Adevăratul motiv pentru care Ioana Ginghină încă mai vorbește despre fostul ei soț, Alexandru Papadopol: „Nu poate să treacă peste”

Ioana Ginghină a vorbit despre motivul pentru care îl aduce des în discuție pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Adevăratul motiv pentru care Ioana Ginghină încă mai vorbește despre fostul ei soț, Alexandru Papadopol: "Nu poate să treacă peste"

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în 2019, după 12 ani de căsnicie. Actrița și actorul au împreună o fiică, pe nume Ruxandra. După separarea lor, Alexandru Papadopol a fost rezervat cu viața lui personală, iar de ceva timp este într-o relație discretă cu actrița Cristiana Luca. În ceea ce o privește pe Ioana Ginghină, ea trăiește o poveste de dragoste alături de Cristi Pitulice, cu care s-a căsătorit în 2023.

De ce Ioana Ginghină încă îl mai aduce în discuție pe Alexandru Papadopol

Cu toate că Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat de mai mulți ani și și-au refăcut viețile amoroase, actrița continuă să îl aducă în discuție pe actor. Ioana Ginghină a lămurit recent acest aspect și a evidențiat că fostul ei soț nu este un tată implicat. 

„Vă răspund la cei care vă tot întrebați prin comentarii: „Ginghină asta nu poate să treacă peste Papadopol? Ce tot vorbește atâta de Papadopol?”. Ei bine, Ginghină trăiește în casă cu fiica lui Papadopol, care întreabă destul de des, să știți, „De ce mama tu și tata nu? De ce Cristi, care este un străin, și tata nu?”. De-asta nu poate Ioana Ginghină să treacă peste Papadopol.

Ioana Ginghină a adăugat faptul că fiica ei, Ruxandra, se simte nefericită.

„Sunteți multe într-un proces de despărtire. 
Pot să vă zic că o să fie bine. Știu însă că sufletul de mamă nu se poate liniști atât de ușor.
Am tot văzut ici colo câte un comentariu mai mult sau mai puțin răutăcios…
„Nu e fericită, altfel nu mai vorbea atât de el…”
Da, chiar așa e! Nu prea ai cum ca mamă să fii fericită când copilul tău nu este fericit, când copilul tău are tot felul de întrebări la care nu ai răspuns…”

Alexandru Papadopol nu i-a spus fiicei sale că urmează să se căsătorească

Pe 14 februarie 2025, Alexandru Papadopol și partenera lui, Cristiana Luca, au ajuns în fața ofițerului stării civile. Cununia lor civilă s-a desfășurat la Primăria sectorului 6. La o zi după, Alexandru Papadopol și Cristiana Luca s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii restrânse.

Ioana Ginghină a aflat inițial din presă și de la teatru că fostul ei soț, Alexandru Papadopol, urmează să se căsătorească cu partenera lui, Cristiana Luca. Ulterior, actrița l-a sunat pe actor, iar acesta i-a confirmat că se va căsători pe 14 februarie 2025. Ioana Ginghină este deranjată de maniera în care a acționat fostul ei partener de viață, și mai ales pe faptul că pe fiica lor, Ruxandra, nu a invitat-o la eveniment, iar ea a aflat vestea tot din presă.

Ioana Ginghină, noi declarații despre relația dintre fiica lui și Alexandru Papadopol

Recent, Ioana Ginghină a oferit noi mărturisiri despre relația din prezent dintre fiica lui și fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Actrița a menționat că Ruxandra este extrem de afectată de faptul că tatăl ei nu a anunțat-o că urmează să se căsătorească. Tânăra suferă din cauza faptului că nu este apropiată față de actor. 

„Nu m-am împăcat cu el și nici nu cred că mai există cale de împăcare. Ruxandra a trecut și n-a trecut peste, teoretic. Practic, sunt seri în care e foarte tristă, plânge și are accese de furie față de Alexandru. Eu am mințit foarte mult timp faptul că ei au avut o relație ok. Au avut în sensul că nu se mai certau, dar demult n-au mai fost weekend-urile să se ducă acolo, pentru că la început a fost COVID-ul, după aceea a fost ocupat, ei nu-i mai venea să se ducă și lucrurile au rămas așa, dar exista o relație acolo cât de cât.

Când am fost acum în ianurie în Malaysia, ea a stat la Alexandru și la soția lui 10 zile și totuși la nici trei săptămâni aflăm din presă și de la teatru data căsătoriei lui. Și nici nu știm dacă i-ar fi spus Ruxandrei dacă eu nu aflam să-i spun ei și ea să sune și să fie toată nebunia asta. Suferă, merge la psiholog, are multă furie în ea”, a spus Ioana Ginghină în emisiunea „40 de întrebări.”

