10 filme disprețuite de public, dar care au avut încasări uriașe la box office

Succesul financiar al acestor filme s-a intersectat cu dezamăgirea publicului.

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  de  Braslasu Iulia
1. Thor: The Dark World
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Filmele de mai jos se numără printre cele care adunat încasări remarcabile la box office, însă nu au câștigat aprecierea privitorilor, care au aruncat cuvinte grele la adresa lor. 

1. Thor: The Dark World

În Thor: The Dark World, Thor, jucat de Chris Hemsworth, pornește într-o călătorie pentru a se reuni cu Jane Foster, jucată de Natalie Portman. De la un punct încolo, filmul își pierde sensul și direcția artistică, pentru că există mult prea puține scene în care se poate vedea un interes real din partea personajelor. Thor: The Dark World a câștigat la box office peste 640 de milioane de dolari. 

2. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Povestea din Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald include multiple referințe din universul Hogwarts, însă tema principală, și anume lupta dintre bine și rău, nu este suficient potențată. Pelicula mai mult a plictisit privitorii și i-a derutat pe măsură ce acțiunea se plimba de la Londra la Paris, fără un scop bine stabilit. La box office a încasat peste 650 de milioane dolari. 

3. Fast X

Fanii Fast and Furious au catalogat a zecea parte din franciză drept o reciclare dintr-un alt film din serie, și anume Fast Five. Temele centrale, și anume familia, iubirea și loialitatea, au fost diluate de o încercare de poveste care implică răzbunare și încheierea unor socoteli din trecut. Pelicula a încasat la box office 700 de milioane de dolari.

4. F9: The Fast Saga

Cel de-al nouălea film din franciza Fast and Furious a apărut în 2021 și se concentrează pe Jakob, jucat de John Cena, fratele mai mic al lui Dominic Toretto și al Miei, interpretați de Vin Diesel și Jordana Brewster. Pelicula abundă de secvențe de acțiune, curse de mașini și cascadorii captivante, însă apariția cumva nejustificată a lui Jakob a destabilizat așteptările publicului, în ciuda sumei de peste 720 de milioane de dolari de la box office. 

5. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

Despre filmul Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, regizat de Steven Spielberg, s-a spus că este cel mai dezamăgitor din serie. Chiar dacă povestea de la care pornește pelicula este promițătoare, scoaterea la iveală a unor informații încurcă mai mult desfășurarea acțiunii. La box office, filmul a încasat peste 780 de milioane de dolari. 

6. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Filmul Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales din 2017 a avut un buget de 230 de milioane de dolari. Intriga nu a stârnit deloc interesul publicului, iar replicile personajelor au fost lipsite de orice fel de creativitate. Deși povestea s-a vrut una îndrăzneață, rezultatul a fost unul ambiguu, care a lăsat pe gânduri spectatorii, dar nu într-un sens pozitiv.

7. Jurassic World Dominion

În filmul Jurassic World Dominion regizat de Colin Trevorrow, Chris Pratt, Laura Dern, Bryce Dallas Howard și Sam Neill joacă rolurile principale. În peliculă aflăm o poveste despre o lume apocaliptică în care dinozaurii își duc existența fără probleme în preajma oamenilor, dar asta nu înseamnă că nu apar și probleme. Deși pelicula a încasat un miliard de dolari de box office, suma aceasta nu a fost cea sperată de echipa filmului.

8. Moana 2

Moana 2 este un film de animație care urmărește aventurile pe care le parcurge Moana după ce ia legătura cu strămoșii ei căutători de drumuri. La nivel mondial, pelicula a câștigat puțin peste un miliard de dolari. Prima dată, era vorba să fie o serie lansată pe platforma de streaming Disney+. Însă, planul s-a schimbat și a ieșit, de fapt, un lungmetraj, pentru care Dwayne Johnson, Auli’i Cravalho, Hualālai Chung și Rose Matafeo și-au împrumutat vocile. 

9. Star Wars: The Rise of Skywalker

Star Wars: The Rise of Skywalker este un film de aventură SF regizat de J.J. Abrams, cu Daisy Ridley, Oscar Isaac, John Boyega și Adam Driver în distribuție. Bugetul acestuia a fost de 275 de milioane de dolari. Pelicula a depășit cu puțin un miliard de dolari la box office și este considerat cel mai scump film din continuarea trilogiei Star Wars. A fost, în același timp, și unul dintre filmele cu cele mai mari încasări din anul 2019. Din păcate, a pornit cu idei mărețe și a eșuat lamental la nivelul percepției publicului.

10. Transformers: Age of Extinction

Transformers: Age of Extinction, filmul regizat de Michael Bay, a avut un buget de 210 milioane de dolari. Cu o distribuție formată din nume precum Mark Wahlberg, Nicola Peltz Beckham, Stanley Tucci și Sophia Myles, filmul a generat mai degrabă confuzie în rândul publicului, care nu a înțeles parcursul unor personaje și a catalogat pelicula drept incoerentă. La nivel mondial, Transformers: Age of Extinction a obținut 1,1 miliarde de dolari.

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Foto: PR

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