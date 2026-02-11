Ioana Ginghină, mărturisiri despre relația apropiată cu fiica ei. De ce îi cere acordul de fiecare dată: „Orice psiholog poate să confirme”

Ioana Ginghină a dezvăluit de ce îi cere mereu acordul fiicei sale când vine vorba de aparițiile publice.

Ioana Ginghină, mărturisiri despre relația apropiată cu fiica ei. De ce îi cere acordul de fiecare dată: "Orice psiholog poate să confirme"

Ioana Ginghină a explicat recent de ce obișnuiește să îi ceară aprobarea fiicei sale înainte de a lua decizii care țin de imaginea publică. Deși, în mod obișnuit, rolurile ar fi inversate, actrița spune că preferă să se consulte cu Ruxandra, adolescenta care se apropie de vârsta de 18 ani.

Ioana Ginghină, relație apropiată de fiica ei

În ultima perioadă, Ioana Ginghină spune că a trecut printr-o schimbare personală vizibilă. Actrița afirmă că se simte diferit față de anii trecuți și consideră că această transformare se reflectă și în felul în care arată, chiar dacă se apropie de 50 de ani.

Recent, vedeta a participat la un eveniment monden alături de soțul ei, Cristi. Apariția sa a atras atenția invitaților, în special datorită rochiei alese, o ținută care a ieșit rapid în evidență și a stârnit reacții din partea celor prezenți. Actrița a explicat că nu ia decizii legate de vestimentație, apariții publice sau postări online fără acordul fiicei sale. Ea spune că această alegere vine din dorința de a o proteja pe Ruxandra și de a evita situațiile în care adolescenta s-ar putea simți afectată de expunerea mamei sale.

„Eu, întotdeauna, de când are ea 13 ani, poate chiar 12, tot ce am postat și poate tot ce am zis undeva în spațiul public sau tot ce am purtat a fost cu acordul Ruxandrei. A fost foarte sensibilă în perioada de adolescență. Orice psiholog poate să confirme. În momentul în care există o mamă care e frumoasă, cotată ca o femeie frumoasă, poate exista un complex de inferioritate la fiică și eu nu am vrut chestia asta. Și rochia de pe mine de astăzi a fost luată cu acordul ei, nu fac nimic fără acordul ei. În general, cu soțul și cu fiica venim la evenimentele care ne leagă, era normal să fie alături de mine. Nu prea mai cunosc oameni, e o altă generație atunci când merg la evenimente”, a spus ea pentru Spynews.ro

Actrița a mai precizat că relația cu fiica sa este una apropiată, iar comunicarea dintre ele s-a consolidat în timp. Potrivit declarațiilor sale, Ruxandra nu doar că îi oferă sprijin, dar i-a urmat exemplul și în plan profesional.

Ioana Ginghină a spus că fiica ei a început cursuri de actorie și este deja implicată în mai multe proiecte artistice. Performanțele adolescentei o bucură și o fac să se simtă mândră de parcursul ei.

„Fiica mea face cursuri de actorie, are mai multe spectacole decât mine, joacă acum în cinci spectacole. Vreau să spun că vorbim aceeași limbă de mult timp, de câțiva ani buni. Ea e pe primul loc în viața mea, asta e clar”, a declarat actrița.

Ioana Ginghină, despre tensiunile cu Alexandru Papadopol

Ioana Ginghină a revenit cu dezvăluiri sincere despre relația complicată pe care o are cu fostul soț, Alexandru Papadopol, dar mai ales despre modul în care această dinamică se reflectă în viața fiicei lor, Ruxandra. Actrița a vorbit fără ocolișuri despre un episod recent care a afectat-o profund și care, spune ea, spune mai mult decât orice aparență publică.

Vorbind într-un podcast, Ioana Ginghină a abordat direct subiectul relației cu tatăl copilului său, recunoscând că, deși au trecut câțiva ani de la divorț, tensiunile nu s-au stins complet. Mai dureros decât ruptura dintre doi adulți este, în opinia ei, impactul emoțional pe care lipsa constantă a lui Alexandru Papadopol îl are asupra adolescentei.

„Eu îți zic așa o chestie, care a avut loc de curând. A fost un vernisaj, la care Ruxi a avut o expoziție de pictură. Au venit mama și tata, că a fost Cristi (n.r. – soțul ei) cu mine. Deci, am fost un bărbat și o femeie la acest eveniment. Eu nu l-am anunțat pe Alexandru, că a fost pe grupul de școală, deci a văzut ca și mine. Bineînțeles că nu a venit. I-am dat un mesaj, dar i-am și zis să nu îmi răspundă. Îl pun pe arhive, ca să nu mă enervez. Nu știu dacă mi-a răspuns, fiindcă nu mai vreau să văd. Mă doare sufletul pentru copilul meu”, a spus Ioana Ginghină, în podcastul Doiniței Oancea.

foto: Arhiva ELLE