Citește și:
Sorin Bontea, confesiuni dureroase despre începutul carierei sale. Prin ce a trecut juratul de la Masterchef: „Îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Fosta soție a lui Justin Trudeau, reacție neașteptată după apariția pozelor cu acesta și Katy Perry în ipostaze pasionale
People
Fosta soție a lui Justin Trudeau, reacție neașteptată după apariția pozelor cu acesta și Katy Perry în ipostaze pasionale
Ioana Grama, reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău: "Sunt curioasă..."
People
Ioana Grama, reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău: "Sunt curioasă..."
Cine a invitat-o, de fapt, pe Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris
People
Cine a invitat-o, de fapt, pe Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris
Elena Hagi a atras atenția cu ținuta purtată la un meci de fotbal
People
Elena Hagi a atras atenția cu ținuta purtată la un meci de fotbal
Olga Barcari, dezvăluiri despre adevăratul motiv al despărțirii de Cătălin Bordea: "Era de curând divorțat. Nu a știut cum să..."
People
Olga Barcari, dezvăluiri despre adevăratul motiv al despărțirii de Cătălin Bordea: "Era de curând divorțat. Nu a știut cum să..."
Carmen Grebenișan, confesiuni despre perioada postpartum. Ce a mărturisit, la o săptămână de când a devenit mamă: "Corpul meu încă poartă urmele nașterii, dar..."
People
Carmen Grebenișan, confesiuni despre perioada postpartum. Ce a mărturisit, la o săptămână de când a devenit mamă: "Corpul meu încă poartă urmele nașterii, dar..."
Libertatea
Oana Roman, atacată de Calina și Catinca: „Am primit cam aceeași educație pe care a primit-o și doamna”
Oana Roman, atacată de Calina și Catinca: „Am primit cam aceeași educație pe care a primit-o și doamna”
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Ce i s-a întâmplat Marei Bănică atunci când a mers la pelerinajul Sfintei Parascheva. Jurnalista a povestit totul după 22 de ani
Ce i s-a întâmplat Marei Bănică atunci când a mers la pelerinajul Sfintei Parascheva. Jurnalista a povestit totul după 22 de ani
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Olga Barcari a dezvăluit care e relația ei cu prezentatorul The Ticket. Ce spune concurente Asia Express despre Cătălin Bordea
Olga Barcari a dezvăluit care e relația ei cu prezentatorul The Ticket. Ce spune concurente Asia Express despre Cătălin Bordea
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi
Rochia transparentă nu a mai lăsat loc de interpretări. Cum a apărut Alexandra Stan la Bucharest Fashion Week
Rochia transparentă nu a mai lăsat loc de interpretări. Cum a apărut Alexandra Stan la Bucharest Fashion Week
Unica.ro
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
„Ori nu eram pregătit, ori Maica Sfântă m-a salvat”. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși. Prezentatorul TV a ajuns la spital
„Ori nu eram pregătit, ori Maica Sfântă m-a salvat”. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși. Prezentatorul TV a ajuns la spital
Acasă la Smiley și la Gina Pistol. Cum arată la interior vila în care își cresc fetița și își găsesc refugiul. Are 130 mp, 5 camere și o mansardă ca-n povești / FOTO
Acasă la Smiley și la Gina Pistol. Cum arată la interior vila în care își cresc fetița și își găsesc refugiul. Are 130 mp, 5 camere și o mansardă ca-n povești / FOTO
catine.ro
Persoanele născute în aceste zile au cele mai mari șanse să rămână singure. Ce arată astrele
Persoanele născute în aceste zile au cele mai mari șanse să rămână singure. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Antrenamentele de dimineață vs. antrenamentele de seară. Care sunt mai eficiente pentru un somn odihnitor și energie
Antrenamentele de dimineață vs. antrenamentele de seară. Care sunt mai eficiente pentru un somn odihnitor și energie
Mai multe din people
Anca Țurcașiu, imagini adorabile alături de nepoata ei. Cum a surprins-o artista pe Zoe: "Cea mai fericită..."
Anca Țurcașiu, imagini adorabile alături de nepoata ei. Cum a surprins-o artista pe Zoe: "Cea mai fericită..."
People

Anca Țurcașiu a publicat noi imagini adorabile alături de nepoata ei, Zoe.

+ Mai multe
Céline Dion, apariție publică rară alături de cei trei fii ai săi la concertul lui Paul McCartney
Céline Dion, apariție publică rară alături de cei trei fii ai săi la concertul lui Paul McCartney
People

Celine Dion a fost surprinsă alături de fiii ei la concertul lui Paul McCartney, în ciuda problemelor de sănătate.

+ Mai multe
Motivul pentru care Cosmin Seleși a ajuns la spital. Ce a pățit actorul: "Lucrurile s-au complicat, am avut niște dureri infernale"
Motivul pentru care Cosmin Seleși a ajuns la spital. Ce a pățit actorul: "Lucrurile s-au complicat, am avut niște dureri infernale"
People

Cosmin Seleși a vorbit despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC