Luminița Anghel susține că a fost amenințată cu moartea de David, fiul pe care l-a adoptat: "Am făcut plângere la poliție pentru a ne proteja pe mine şi pe familia mea..."

După o foarte lungă perioadă de timp în care a păstrat tăcerea, Luminița Anghel a vorbit despre relația problematică cu fiul ei adoptiv, David. Confesiunea a fost făcută în cadrul celui mai recent episod al podcastului lui Cătălin Măruță.

Luminița Anghel a decis să spuna propria ei versiune la declarații acide și acuzații publice la adresa ei, în spații media diverse, pe care le-a făcut David Pușcaș, fiul ei adoptiv.

Unele dintre cele mai cutremurătoare declarații se referă la faptul că David Pușcaș ar fi amenințat-o cu moartea, atât pe ea, cât și pe soțul ei.

„Acum doi ani, când ne-a trimis pe mesaj, pe WhatsApp, cu ameninţare la viaţa mea şi a soţului meu, am făcut plângere la poliție pentru a ne proteja pe mine şi pe familia mea şi mai ales pe copilul meu. Şi n-am ieşit în presă. O spun acum, prima dată. Pentru că am crezut că-şi va reveni. Pentru că am crezut că-i fac rău, că-i leg de coadă nişte tinichele care vor face rău la angajare, dar el nu vrea să angajeze, nu vrea să muncească”, a declarat artista în podcastul lui Cătălin Măruţă.