simplu îmi place enorm ceea ce fac. Și îmi place să fiu în preajma oamenilor cărora le place ceea ce fac. Eram foarte, foarte fericită și pe vremea când jucam în spectacole de vară și câștigam doar o sută de dolari pe săptămână”.

Citește și:
Jennifer Lopez, gafă vestimentară la Wimbledon. Cum arată ținuta pentru care a fost criticată

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Andra, mesaj special pentru fiica ei. Eva a împlinit 11 ani: "Te iubim mai mult decât pot spune cuvintele"
People
Andra, mesaj special pentru fiica ei. Eva a împlinit 11 ani: "Te iubim mai mult decât pot spune cuvintele"
Billie Eilish, de nerecunoscut pe platoul de filmare. Artista își face debutul pe marele ecran
People
Billie Eilish, de nerecunoscut pe platoul de filmare. Artista își face debutul pe marele ecran
Nadia Comăneci, într-o ipostază neașteptată. Cum a fost surprinsă alături de Loredana Groza și fiica ei și ce surpriză pregătesc
People
Nadia Comăneci, într-o ipostază neașteptată. Cum a fost surprinsă alături de Loredana Groza și fiica ei și ce surpriză pregătesc
Ioana Ginghină, dezvăluiri despre mariajul cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în relația cu fostul soț: "Nu am avut o căsnicie urâtă"
People
Ioana Ginghină, dezvăluiri despre mariajul cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în relația cu fostul soț: "Nu am avut o căsnicie urâtă"
Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru aniversează 8 ani de căsnicie. Mesajul emoționant publicat de actor: "Nu ne-am oprit"
People
Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru aniversează 8 ani de căsnicie. Mesajul emoționant publicat de actor: "Nu ne-am oprit"
Selena Gomez a împlinit 34 de ani. Ce surpriză i-a pregătit soțul ei, Benny Blanco
People
Selena Gomez a împlinit 34 de ani. Ce surpriză i-a pregătit soțul ei, Benny Blanco
Publicitate
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Mirela Vaida și Adriana Trandafir, în centrul atenției după provocarea lui Nea Mărin
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Mirela Vaida și Adriana Trandafir, în centrul atenției după provocarea lui Nea Mărin
Limita maximă a vieții oamenilor ar fi fost identificată. Cât am putea trăi, de fapt
Limita maximă a vieții oamenilor ar fi fost identificată. Cât am putea trăi, de fapt
Ana Bodea și Cristian Mungiu, întâlnire emoționantă. Ce spune despre Sebastian Stan: „A fost o experiență care m-a coplești”
Ana Bodea și Cristian Mungiu, întâlnire emoționantă. Ce spune despre Sebastian Stan: „A fost o experiență care m-a coplești”
Fenomenul El Nino evoluează îngrijorător. Până când ne-am putea confrunta cu fenomenele meteo extreme
Fenomenul El Nino evoluează îngrijorător. Până când ne-am putea confrunta cu fenomenele meteo extreme
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Unii oameni nu au educație, bun simț” Apartamentul de la mare al lui Jorge a fost devastat! Ce a găsit artistul când a intrat în casă / FOTO
„Unii oameni nu au educație, bun simț” Apartamentul de la mare al lui Jorge a fost devastat! Ce a găsit artistul când a intrat în casă / FOTO
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Daniela Nane, noi declarații despre iubire și viața romantică după despărțirea de Octavian Ene: "Am trăit situații..."
Daniela Nane, noi declarații despre iubire și viața romantică după despărțirea de Octavian Ene: "Am trăit situații..."
People

La aproape șase luni de la despărțirea de tenorul Octavian Ene, Daniela Nane vorbește deschis despre viața sa sentimentală.

+ Mai multe
Dragoș Bucur, mărturisiri rare despre căsnicia cu Dana Nălbaru. Cum au reușit să rămână împreună timp de 20 de ani
Dragoș Bucur, mărturisiri rare despre căsnicia cu Dana Nălbaru. Cum au reușit să rămână împreună timp de 20 de ani
People

Dragoș Bucur a vorbit deschis despre relația de aproape 20 de ani cu Dana Nălbaru și despre alegerea soției sale de a renunța la muzică.

+ Mai multe
Theo Rose l-a dus pe fiul ei, Sasha, la filmările "Vocea României". Imaginile de familie au devenit virale
Theo Rose l-a dus pe fiul ei, Sasha, la filmările "Vocea României". Imaginile de familie au devenit virale
People

Theo Rose le-a oferit fanilor o privire în culisele emisiunii "Vocea României", unde a fost însoțită de fiul ei, Sasha.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC