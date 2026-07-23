Selena Gomez a împlinit 34 de ani. Ce surpriză i-a pregătit soțul ei, Benny Blanco

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Selena Gomez și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia, alături de soțul său, Benny Blanco. Cu această ocazie, artista a publicat pe Instagram un mesaj emoționant prin care le-a mulțumit fanilor pentru susținere și a marcat șase ani de la lansarea Rare Impact Fund, organizația dedicată sănătății mintale a tinerilor.

În imaginile distribuite, Selena Gomez apare pe balcon, suflând într-o lumânare așezată pe un tiramisu.

„În primul rând, trebuie să vă mulțumesc enorm fiecăruia dintre voi pentru susținere, bunătate și pentru toate urările de ziua mea”, a scris artista, care a împlinit 34 de ani. „În fiecare zi pot să creez datorită vouă. Vă mulțumesc că mă faceți mereu cea mai fericită fată din lume”.

Vedeta a vorbit și despre importanța Rare Impact Fund, inițiativa pe care a lansat-o înainte chiar de apariția primelor produse Rare Beauty. Organizația își propune să extindă accesul tinerilor din întreaga lume la servicii și programe de educație în domeniul sănătății mintale.

„Nu mi-aș fi imaginat niciodată, în urmă cu câțiva ani, că voi sărbători în același timp ziua mea de naștere și șase ani de la înființarea Rare Impact Fund. Inima mea este atât de plină astăzi.”, a scris Selena. „Să văd această comunitate reunindu-se pentru a sprijini sănătatea mintală a tinerilor a fost cel mai frumos cadou, așa că vă mulțumesc vouă. Vă mulțumesc că ați crezut în această inițiativă și că faceți parte din această călătorie… Vă iubesc atât de mult!!!”.

Printre cei care au reacționat la postare s-a numărat și soțul artistei, Benny Blanco, care i-a transmis un mesaj scurt: „Te iubesc”.

Aniversarea a fost celebrată la Bologna, unde cei doi și-au petrecut câteva zile împreună. Cu o zi înainte de ziua Selenei, cuplul a luat masa la restaurantul Trattoria della Santa. Proprietarul localului, Riccardo Lelli, a publicat o fotografie cu cei doi și a scris în descrierea postării: „Vă mulțumim foarte mult că ați ales să luați masa la noi, @selenagomez @itsbennyblanco”.

Pentru ieșire, Selena Gomez a purtat o rochie albă din satin, accesorizată cu o eșarfă colorată și o pereche de ochelari de soare, iar Benny Blanco a ales un tricou alb și pantaloni scurți largi.

Vacanța din Italia vine la scurt timp după ce Benny Blanco a dezvăluit pe TikTok că a traversat Oceanul Atlantic cu vaporul pentru a ajunge la Selena, care filmează la Londra noul sezon al serialului Only Murders in the Building. Producătorul a ales această variantă din cauza fricii sale de a zbura.

„Ce nu facem din dragoste”, a scris el în descrierea videoclipului.

Benny Blanco și Selena Gomez, ipostaze inedite în Italia

Tot de ziua Selenei, Benny Blanco a publicat imagini surprinse la un curs de gătit italian la care au participat împreună.

„Hai să pregătim un adevărat festin italian pentru ziua de naștere a soției mele', spune el la începutul videoclipului.

Clipul îi surprinde pe cei doi pregătind paste proaspete. Selena sparge un ou în aluat, îl frământă și îl trece prin mașina de făcut paste, în timp ce Benny o încurajează. La rândul său, acesta își transformă aluatul în spaghete și spune cu entuziasm: „Ați văzut asta?”, iar Selena reacționează din afara cadrului: „Uuu!”.

Cei doi au pregătit apoi mai multe preparate italiene, printre care fiori di zucca și parmigiana di melanzane. După ce preparatul a fost scos din cuptor, Benny Blanco a lăudat-o pe soția sa.

„Iubita mea face cea mai bună parmigiana di melanzane”, spune el. „Iei puțin și îl pui pe o felie de pâine”.

După ce gustă din preparat, acesta îi spune Selenei: „Este cel mai bun lucru pe care l-am mâncat până acum în Italia și tu l-ai făcut”.

Artista îi răspunde imediat: „Nu, tu l-ai făcut”.

Videoclipul include și imagini cu peisajele din Bologna, surprinzând vile italiene, fântâni și grădini, despre care Benny Blanco glumește spunând că oferă o „priveliște îngrozitoare”.

La finalul clipului, Selena se odihnește după cursul de gătit, iar Benny îi șoptește: „La mulți ani, iubito. Te iubesc”.

Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit în septembrie 2025, iar aceasta este prima aniversare a artistei pe care o sărbătoresc în calitate de soț și soție.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro