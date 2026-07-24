Johnny Depp și-a uimit fanii cu transformarea sa spectaculoasă la Comic-Con

Johnny Depp și-a surprins fanii cu o apariție spectaculoasă la San Diego Comic-Con, unde a fost aproape imposibil de recunoscut. Actorul a intrat în pielea lui Ebenezer Scrooge pentru a promova noul său film, iar transformarea sa a atras imediat toate privirile.

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  de  ELLE.ro
Johnny Depp și-a uimit fanii cu transformarea sa spectaculoasă la Comic-Con

Johnny Depp și-a surprins fanii cu o apariție complet neașteptată la San Diego Comic-Con, unde cu greu a mai putut fi recunoscut. Actorul în vârstă de 63 de ani a venit costumat în Ebenezer Scrooge, celebrul personaj din „A Christmas Carol”, pentru a promova noul film, „Ebenezer: A Christmas Carol”, care va avea premiera în cinematografe pe 13 noiembrie.

Pentru eveniment, organizatorii au recreat un decor spectaculos în mijlocul celebrului cartier Gaslamp din San Diego. O fațadă de magazin a fost construită special pentru lansare și acoperită cu zăpadă artificială, transformând zona într-un decor desprins din poveștile de Crăciun.

Numeroși admiratori s-au adunat în fața decorului înainte ca Johnny Depp să iasă pe ușă, în timp ce un grup de colindători interpreta melodii tradiționale de sărbători. Actorul a purtat un costum inspirat din epoca victoriană, format dintr-un pardesiu lung albastru și un joben negru, rămânând fidel personajului pe tot parcursul momentului.

Deși fanii îl salutau și îi transmiteau mesaje de susținere, Depp și-a păstrat expresia morocănoasă, fără să iasă din rol, potrivit unui videoclip publicat de Deadline. La un moment dat, un admirator i-a strigat: „O zi bună, domnule Scrooge”, iar actorul a răspuns în stilul personajului: „Ce are atât de bun?”

Într-un alt videoclip, obținut de publicație, Depp, în rolul lui Scrooge, s-a arătat nedumerit de mulțimea adunată în fața magazinului. Reacția sa a fost întâmpinată cu aplauze și urale din partea fanilor. La un moment dat, actorul a schițat un zâmbet discret, după care a revenit imediat la interpretare. A început să se retragă spre ușă, bombănind nemulțumit, iar înainte de a o închide, și-a scos din nou capul afară pentru a privi încă o dată publicul.

Înainte de a dispărea în decor, Depp a rostit celebra replică a lui Scrooge: „Humbug!”, după care a închis ușa în urma sa. Actorul a păstrat același costum și în timpul apariției sale pe scena panelului „Directors on Directing”, organizat de Collider în cadrul Comic-Con. El a traversat scena ținând în mână o lumânare, cu un palton și mai gros pe umeri, sprijinindu-se într-un baston maro deschis, specific personajului.

Transformarea sa a fost atât de convingătoare încât mulți l-au recunoscut cu greu. Johnny Depp a purtat ceea ce părea a fi o perucă, completată de favoriți groși, cărunți, care i-au schimbat complet înfățișarea. Potrivit unei surse citate de Daily Mail, actorul a avut parte de o primire excepțională din partea publicului prezent la Comic-Con. Mai mulți admiratori aflați în primele rânduri au venit costumați în unele dintre cele mai cunoscute personaje interpretate de Depp de-a lungul carierei.

„Ebenezer: A Christmas Carol” este regizat de Ti West, cineast cunoscut pentru filme precum „X”, „Pearl” și „MaXXXine”.

Din distribuție mai fac parte Rupert Grint, cunoscut din seria „Harry Potter”, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Tramell Tillman și Ian McKellen. Filmul reprezintă o nouă adaptare cinematografică a celebrului roman „A Christmas Carol”, scris de Charles Dickens și publicat în 1843.

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Foto: Getty Images

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