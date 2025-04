Cătălina Grama, despre secretele căsniciei cu Paul Ipate. Ce a mărturisit actrița: „Este o metodă pe care o folosim și cu copiii noștri…”

Cătălina Grama și Paul Ipate formează unul dintre cele mai îndrăgite și solide cupluri din showbiz-ul românesc. Au împreună o fată, pe nume Zora, iar actrița mai are un băiat, Achim, dintr-o relație anterioară. Cătălina Grama și Paul Ipate s-au căsătorit religios la sfârșitul lunii august 2023. Evenimentul a avut loc în România, după ce în urmă cu câteva săptămâni au avut parte de o cununie civilă ca în povești în Italia.

Într-un interviu acordat recent, Cătălina Grama a vorbit despre căsnicia cu Paul Ipate și cum este relația lor în intimitate.

„Eu încerc să fiu foarte caldă și drăguță, dacă se poate. Dacă am loc, sunt tare drăguță. Dacă nu, aia e, îi dau spațiu. Cu toții mai avem momente mai puțin faste, să spunem, iar atunci fiecare are nevoie de o gură de aer și cred că e important să ne simțim partenerul și să îl lăsăm în pace dacă are o zi mai proastă”, a povestit actrița pentru Ego.ro.