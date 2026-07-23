Theo Rose l-a dus pe fiul ei, Sasha, la filmările „Vocea României”. Imaginile de familie au devenit virale

Theo Rose le-a oferit fanilor o privire în culisele emisiunii "Vocea României", unde a fost însoțită de fiul ei, Sasha.

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  de  ELLE.ro
Theo Rose cu Sasha la Vocea Romaniei
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Theo Rose a îmbinat timpul petrecut la serviciu cu cel alături de familie și și-a surprins urmăritorii din mediul online cu imagini din spatele camerelor de filmat de la „Vocea României”. Artista l-a avut alături pe fiul ei, Sasha, care a descoperit pentru prima dată atmosfera de pe platoul emisiunii și s-a bucurat de o zi plină de joacă alături de părinții săi.

Sasha a descoperit culisele emisiunii „Vocea României”

În perioada filmărilor pentru noul sezon al show-ului de la Pro TV, Theo Rose a decis să își ia băiețelul cu ea pe platou. Micuțul Sasha a avut ocazia să vadă îndeaproape decorurile emisiunii și să petreacă timp în locul în care mama lui își desfășoară activitatea în calitate de antrenoare.

Plin de energie și curios să descopere fiecare colț al studioului, Sasha s-a plimbat prin culise și s-a bucurat de o experiență inedită, în timp ce părinții lui profitau de momentele libere dintre filmări.

Momente de familie în pauzele de filmare

La studiourile unde se filmează emisiunea s-a aflat și Anghel Damian, iar cei doi au transformat pauzele dintre cadre în clipe dedicate fiului lor. Theo Rose și partenerul ei s-au jucat împreună cu Sasha, inclusiv de-a v-ați ascunselea, iar imaginile surprinse în culise au arătat o atmosferă relaxată și plină de voie bună. Fotografiile și videoclipurile publicate de artistă au strâns rapid numeroase aprecieri și comentarii, admiratorii lăudând naturalețea și armonia familiei.

Theo Rose, despre începutul relației cu Anghel Damian

Theo Rose și Anghel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea.

Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în luna septembrie a anului 2024, în cadrul unei ceremonii discrete, în comuna Izvoarele, Prahova, localitatea de origine a artistei, alături de familie și prieteni apropiați. 

Când și-au început relația, Theo Rose și Anghel Damian au întâmpinat momentele grele din cauza atenției excesive din partea presei. Acum, artista a vorbit deschis despre acea perioadă, dar și despre cum a ajutat-o regizorul să depășească mai ușor acele clipe. 

„Știi care-i faza? Nimănui nu-i pasă cu adevărat. Și-au dat cu părerea mulți, dar nu cred că îi interesa, de fapt, ce se petrece cu și între noi. Am avut mare noroc cu Anghel pentru că el a putut să privească lucrurile din afara acestei ‘cutii. Eu eram obișnuită cu presa din perspectiva unui om vesel, foarte deschis, care nu prea avea parte de judecată, că nu avea pentru ce, că nu făcea nimic neobișnuit și, dintr odată, m-am trezit în mijlocul unui tăvălug, înconjurată de părerologi și reacții”, a spus Theo Rose pentru VIVA!

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Foto: Instagram

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