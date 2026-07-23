Ioana Ginghină, dezvăluiri despre mariajul cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în relația cu fostul soț: „Nu am avut o căsnicie urâtă”

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Ioana Ginghină a făcut declarații despre căsnicia pe care a avut-o cu Alexandru Papadopol, explicând că experiențele din trecut au ajutat-o să își înțeleagă mai bine nevoile și așteptările într-o relație.

Ce i-a lipsit Ioanei Ginghină în căsnicie

Cei doi au format timp de mai mulți ani unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea artistică și au împreună o fiică. Deși povestea lor s-a încheiat prin divorț, actrița spune că nu a simțit niciodată că trăia într-o relație nefericită, motiv pentru care vestea separării a fost cu atât mai greu de acceptat.

„Eu nu am avut o căsnicie urâtă, eu nu am trăit într-o relație toxică, eu am avut o căsnicie foarte frumoasă, de asta a și fost șocul așa de mare. Multă lume zice: ‘Dar nu te-ai prins?’. Nu m-am prins, eu nu sunt omul care să caut, eu îmbrățișez cu bucurie viața”, a declarat Ioana Ginghină în podcastul Ellei Prodan.

Ce a înțeles Ioana Ginghină după divorț

Privind în urmă, actrița spune că despărțirea a ajutat-o să descopere ce își dorește cu adevărat de la un partener. În prezent, mărturisește că relația pe care o trăiește îi oferă un echilibru pe care nu îl simțea în trecut.

„Într-un fel, acum mă bucur că s-a întâmplat așa, pentru că eu sunt mult mai bine acum ca atunci. Omul pe care îl am acum mă potențează mult mai mult decât mă potența Alexandru. Dar nu are legătură, nu vreau să vorbesc despre că nu a făcut Alexandru ceva. Sunt firi total diferite”, a explicat actrița.

Ioana Ginghină a ținut să precizeze că nu îi reproșează fostului soț comportamentul avut în timpul căsniciei. În opinia sa, diferențele de personalitate dintre ei au făcut ca fiecare să aibă alte nevoi și alte așteptări în relație. Actrița afirmă că, în prezent, se simte apreciată și ascultată într-un mod pe care nu l-a experimentat în trecut. Potrivit acesteia, atenția pe care o primește din partea actualului partener reprezintă una dintre cele mai importante diferențe față de mariajul cu Alexandru Papadopol.

„Alexandru, ca bărbat, avea nevoie de atenție. Cristi este… acum îmi dă mult mai multă atenție, adică eu sunt cea care are parte de atenție mai multă acum în relație. Mă bucură asta. N-am avut niciodată așa ceva”, a mărturisit Ioana Ginghină.

I oana Ginghină, noi reproșuri la adresa fostului soț, Alexandru Papadopol

Cu toate că în 2019 drumurile lor s-au separat oficial, iar fiecare și-a refăcut viața sentimentală, Ioana Ginghină spune că relația post-divorț nu este una liniștită, mai ales atunci când vine vorba despre implicarea fostului ei soț, Alexandru Papadopol, în viața fiicei lor, Ruxandra.

Ioana Ginghină a făcut noi declarații despre fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Actrița i-a reproșat acestuia că nu are o relație apropiată cu fiica lor, Ruxandra.

„Ruxi ține legătura cu tatăl ei, da. Ei întotdeauna au ținut legătura. Problema e că un tată trebuie să fie implicat, nu să țină legătura. Așa legătura ține și cu bunicii, cu unchii, cu mătușile. Dar, dacă atât s-a putut, asta e!”, a spus Ioana Ginghină pentru Click!

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Foto: Arhiva ELLE

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