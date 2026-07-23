Daniela Nane, noi declarații despre iubire și viața romantică după despărțirea de Octavian Ene: „Am trăit situații…”

La aproape șase luni de la despărțirea de tenorul Octavian Ene, Daniela Nane vorbește deschis despre viața sa sentimentală.

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  de  ELLE.ro
Daniela Nane, noi declarații despre iubire și viața romantică după despărțirea de Octavian Ene: "Am trăit situații..."

Au trecut aproape șase luni de la despărțirea de tenorul Octavian Ene, iar Daniela Nane spune că traversează o perioadă de echilibru și liniște. Actrița mărturisește că nu simte nevoia unei noi relații și că își găsește împlinirea în activitatea profesională, călătorii și micile bucurii care îi colorează fiecare zi.

Daniela Nane, despre cum a schimbat-o despărțirea

Într-un interviu acordat revistei VIVA!, artista a vorbit deschis despre modul în care privește în prezent dragostea și despre lucrurile care îi aduc satisfacție în această etapă a vieții. După încheierea relației cu Octavian Ene, actrița spune că este împăcată cu prezentul și nu simte că îi lipsește ceva din punct de vedere sentimental. Daniela Nane susține că experiențele frumoase trăite de-a lungul anilor îi sunt suficiente pentru a privi cu recunoștință spre viață.

Eu sunt împăcată din acest punct de vedere, nu mă preocupă o relație de cuplu. Am trăit situații atât de frumoase în viața mea, iar sufletul meu e vesel și recunoscător. Am o viață plină și frumoasă și nu simt nicio lipsă.”

Cum își petrece timpul liber actrița

Dincolo de proiectele profesionale, Daniela Nane spune că are numeroase pasiuni care îi aduc bucurie. Lectura în mijlocul naturii, înotul, dansul sau spectacolele de teatru și operă fac parte din activitățile pe care le preferă. În același timp, călătoriile ocupă un loc special în viața ei, iar atunci când are ocazia încearcă să îmbine munca cu plăcerea de a descoperi locuri noi.

„Îmi place să citesc la umbră, în natură. Îmi place mult să înot, de preferat nu în piscină. Îmi place să dansez, și asta fac uneori și acasă. Îmi place să mă uit la filme și să merg la spectacole de teatru, operă, balet, la concerte. (…) Îmi plac mult călătoriile, iar profesia mea îmi dă uneori și bucuria asta. Work & pleasure – ideal pentru mine. În vacanță vreau să văd locuri frumoase, expoziții în muzee, dar și să mă bucur de natură. N-am fost încă în Japonia, acolo visez să ajung, în timpul sărbătorii florii de cireș. Am un master în cultură, civilizație și teatru japonez. Am fost în China anul trecut și mi-a plăcut foarte mult. Italia e destinația preferată, deși mă simt bine oriunde mă duc, sunt fericită când călătoresc, chiar dacă e aproape. Sâmbătă am petrecut o zi la Snagov, a fost splendid. La ora 9 am ajuns la prietena mea, am băut cafeaua la umbră, soțul ei a scos barca și ne-a plimbat pe lac, am înotat în piscină, a fost minunat. Bucurie.”, a mai spus vedeta.

Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit

În luna februarie a anului 2024, Daniela Nane a fost surprinsă de către paparazzi în ipostaze tandre cu tenorul Octavian Ene. Până atunci, se știa că actrița este căsătorită cu Adrian Cioroianu, istoric și fost ministru de externe al României. După apariția imaginilor în care se sărută cu un alt bărbat, Daniela Nane a dezvăluit că a divorțat de Adrian Cioroianu.

Daniela Nane și Adrian Cioroianu au format un cuplu discret și au fost rare ocaziile în care s-au afișat în public. Cei doi s-au căsătorit în anul 2016. Din 1998 și până în 2002, actrița a fost căsătorită cu omul de afaceri Viorel Popa, alături de care are un băiat, pe nume Codrin.

Potrivit unor surse apropiate citate de Click!, Daniela Nane și Octavian Ene nu mai formau un cuplu de mai multe luni și nu au mai fost văzuți împreună de la începutul anului 2025. Cei doi au rămas în relații apropiate și continuă să colaboreze pe plan profesional.

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Foto: Arhiva ELLE

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