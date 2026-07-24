Ilona Brezoianu, imagini adorabile cu fiul ei, Matei, din vacanța de la mare. Micuțul a fost în centrul atenției

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Ilona Brezoianu le-a oferit urmăritorilor săi de pe rețelele sociale o privire în culisele vacanței petrecute la mare, unde se relaxează împreună cu soțul ei, fiul lor, Matei, dar și cu prieteni apropiați. Cel care a atras toate privirile a fost, fără îndoială, băiețelul cuplului, protagonistul unor momente pline de farmec.

Ilona Brezoianu și Marian Capet, echipă în bucătărie pentru Matei

În timpul șederii în Vama Veche, actrița a surprins câteva secvențe simpatice în care apare alături de bunul ei prieten, hairstylistul Marian Capet. Cei doi s-au ocupat de pregătirea mesei pentru micuțul Matei, gătindu-i un piure de legume.

Atmosfera a fost una relaxată și plină de voie bună, iar glumele și tachinările dintre cei doi au transformat pregătirea mesei într-un adevărat spectacol. După ce au terminat de preparat mâncarea, Ilona și Marian au încercat să-l hrănească pe cel mic, spre amuzamentul celor aflați în jur, moment pe care actrița l-a împărtășit și cu fanii săi prin intermediul unui videoclip postat online.

O poveste de dragoste începută din pasiunea pentru motociclete

Ilona Brezoianu și Andrei formează un cuplu din 2023 și au preferat încă de la început să își trăiască relația departe de atenția publicului. Cei doi s-au căsătorit în iulie 2024, în cadrul unei ceremonii restrânse, la care au participat doar membrii familiei și prietenii apropiați. La puțin timp după nuntă, actrița a anunțat că urmează să devină mamă pentru prima dată, veste pe care a făcut-o publică într-o manieră caracteristică umorului său.

Actrița a povestit recent, într-un podcast, că relația cu Andrei a început datorită unei pasiuni comune: motociclismul. Cei doi s-au întâlnit la cursurile unei școli de motociclete, însă între ei nu s-a înfiripat imediat o relație.

„Ne-am întâlnit la școala de motociclete. E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicleta, sunt la a doua motocicletă. (…) M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a declarat Ilona Brezoianu, în podcastul lui Bursucu.

Ilona Brezoianu și Andrei Lucian Alexandru trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024 în cadrul unei ceremonii intime și deosebite. În luna noiembrie a anului 2025, au devenit părinți. Actrița a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos, pe care au ales să îl cheme Matei.

Ilona Brezoianu și soțul ei au împlinit doi ani de căsătorie

Ilona Brezoianu a recunoscut că a uitat de aniversarea căsătoriei cu soțul ei, Andrei Lucian Alexandru. Actrița se afla în mașină alături de partenerul ei și fiul lor atunci când o persoană apropiată le-a transmis urări de bine cu această ocazie. Așa și-a amintit și ea de acest moment de sărbătoare din familia ei.

„Azi împlinim doi ani de la căsătorie.. Suntem în mașină cu tot cu copil, mergem la mare și pentru că am împachetat toată casa am uitat.. Noroc cu @emiliaavlad că ne-a zis La mulți ani! Așa că zic și eu.. La mulți ani @ril_andrei pentru noi! Te iubesc la fel ca pe Mati. Bine puțin mai mult pe el.”

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Foto: Arhiva ELLE

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