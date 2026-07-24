Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la întâlnirea cu președinta Indiei. Ținuta care a atras toate privirile

Mirabela Grădinaru a fost prezentă la Palatul Cotroceni pentru a o întâmpina pe președinta Indiei, Droupadi Murmu, iar apariția sa nu a trecut neobservată.

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  de  ELLE.ro
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la întâlnirea cu președinta Indiei. Ținuta care a atras toate privirile

Vizita oficială în România a președintei Indiei, Droupadi Murmu, a adus la Palatul Cotroceni unul dintre cele mai importante momente diplomatice din ultimii ani. Pe lângă discuțiile dintre delegațiile celor două state, atenția s-a îndreptat și spre apariția Mirabelei Grădinaru, care a ales o ținută elegantă și sobră pentru a o întâmpina pe înalta oficială indiană.

Evenimentul a avut o încărcătură aparte, fiind prima vizită a unui șef de stat din India în România în ultimele trei decenii. Pentru întâlnirea oficială de la Palatul Cotroceni, Mirabela Grădinaru a ales o rochie midi, până sub genunchi, cu imprimeu floral în nuanțe de verde, bej și maro închis. Ținuta, cu mâneci trei sferturi și o croială elegantă, a fost accesorizată discret, fiind completată de pantofi negri.

Apariția sa a fost apreciată pentru echilibrul dintre eleganță și simplitate, outfitul fiind completat de accesorii minimaliste, un machiaj natural și o coafură discretă. Totuși, un detaliu a stârnit comentarii: cleștele negru din plastic purtat în păr, considerat de unii nepotrivit pentru un eveniment de un asemenea nivel.

În contrast, președinta Indiei, Droupadi Murmu, a ales să poarte un sari tradițional, simbol al culturii și identității indiene. Alăturarea celor două stiluri vestimentare, unul inspirat din tradiția asiatică, celălalt din eleganța europeană, a oferit un plus de culoare ceremoniei desfășurate la Palatul Cotroceni.

Pe lângă componenta protocolară, vizita a avut o miză diplomatică importantă. Nicușor Dan a descris întâlnirea drept un moment istoric pentru relațiile româno-indiene, subliniind că aceasta deschide o nouă etapă a colaborării dintre cele două state.

„Astăzi am avut onoarea de a o primi la Palatul Cotroceni pe Președinta Republicii India, doamna Droupadi Murmu, aflată într-o vizită de stat de trei zile în România. Această vizită are o semnificație istorică, marcând reluarea dialogului la cel mai înalt nivel și deschizând un nou capitol în relația dintre țările noastre. Deși România și India au aproape 80 de ani de relații diplomatice și un parteneriat solid, bazat pe încredere și respect reciproc, această vizită reprezintă o oportunitate importantă de a consolida și extinde cooperarea noastră. Împărtășim convingerea că relația dintre România și India trebuie să evolueze către un parteneriat și mai ambițios, cu o viziune strategică orientată spre viitor. Am avut discuții excelente privind aprofundarea cooperării economice, valorificarea oportunităților create de acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India și stimularea investițiilor reciproce. Am analizat inclusiv perspectivele dezvoltării unei legături aeriene directe între România și India, care ar facilita schimburile economice și contactele dintre cetățenii noștri. Mă bucur că, în cadrul acestei vizite, au fost semnate noi acorduri de cooperare în domeniile științei și tehnologiei, educației și sportului. Înființarea Catedrei de Studii Indiene la Universitatea din București și a Catedrei de Civilizație Română la Universitatea din New Delhi reprezintă un pas important pentru consolidarea legăturilor dintre societățile noastre și pentru apropierea dintre oameni”, a scris Nicușor Dan pe social media.

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Foto: Profimedia

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