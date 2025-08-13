Ruxandra Papadopol a împlinit 17 ani. Ce mesaj plin de emoție a transmis public mama ei, Ioana Ginghină: „E o vârstă specială”

Ioana Ginghină, una dintre cele mai apreciate actrițe din România, a trăit ieri un moment deosebit pentru orice mamă: fiica ei, Ruxandra, născută din căsătoria cu Alexandru Papadopol, a împlinit 17 ani.

Ioana Ginghină, mesaj pentru fiica ei

Ruxi pășește acum în adolescența târzie, devenind tot mai independentă și responsabilă. După despărțirea părinților, tânăra a rămas în grija mamei sale, iar legătura dintre ele a rămas extrem de strânsă. De-a lungul anilor, Ioana Ginghină a vorbit deschis despre rolul ei de mamă și despre modul în care încearcă să fie mereu sprijinul de care fiica sa are nevoie.

În mediul online, actrița împărtășește deseori momente din viața ei personală, iar ieri a ales să transmită un mesaj emoționant cu ocazia aniversării fiicei sale. Ruxandra a ajuns la vârsta de 17 ani, iar Ioana a ținut să îi transmită toate gândurile bune și iubirea sa.

„De azi are 17 ani… ‘Au trecut aşa repede’, mama îmi zice chiar ea. ‘Mai am un an și sunt majoră, tu îți dai seama?’ E o vârstă specială, iar eu știu cât de important este să fac un pas în spate și să privesc cum te transformi într-o adultă minunată. Cu fiecare an, te văd înflorind și devenind persoana puternică și frumoasă care ești. Știu că această călătorie nu a fost mereu ușoară; am avut parte de atât momente frumoase, cât și clipe dificile, dar le-am depășit împreună, iar asta ne-a întărit legătura. Ești cel mai important om din viața mea, iar iubirea ta mă inspiră în fiecare zi. Îți doresc să continui să îți urmezi visurile și să nu uiți niciodată cât de valoroasă ești. Chiar dacă sunt la un pas distanță, voi fi mereu aici, sprijinul tău necondiționat, gata să îți fiu alături la fiecare pas. Te iubesc enorm și sunt atât de mândră de tine!”, a scris Ioana Ginghină.

Alexandru Papadopol nu i-a spus fiicei sale că urmează să se căsătorească

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în 2019, după 12 ani de căsnicie. Actrița și actorul au împreună o fiică, pe nume Ruxandra. După separarea lor, Alexandru Papadopol a fost rezervat cu viața lui personală, iar de ceva timp este într-o relație discretă cu actrița Cristiana Luca, care poate fi văzută pe scenă în spectacolele de la Teatrul de Stat din Constanța. În ceea ce o privește pe Ioana Ginghină, ea trăiește o poveste de dragoste alături de Cristi Pitulice, cu care s-a căsătorit în 2023.

Pe 14 februarie 2025, chiar de Ziua Îndrăgostiților, Alexandru Papadopol și partenera lui, Cristiana Luca, au ajuns în fața ofițerului stării civile. Cununia lor civilă s-a desfășurat la Primăria sectorului 6. La o zi după, Alexandru Papadopol și Cristiana Luca s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii restrânse. La ceremonie au fost prezenți doar apropiații cuplului, care le-au fost alături într-un moment atât de important. Nașii lor au fost tot din familie, fiind cununați de fratele actorului, Mircea Papadopol, și soția lui.

Ioana Ginghină a aflat inițial din presă și de la teatru că fostul ei soț, Alexandru Papadopol, urmează să se căsătorească cu partenera lui, Cristiana Luca. Ulterior, actrița l-a sunat pe actor, iar acesta i-a confirmat că se va căsători pe 14 februarie 2025. Ioana Ginghină este în continuare deranjată de maniera în care a acționat fostul ei partener de viață, și mai ales pe faptul că pe fiica lor, Ruxandra, nu a invitat-o la eveniment, iar ea a aflat vestea tot din presă.

