Ruxandra, fiica Ioanei Ginghină, vrea să se mute singură. Ce părere are actrița: „Îmi e foarte greu

Ioana Ginghină a dezvăluit că fiica ei, pe care o are din căsnicia anterioară cu Alexandru Papadopol, își dorește să plece de acasă și să se mute singură după ce împlinește 18 ani. În prezent, Ruxandra are 17 ani, iar actrița se pregătește de acest moment.

Ioana Ginghină a recunoscut că s-a adaptat cu greu la ideea că fiica ei, Ruxandra, se va muta după ce va împlini 18 ani. Actrița plănuiește să îi închirieze fiicei sale o garsonieră în zona Gorjului, astfel încât să fie aproape de Dragomirești și să se poată vizita des.

„Drama mea personală este că eu mă pregătesc la propriu, că merg câteodată și la psiholog, de acest pas de despărțire. Pentru că fata mea își dorește ca la 18 ani să se mute singură. Și bineînțeles că eu o susțin. Dar greu. Deci la suflet e foarte greu. Și stăm și discutăm pe tema asta și mai plâng. Îmi e foarte greu. Eu am fost o mamă super dedicată și am fost acolo și acum ea cumva va lăsa un gol mare”, a povestit Ioana Ginghină în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

În cadrul unui interviu, Ioana Ginghină a dezvăluit că fiica ei, Ruxandra, are iubit. Actrița l-a cunoscut pe acesta și are o impresie bună despre el.

„L-am cunoscut când am avut premiera, am invitat-o alături de plus one-ul ei, adică putea să vină cu oricine, și ea a venit cu un băiat și așa l-am cunoscut. Am primit și un buchet de flori de la amândoi și a fost foarte drăguț. Îl știam din vedere, adică eu când o luam de la întâlniri cu el, îl vedeam și îi făceam cu mâna și râdea. Chiar o dată mi-a zis: „Mama, te-ai uitat urât!” Dar eu nu m-am uitat urât, eu nu văd la distanță și m-am uitat și eu așa prin întuneric, cum era iarnă, eu știu ce față am făcut?! „Vai, l-ai speriat!” După aceea, dățile următoare așa făceam (n.r. zâmbeam)! E mai mare cu un an decât ea, sunt colegi de liceu”, a spus Ioana Ginghină pentru cancan.ro.