Prin ce provocări a trecut Ilona Brezoianu de când a devenit mamă pentru prima dată: „A fost o perioadă destul de complicată”

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Ilona Brezoianu și partenerul ei de viață, Andrei Lucian Alexandru, au devenit părinți în urmă cu câteva luni. Actrița a devenit mamă pentru prima dată, marți, 18 noiembrie 2025, la ora 12:25. Ea a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos, de nota 10. Mai mult, soțul actriței, Andrei Lucian Alexandru, a intrat alături de soția sa în sala de naștere.

Prin ce schimbări a trecut Ilona Brezoianu de când e mamă

Ilona Brezoianu susține că rolul de mamă nu a venit cu transformări majore în viața ei, însă simte că acum a cunoscut un nou tip de responsabilitate.

„Nu simt că m-am schimbat. Poate doar m-am liniștit. Nu mai sunt chiar așa zvăpăiată, pentru că nu mai am energie. El îmi consumă mult timp și multă energie și atunci, de fiecare dată când sunt singură, prefer să fiu un pic mai liniștită, ca să mă relaxez, în loc să fiu așa zvăpăiată. Dar, în rest, nu cred că m-am schimbat. Nu văd o schimbare majoră la mine. Poate, să zicem, că am devenit un pic mai responsabilă, pentru că am responsabilitatea asta, dar nu m-am schimbat”, a declarat Ilona Brezoianu pentru Unica.ro.

Ilona Brezoianu a vorbit și despre relația actuală cu soțul ei, Andrei, și despre cum s-a schimbat după ce s-a născut fiul lor, Matei.

„Nu cred că s-a schimbat. Nu s-a schimbat. Am avut, într-adevăr, și noi momente când am fost poate mai tensionați, pentru că oboseala își spune cuvântul și e normal să se întâmple asta. Nu trebuie să ai așteptări că relația va mai fi vreodată ca înainte, pentru că e firesc. Mai apare un om, toată atenția se duce către el, dar am încercat întotdeauna să vedem partea bună a lucrurilor, să ne bucurăm că avem un copil sănătos și să trecem foarte ușor peste micile neînțelegeri pe care le-am avut, așa cum probabil le are toată lumea, mai ales când e un copil atât de mic și nu știi ce să faci cu el.”

Ilona Brezoianu a făcut mărturisiri sincere și despre momentele mai complicate de care s-a lovit după ce a născut, dar și despre cum și-a păstrat optimismul că lucrurile se vor îmbunătăți.

„Spre fericirea mea, n-am trăit lucruri dramatice. Poate, să zicem, cel mai dificil moment a fost imediat după ce am născut, atunci când ești într-o furtună hormonală și ți se pare că nu te descurci, că nu e bine ce faci, că nimic nu mai e cum era, că nu o să fii o mamă bună, că nu o să mai ai viață. Ai foarte, foarte multe gânduri atunci, imediat după, care sunt, evident, accentuate și de hormoni. Cred că aceea a fost o perioadă destul de complicată. N-a durat mult, așa că ce pot să spun e că după furtună întotdeauna iese soarele și momentele frumoase cu siguranță vor veni, indiferent ce se întâmplă în viețile lor sau în viețile noastre.”

Ilona Brezoianu, declarații despre dorința de a deveni mamă pentru a doua oară

În ceea ce privește partea nevăzută a rolului de mamă, Ilona Brezoianu a recunoscut că există provocări și uneori este obositor. În timp ce ea nu se simte pregătită pentru încă un copil, soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, privește altfel lucrurile.

„Eu nu mă gândesc. Andrei are în plan. Eu momentan nu mă pot gândi la asta, pentru că este destul de obositor, ca să zic așa. Cred că și primul an și atunci când e bebeluș că ești un pic mai stresat. Nu sunt încă pregătită să o iau de la capăt, dar nu știm în viitor ce va fi. Momentan nu sunt pregătită”, a spus Ilona Brezoianu pentru Libertatea.

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Foto: Arhiva ELLE

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