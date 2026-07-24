Alexia Eram, mesaj emoționant pentru fratele ei, Aris, de ziua lui de naștere: „Să rămâi exact așa cum ești”

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Pe 24 iulie, Aris Eram a împlinit 23 de ani. Tânărul a fost sărbătorit de familie, iar sora lui, Alexia, și mama lui, Andreea Esca, i-au făcut urări emoționante.

Alexia Eram, mesaj pentru fratele ei, Aris

Alexia și Aris Eram au câștigat simpatia publicului după ce au participat împreună la America Express. După competiție, tânărul a început să activeze și el, precum sora lui, în social media, iar în prezent are numeroase colaborări cu branduri. Alexia Eram a împărtășit imagini de colecție cu fratele ei de ziua lui de naștere.

„La mulți ani celui mai bun frate!

Cel mai amuzant, carismatic și, uneori, cel mai enervant frate. Aaaaaaa…. și cel mai relaxat om pe care îl cunosc – adevăratul si singurul „chill guy” al familiei.

Tu ești omul care reușește să ne facă să râdem în orice situație și care aduce mereu energia bună acasă. Chiar dacă uneori ne testezi răbdarea…

Cu toate acesta, să rămâi exact așa cum ești și să ai parte de un an exact așa cum ți-l dorești! You are my ride or die forever!

Te iubesc! – sora ta mai mare.”

Ce i-a transmis Andreea Esca fiului ei

La rândul său, Andreea Esca a transmis un mesaj emoționant pentru fiul ei. Prezentatoarea TV este foarte mândră de evoluția băiatului său și nu ratează nicio ocazie pentru a exprima asta.

„Arisone, tare fericită am fost în 24 iulie 2003, când am făcut cunoștință! Erai sănătos, frumos și cuminte! Ce să-ți mai dorești de la un bebeluș? Cu timpul m-am îndrăgostit de tine pentru că erai cald, haios și în continuare foarte cuminte! Apoi ai oscilat, în funcție de cât de strictă ți se părea că sunt, între: „Eu nu o să mă însor niciodată, pentru că iubirea mea e măritată” și tu nu ai inimă, pentru că e acoperită de sâni”. Mereu am râs mult cu tine și cu Alexia! Ați fost și ați rămas veseli și buni, iar asta este mare lucru. Acum te-ai transformat într-un bărbat șarmant și înțelept, de care și Papa, și eu, și Alexia, suntem tari mândri! La mulți ani, my Lion King.”

Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a vorbit despre avantajele și dezavantajele pe care le-au avut cei doi copii ai ei, crescând în lumina reflectoarelor.

„Desigur că i-a ‘amprentat celebritatea mea. Au avut multe avantaje, dar și dezavantaje. Au fost nevoiți să muncească mult mai mult ca să nu se spună despre ei că au reușit ceva doar pentru că sunt copiii lui… Dar poate că asta a fost și bine. Au învățat repede cum e cu gura lumii și au fost motivați să-și depășească limitele. Altfel, când erau copii, eu eram doar mama lor, care avea un serviciu despre care putea să vorbească toată lumea”, a declarat ea pentru VIVA!.

Andreea Esca a evidențiat calitățile celor doi copii ai ei și aspectele care îi diferențiază.

„Alexia e foarte sensibilă, empatică, muncitoare, frumoasă, determinată, vorbăreață, amuzantă. Aris e calm, relaxat, un bon vivant, șarmant și extrem de funny. Alexia e atentă la orice detaliu și ține lucrurile sub control, ca să iasă perfect și să fie toată lumea mulțumită. Aris crede în improvizație și în faptul că ‘sigur o să iasă bine. Și oricum… ‘nimic nu e atât de grav. Cam atât sunt de diferiți. Eu, când sunt pusă la mijloc, sunt foarte corectă. Nu țin cu unul sau cu altul, le spun exact ce gândesc despre situația în cauză. Cert este că, atunci când fiecare își folosește atuurile, sunt un combo adorabil”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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