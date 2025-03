Luminița Anghel vorbește pentru prima dată despre relația problematică cu fiul ei adoptiv, David. Ce a povestit, plângând, artista: "Mi-a călcat în picioare toată onoarea de mamă, de femeie, de om..."

În ultimii ani, David Pușcaș, fiul pe care Luminița Anghel l-a adoptat când era mic, a făcut numeroase declarații scandaloase la adresa acesteia.

După o foarte lungă perioadă de timp în care a păstrat tăcerea, Luminița Anghel a vorbit despre relația problematică cu fiul ei adoptiv, David. Confesiunea a fost făcută în cadrul celui mai recent episod al podcastului lui Cătălin Măruță, iar cântăreața a decis să spuna propria ei versiune la declarații acide și acuzații publice la adresa ei, în spații media diverse, pe care le-a făcut David Pușcaș.

„De aproape 10 ani de zile n-am mai vorbit. De aproape 10 ani de zile n-am mai vorbit despre lucrurile care au afectat-o și o afectează destul de mult pe Luminița Anghel. Îi mulțumesc că a ales podcastul acesta unde să vină să vorbească”, spune Cătălin Măruță în deschiderea interviului.

„Am avut încredere în tine că tu știi totul. Îl știi și pe el de mic, ai cunoscut-o și pe Măriuca. Am fost la tine în emisiune, nu mi-ai întins niciodată nicio capcană și de aia am avut curaj să vin să-ți spun. Să-ți pun sufletul pe tavă și să spun lucruri pe care nu le-am spus niciodată la televizor. Nu mi pare rău că plâng. Mi se pare ridicol și o să zică lumea că mă victimizez, dar nu este adevărat”, a răspuns artista cu lacrimi în ochi.

Luminița Anghel a mărturisit că problemele cu David au început când acesta era în clasa a cincea.

„Păi… nu știu. Când au început problemele – și au început devreme problemele – problemele au început deja din clasa a cincea cu băiatul acesta căruia nu vreau să-i spun numele pentru că mi-a călcat în picioare toată onoarea de mamă, de femeie, de om, de artist, dintr-o răzbunare de om fără suflet. Am fost o mamă normală, obișnuită. O mamă care își iubea copilul și care și-a îngrijit copilul.”

Artista a mărturisit că se temea să îl lase singur pe fiul ei cel mic, Filip, cu David din cauza comportamentului avut de acesta.

„Nu s-ar fi schimbat nimic, Cătălin, niciodată, dacă el nu începea să aibă acest comportament absolut deviant în familia mea și să-mi pună viața mie în pericol și să îi pună viața lui Filip în pericol. Eu n-am putut să-l las pe băiatul cel mare niciodată cu Filip singur. Nu vrei să știi ce priviri, câtă ură… mi-a fost frică să nu-i pună perna pe față. Deci eu nu am putut… Eu am trăit un coșmar despre care oamenii nu știu și despre care n-am vrut să vorbesc. Asta e povestea adevărată: că n-am putut să-mi las propriul copil niciodată singur cu copilul adoptat.”

Luminița Anghel a făcut confesiuni și despre comportamentul violent pe care îl avea Davis.

Luminița povestește și despre comportamentul abuziv al băiatului față de fiica ei.

„Și cu Maria se purta rău: din proastă și urâtă n-o scotea, o bătea peste obraji. Avea obraji roșii și fierbinți și plângea. Îi spunea (că am ascultat de după ușă): ‘Dacă-i spui lui mama, te omor.’ Este o poveste de viață care, repet, nu este exemplu pentru ceilalți părinți care vor să adopte pentru că nu pot face copii. Fiecare cu norocul lui. Eu am tras lozul greșit. Da, e lecția mea de viață, spusă pentru prima dată în totalitate, în întregime, la tine aici și gata.”