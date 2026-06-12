Adda, dezvăluiri despre începutul relației cu soțul ei, Cătălin Rizea: „Am făcut transfer de personalități”

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Cu puțin timp înainte de lansarea unei noi piese, Adda a ales să le împărtășească fanilor câteva amintiri din perioada în care l-a cunoscut pe soțul ei, Cătălin Rizea. Artista a rememorat începutul relației lor și a povestit, cu mult umor, cum o întâlnire întâmplătoare la mare s-a transformat într-o familie.

Adda, dezvăluiri despre începutul relației cu Cătălin Rizea

Cei doi formează astăzi unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc și au împreună un băiat, însă povestea lor a început într-un mod neașteptat, în urmă cu aproximativ 12 ani, pe litoralul românesc. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, cântăreața a dezvăluit că l-a întâlnit pe actualul ei soț în timp ce ieșise în oraș cu prietenele sale.

„Acum 12 ani, pe malul mării – eu semi amețită de la 2 pahare de vin și cu fetele la o terasă, m-am trezit cu domnul Cătălin și cu niște crai de la răsărit la masă. Unul dintre crai era amorezat de o prietenă de-a mea. Au zis că stau un pic cu noi ca să vorbească amorezii. Doar un pic, pentru că trebuiau să meargă să se vadă cu alte fete. ‘Bombardieri’ de Chitila – efectiv. Doar că n-au mai plecat. Au rămas cu noi”, a povestit artista.

Deși începutul a fost unul spontan, relația a evoluat extrem de repede. După doar câteva săptămâni de când au început să se vadă, cei doi au decis să locuiască împreună. A existat însă și un moment de ezitare, pe care Adda și-l amintește acum cu amuzament.

„După o lună ne-am mutat împreună. Apoi ne-am despărțit 12 ore, că m-am panicat eu că mă îndrăgostesc. După alea 12 ore ne-am împăcat și ne-am dus să mai cumpărăm un dulap și-am luat și un câine”, a mărturisit ea.

Artista spune că, odată cu trecerea timpului, fiecare a preluat câte ceva din personalitatea celuilalt, iar diferențele care existau la început au devenit unul dintre punctele forte ale relației lor.

„Apoi am făcut transfer de personalități. Bombardierul a luat calmul ardelenesc și eu am învățat toate înjurăturile despre câinii Dingo, Moș Crăciun și tot ce mai știa Cătă”, a adăugat cântăreața.

Povestea lor de dragoste a continuat în același ritm accelerat. La scurt timp după ce au început să își construiască viitorul împreună, Cătălin Rizea a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie. La aproximativ un an de la începutul relației, Adda a aflat că va deveni mamă, iar planurile pe care le avea în trecut despre căsătorie s-au schimbat complet.

„După un an am rămas însărcinată. Eu care am zis că nu mă mărit niciodată că bărbații nu «ie» buni, m-am măritat prima din gașca de fete!”, a mai spus artista.

Adda și Cătălin Rizea, dezvăluiri despre cuplul lor

Artista recunoaște că rutina nu există în viața lor, fiecare zi venind cu noi provocări și momente imprevizibile.

„Fiecare zi e o aventură. Nicio zi nu seamănă cu cealaltă și încercăm să le facem pe toate cât de bine se poate”, a spus ADDA pentru revista VIVA!

În momentele dificile, cei doi spun că reușesc să se susțină reciproc, chiar dacă tensiunile nu lipsesc.

„Avem noroc că cedăm pe rând. Și ne susținem unul pe celălalt. Cred că depinde de situație, context și cât de lungă a fost perioada stresantă. De obicei, se acumulează oboseala și tensiunea și e firesc să fie și zile mai grele”, au explicat ei.

Diferențele dintre ei sunt evidente, dar tocmai acestea par să le mențină echilibrul în cuplu. Adda a vorbit sincer despre micile lucruri care o deranjează, dar și despre compromisurile pe care le fac:

„Mă deranjează că este foarte dezordonat. Și pe el îl enervează că eu sunt prea nebună cu curățenia. Efectiv două extreme! Ne întâlnim, cumva, pe la mijloc. Eu mai închid ochii și nu văd hainele aruncate, iar el le mai împăturește, din când în când!”.

Chiar și după aproape un deceniu de relație, cei doi spun că își exprimă sentimentele zilnic, chiar dacă nu sunt neapărat adepții romantismului clasic.

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Foto: Instagram

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