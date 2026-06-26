Cum se descurcă Ilona Brezoianu și soțul ei în ceea ce privește creșterea fiului lor: „Toți sunt implicați și ne sprijină”

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Ilona Brezoianu a vorbit despre experiența ei de mamă și despre cum percepe până acum acest rol.

Ilona Brezoianu, declarații speciale despre fiul ei

Ilona Brezoianu și partenerul ei de viață au devenit părinți în urmă cu câteva luni. Actrița a devenit mamă pentru prima dată, marți, 18 noiembrie 2025, la ora 12:25. Ea a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos, de nota 10. Mai mult, soțul actriței, Andrei Lucian Alexandru, a intrat alături de soția sa în sala de naștere.

Ilona Brezoianu, care a apărut pe coperta revistei Baby Unica alături de fiul ei, a vorbit deschis și cu multă mândrie despre băiețelul ei, Matei.

„Andrei crede că nu e chiar copia mea fidelă. Vede acolo trăsături și de la el. Da, recunoaște că ochii sunt de la mine, dar în rest spune că seamănă cu el. Dar eu sunt de părere că băieții seamănă cu mamele, așa că nu știu ce să zic. Însă văd și eu că are trăsături și de la Andrei. De exemplu, Andrei are ochii un pic mai alungiți, iar Matei a luat forma ochilor lui”, a spus Ilona Brezoianu pentru Libertatea.

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei, sunt extrem de împliniți de când au devenit părinți.

„E foarte simpatic. Suntem tare împliniți și mândri de el, pentru că este un copil vesel și ne aduce bucurie în fiecare zi.”

Ilona Brezoianu și soțul ei își doresc să plece într-o vacanță doar ei doi singuri, dar actrița recunoaște că o macină gândul de a fi departe de copilul lor.

„Da, facem vacanțele în funcție de Matei. Negociez cu Andrei acum să plecăm și două zile singuri. Încă nu mi-a ieșit, dar poate îmi iese, pentru că avem un pic nevoie și de timp pentru noi. Pe de altă parte, ne este foarte greu să ne despărțim de el. Împreună cu el o să mergem în țară, aici, în România, la mare, pentru că am considerat că e cea mai bună variantă. Vrem să fim mai aproape de casă și să nu-l supunem unui zbor, momentan, în afara țării.”

Ilona Brezoianu a mai povestit că ea și partenerul ei au parte de ajutorul părinților lor când vine vorba de creșterea fiului lor, Matei. Atât părinții ei, cât și ai soțului ei și-au oferit sprijinul atunci când a fost cazul.

„Sunt la Neatza. La teatru, bineînțeles, urmează să scot și o premieră nouă în toamnă, deci muncesc destul de mult. Sunt însă fericită că părinții mei sunt aici și ne ajută. Ei s-au mutat în București și sunt disponibili full-time. Ne bazăm și pe părinții lui Andrei, care locuiesc tot în București. Toată lumea și-ar dori să ne ajute cât mai mult. Slavă Domnului, toți sunt implicați și ne sprijină foarte mult.”

Ilona Brezoianu, declarații sincere despre rolul de mamă

Ilona Brezoianu i-a rugat recent pe urmăritorii ei să îi adreseze întrebări pe Instagram. Aceștia au fost curioși să afle detalii despre experiența ei ca mamă. Actrița a vorbit sincer despre motivul pentru care nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei.

„Nu am putut să-i dau deloc. Am făcut o variantă nasoală de furia laptelui imediat după ce m-am externat… Cu dureri și frisoane și am hotărât să opresc cu pastile.”

În ceea ce privește eventuale critici despre faptul că nu a alăptat, pe Ilona Brezoianu nu au interesat-o.

„Având în vedere că e corpul meu, nu prea m-a interesat ce ar spune altcineva despre ce trebuie să fac eu.”

Ilona Brezoianu a revenit la scurt timp după naștere la activitatea ei profesională și a dezvăluit motivul pentru care a procedat în acest fel.

„Chiar am primit și mesaje în care oamenii ziceau că de ce nu am stat acasă și m-am întors așa repede la muncă. Hai să vă zic. 1. Pentru că în meseria mea nu-mi permit să dispar doi ani și 2 îți face foarte bine la cap să-ți reiei activitățile. Cu măsură și cu ajutor le poți face.”

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Foto: Instagram

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