Conflictul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel, mama lui adoptivă, din nou în centrul atenției. Ce au decis autoritățile în dosarul de hărțuire și amenințare

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În ultimii ani, David Pușcaș, fiul pe care Luminița Anghel l-a adoptat când era mic, a făcut numeroase declarații scandaloase la adresa acesteia.

Luminița Anghel i-a făcut plângere penală fiului pe care l-a adoptat

Conflictul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel, mama lui adoptivă, a escaldat în ultimii ani. Atât artista cât și David au făcut numeroase declarații cu privire la relația lor.

Luminița Anghel a luat însă decizia radicală de a-i face plângere penală pentru hărțuire și amenințare lui David Pușcaș, considerând că trebuie să ia măsuri drastice în urma dezvăluirilor pe care acesta le-a făcut în repetate rânduri în spațiul public.

David Pușcaș precizase în urmă cu ceva timp pe rețelele de socializare că a o citație de la autorități în care ar fi aflat despre existența dosarului deschis la Judecătoria Buftea. Tânărul s-a declarat atunci surprins de demersurile legale și de acuzațiile care vizau presupuse fapte de amenințare și hărțuire.

Ce au decis autoritățile în acest dosar penal

David Pușcaș a fost cel care a dezvăluit pe rețelele de socializare ce au decis autoritățile în dosarul penal de hărțuire și amenințare intentat de mama lui adoptivă.

Conform documentelor oficiale arătate de tânăr pe social media, mesajele transmise de el nu au întrunit elementele constitutive ale unei infracțiuni penale, iar autoritățile au considerat că nu a existat un pericol real.

„S-a clasat dosarul și voi explica de ce s-a clasat. Aici este oficialul de la tribunal. Cu privire la infracțiunea de amenințare. În cauză, mesajele trimise de numitul Pușcaș David conțin expresii cu caracter ostil, acestea nu sunt suficient determinate și concrete pentru a contura o amenințare în caz penal.

Formulările utilizate au caracter general și nu relevă o intenție clară de a săvârși o faptă determinată. De asemenea, nu rezultă existența unui pericol real sau iminent, iar din ansamblul probator nu se poate reține că persoanei vătămate i-a fost indusă o stare de temere în sensul cerut de lege.’ Cu privire la infracțiunea de hărțuire”, a citit tânărul din decizia formulată de tribunal.

David Pușcaș a continuat să citească soluționarea emisă de autorități, care au considerat că mesajele transmise de el la adresa mamei lui adoptive nu intrunesc elementele infracțiunii de hărțuire.

„Din materialul probator administrat rezultă că numitul Pușcaș David a transmis un număr redus de mesaje, fără a contura o conduită repetată, insistent și sistematică.

De asemenea, nu s-a dovedit că aceste acte ar fi fost de natură să producă o varietabilă stare de temere în sensul normei de incriminare. În lipsa caracterului repetitiv și a consecinței cerute de lege, respectiv producerea unei stări de temere, se constată că fapta nu întrunește elemente constitutive ale infracțiunii de hărțuire”, se mai arată în decizia venită asupra cazului.

Luminița Anghel susține că a fost amenințată cu moartea de David

Luminița Anghel a decis să spuna propria ei versiune la declarații acide și acuzații publice la adresa ei, în spații media diverse, pe care le-a făcut David Pușcaș, fiul ei adoptiv.

Unele dintre cele mai cutremurătoare declarații se referă la faptul că David Pușcaș ar fi amenințat-o cu moartea, atât pe ea, cât și pe soțul ei.

„Acum doi ani, când ne-a trimis pe mesaj, pe WhatsApp, cu ameninţare la viaţa mea şi a soţului meu, am făcut plângere la poliție pentru a ne proteja pe mine şi pe familia mea şi mai ales pe copilul meu. Şi n-am ieşit în presă. O spun acum, prima dată. Pentru că am crezut că-şi va reveni. Pentru că am crezut că-i fac rău, că-i leg de coadă nişte tinichele care vor face rău la angajare, dar el nu vrea să angajeze, nu vrea să muncească”, a declarat artista acum ceva timp în podcastul lui Cătălin Măruţă.

Cântăreața nu a avut cuvinte de laudă la adresa fiului ei adoptiv, ba din contră.

„El sfidează pe toată lumea. În şcoală, toţi erau proşti. În şcoala generală, toţi erau idioţi. Profesorii erau idioţi, colegii erau idioţi, profesoara de teatru din liceu e o ţigancă proastă. Totul era privit de la un nivel din ăsta de aroganţă şi superioritate inimaginabilă.”, a mai spus artista.

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Foto: Arhiva ELLE, Facebook Simona Halep

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