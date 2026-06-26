Amal Clooney dezvăluie sacrificiul pe care l-a făcut după căsătoria cu George Clooney: „A schimbat foarte multe lucruri”

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Amal Clooney a vorbit deschis despre schimbările pe care le-a adus în viața sa căsătoria cu George Clooney și despre modul în care celebritatea actorului i-a afectat propria intimitate. Potrivit Hello!, avocata a participat la evenimentul Cartier Women’s Initiative, unde a mărturisit că a fost nevoită să accepte că viața ei privată avea să fie expusă constant în atenția publicului.

„Înainte aveam viața profesională și viața personală, iar cele două puteau fi complet diferite. Reușeam să nu le amestec”, a declarat aceasta în discursul susținut la eveniment. „Apoi m-am căsătorit, iar asta a schimbat foarte multe lucruri”.

Avocata a recunoscut că, la început, a fost preocupată de felul în care fiecare apariție publică putea influența imaginea sa profesională.

„La început eram foarte conștientă de această imagine unidimensională. Mă gândeam că nu pot fi văzută purtând o anumită rochie sau făcând anumite lucruri, pentru că luni urma să mă aflu în fața unui judecător”.

În timp, însă, perspectiva sa s-a schimbat. Amal Clooney spune că nu a vrut ca atenția presei să o împiedice să își trăiască viața alături de familie și de soțul ei.

„Dar, până la urmă, acest lucru nu mai contează atât de mult cât contează să îți trăiești viața. În cele din urmă, dacă ești bun în ceea ce faci, acest lucru se va vedea sau nu. Așa că nu am lăsat acest aspect să mă împiedice să fac lucrurile importante pentru familia mea sau pentru relația mea”.

Amal și George Clooney sunt căsătoriți din 2014 și au împreună doi copii, gemenii Alexander și Ella, în vârstă de opt ani. De-a lungul anilor, cei doi au încercat constant să îi țină departe de atenția publicului și a fotografilor.

Într-un interviu acordat revistei GQ, George Clooney explica de ce protejarea vieții private a copiilor este o prioritate pentru familia lor.

„Încerc să-mi protejez copiii. Nu vreau să existe fotografii cu ei. Profesiile noastre presupun să gestionăm subiecte foarte serioase și să avem de-a face cu persoane periculoase. Tocmai de aceea nu vrem ca fotografii cu copiii noștri să ajungă în spațiul public. Așa că muncim mult pentru a ne păstra viața privată și, după cum vă puteți imagina, nu este deloc ușor”.

Aceeași preocupare a fost exprimată și de Amal într-un interviu acordat publicației Glamour, unde a dezvăluit că, atunci când primesc invitați acasă, există o regulă clară.

„Devine din ce în ce mai greu să creezi momente și spații private. De aceea organizăm foarte multe întâlniri acasă. Acum am chiar și un coș special în care le cer tuturor să își lase telefoanele”.

Ea a explicat că încearcă să păstreze un spațiu sigur pentru familie și prieteni, departe de camerele foto și de rețelele sociale.

„Este important să găsești un echilibru și să ai timp doar cu familia și prietenii, într-un spațiu în care oamenii simt că pot purta discuții sincere și în siguranță. Aș spune că, odată ce devii părinte, te afectează și mai mult toate aceste intruziuni”.

Amal a subliniat că atât ea, cât și George au fost consecvenți în decizia de a nu-și expune copiii în spațiul public.

„Facem tot ce putem pentru a reduce la minimum impactul asupra copiilor noștri. Nu îi expunem publicului. Nu le-am publicat niciodată fotografiile și nici nu intenționăm să facem asta”.

În prezent, celebrul cuplu a decis să părăsească SUA și să petreacă cea mai mare parte a timpului la proprietatea din Brignoles, în apropiere de Provence, un castel din secolul al XVIII-lea care dispune de vie, piscină, terenuri de tenis și o casă pentru oaspeți. Pe lângă reședința din Franța, George și Amal Clooney mai dețin proprietăți în Anglia, pe malul Lacului Como, în Italia, precum și în California și New York.

Foto: Arhiva ELLE

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