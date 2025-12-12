Actrița Daniela Nane și tenorul Octavian Ene s-au despărțit

Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit.

  Actualizat 12.12.2025, 09:43
Actrița Daniela Nane și tenorul Octavian Ene s-au despărțit

Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit după un an de relație. Cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. Ce s-a aflat acum despre separarea lor?

Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit

În luna februarie a anului 2024, Daniela Nane a fost surprinsă de către paparazzi în ipostaze tandre cu tenorul Octavian Ene. Până atunci, se știa că actrița este căsătorită cu Adrian Cioroianu, istoric și fost ministru de externe al României. După apariția imaginilor în care se sărută cu un alt bărbat, Daniela Nane a dezvăluit că a divorțat de Adrian Cioroianu.

Daniela Nane și Adrian Cioroianu au format un cuplu discret și au fost rare ocaziile în care s-au afișat în public. Cei doi s-au căsătorit în anul 2016. Din 1998 și până în 2002, actrița a fost căsătorită cu omul de afaceri Viorel Popa, alături de care are un băiat, pe nume Codrin.

Potrivit unor surse apropiate citate de Click!, Daniela Nane și Octavian Ene nu mai vorbeau un cuplu de mai multe luni și nu au mai fost văzuți împreună de la începutul anului. Cei doi au rămas în relații apropiate și continuă să colaboreze pe plan profesional. 

„Nu am nimic de spus vis-a-vis de acest subiect. Cred că un domn nu își discută viața personală. Prin urmare, aș aprecia enorm dacă nu voi mai fi contactat pe marginea acestei chestiuni. Daniela Nane este o persoană pe care o respect profund”, a spus Octavian Ene pentru Click!

Ce spuneau Daniela Nane și Octavian Ene despre relația lor

În cadrul unei apariții la o emisiune TV, Daniela Nane și Octavian Ene au vorbit despre cum a început povestea lor de dragoste. Actrița a subliniat că, deși este conștientă de interesul publicului pentru viața ei privată, nu consideră că are obligația de a oferi detalii suplimentare despre alegerile personale. Cei doi s-au cunoscut la teatru, iar Octavian Ene a mărturisit, sincer, că nu era familiarizat cu cine este Daniela Nane la acea vreme.

„Eu înțeleg că sunt o persoană cunoscută și că lumea e curioasă, dar pe nimeni nu mă interesează nimeni ce face, când face, cu cine se căsătorește, când divorțează, de ce. (…) Dacă fiecare om din public care ne ascultă, dacă ar fi nevoit să anunțe de fiecare dată ce se întâmplă în viața lui, nu cred că ar fi confortabil. E o chestie asumată, nimeni nu a înșelat pe nimeni. Noi nu ne-am ascuns, doar că nu am anunțat în presă. Opt ani am fost căsătorită (n.r. cu Adrian Cioroianu)”, a declarat Daniela Nane în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

„Ne-am cunoscut la teatru unde lucram amândoi. Eu lucram deja de vreo doi ani și jumătate când a venit Daniela acolo. (…) Eu nu știam cine e Daniela Nane, spre rușinea mea. Eu sunt pe pătrățica mea, pe muzica mea”, a completat Octavian Ene.

EXCLUSIV: Delia, adevărul despre participarea la un reality show. Cu cine ar pleca artista: "În fiecare an e cu telefoanele"
EXCLUSIV: Delia, adevărul despre participarea la un reality show. Cu cine ar pleca artista: "În fiecare an e cu telefoanele"
People

Delia a vorbit sincer despre dorința de a participa la un reality show.

+ Mai multe
EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre Charlotte: "Mi-a cerut să meargă la..."
EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre Charlotte: "Mi-a cerut să meargă la..."
People

Mădălina Ghenea a vorbit deschis într-un interviu ELLE România despre pasiunile fiicei sale și modul în care o crește pe Charlotte.

+ Mai multe
ELLE STYLE AWARDS 2025: Cele mai cool fotografii de la eveniment
ELLE STYLE AWARDS 2025: Cele mai cool fotografii de la eveniment
People

Iată o selecție de fotografii cool de la ELLE STYLE AWARDS 2025.

+ Mai multe
