Meghan Markle și Prințul Harry, vizită emoționantă la casa copilăriei Prințesei Diana

Meghan Markle a publicat imagini rare din vacanța petrecută alături de Prințul Harry și cei doi copii ai lor, iar una dintre opriri a avut o puternică încărcătură emoțională. Familia a vizitat Althorp, domeniul în care a copilărit Prințesa Diana și locul unde aceasta a fost înmormântată.

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  de  ELLE.ro
Meghan Markle și Prințul Harry, vizită emoționantă la casa copilăriei Prințesei Diana

Meghan Markle a publicat pe Instagram o serie de fotografii de familie din vacanță, iar printre acestea s-au regăsit și imagini realizate la Althorp, domeniul istoric al familiei Prințesei Diana, locul în care aceasta și-a petrecut copilăria.

Într-una dintre fotografii, Prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani, apare plimbându-se printr-o pajiște, îmbrăcată într-o rochiță, iar într-o altă imagine, prințul Archie, de 7 ani, merge desculț prin iarbă, purtând pantaloni scurți. Prințesa Diana este înmormântată pe o insulă izolată din mijlocul lacului Oval Lake, aflat pe domeniul Althorp, proprietatea familiei Spencer, care se întinde pe aproximativ 15.000 de acri în Northamptonshire, Anglia. Domeniul aparține în prezent fratelui mai mic al Dianei, Charles Spencer.

Mormântul Prințesei nu poate fi vizitat de public, însă terenurile domeniului sunt, în mod obișnuit, deschise turiștilor în timpul verii. Totuși, site-ul oficial al proprietății anunța că Althorp a fost închis în zilele de 10 și 11 iulie, perioadă care coincide cu vizita familiei Sussex.

Prințesa Diana și-a pierdut viața în august 1997, într-un accident de mașină produs la Paris. Avea doar 36 de ani.

Harry și Meghan au mai vizitat mormântul Dianei

Nu este pentru prima dată când Harry și Meghan ajung la Althorp. Cei doi au vizitat locul și în 2022, când s-au împlinit 25 de ani de la moartea prințesei Diana. În volumul său autobiografic „Spare”, publicat în 2023, prințul Harry a descris acel moment ca fiind unul extrem de emoționant.

„În sfârșit, o aduceam acasă pe femeia visurilor mele, ca să o cunoască pe mama.”

Harry a povestit și că Meghan Markle a îngenuncheat lângă mormântul Dianei, atingându-l și rugându-se pentru claritate și îndrumare.

Imagini din Portugalia și momente de familie

Postarea de pe Instagram a inclus și fotografii din vacanța petrecută de familie în Portugalia. În imagini, Meghan Markle apare pe plajă purtând un costum de baie întreg, negru, iar într-o altă fotografie, Prințul Harry, fără tricou, o aruncă în joacă pe Lilibet în aer, într-o piscină de mari dimensiuni, în timp ce Archie se relaxează în apă. Printre instantanee se află și o fotografie în care Archie stă în cabina de pilotaj a unui avion, alături de piloți, dar și o imagine cu Meghan relaxându-se la soare împreună cu câinele familiei, beagle-ul adoptat Mamma Mia.

Galeria foto include și o imagine alb-negru în care Meghan și Harry râd împreună. Ducesa a însoțit postarea de un mesaj simplu: „Vacanță de vară”.

Revederea cu regele Charles, după patru ani

La începutul acestei luni, Palatul Buckingham a confirmat că Regele Charles al III-lea și Regina Camilla i-au primit pe Harry, Meghan și pe cei doi copii ai lor la reședința Highgrove House, din Gloucestershire. A fost prima întâlnire dintre monarh și nepoții săi, Archie și Lilibet, după o pauză de patru ani.

Fotografii de la reuniunea de familie nu au fost făcute publice.

Vizita a avut loc după numeroase speculații privind deplasarea lui Meghan și a copiilor în Marea Britanie, în contextul preocupărilor legate de securitatea familiei. Potrivit Page Six, Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, a luat măsuri suplimentare pentru ca întâlnirea din 10 iulie să se desfășoare în prezența unui martor: Regina Camilla.

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Foto: Getty Images

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