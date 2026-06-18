Elena Vîșcu, despre problemele cu care s-a confruntat în ultima vreme. Ce a dezvăluit fosta soție a lui CRBL: „Viața îți schimbă prioritățile fără să te întrebe”

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În urmă cu doi ani, CRBL și soția lui, Elena Vîșcu, au anunțat divorțul după 16 ani de căsnicie, dezvăluind acest lucru pe rețelele de socializare. Cuplul nu a dezvăluit motivele care au condus la separare, dar artistul și soția lui au afirmat că au analizat profund situația înainte de a lua această decizie importantă.

De ce Elena Vîșcu a lipsit o bună perioadă de pe rețelele de socializare

După divorțul de CRBL, Elena Vîșcu a luat decizia de a se muta din România împreună cu fiica ei și părea a avea o viață fericită, recent dezvăluind că are și o nouă relație.

Elena Vîșcu devenise o prezență activă pe rețelele de socializare, unde este urmărită de un număr mare de fani. Ea dezvăluia adesea imagini din viața ei profesională, din vacanțe sau fotografii cu fiica ei.

Însă, de aproape o lună, Elena Vîșcu nu a mai postat nimic, fanii întrebând-o adesea dacă s-a întâmplat ceva care să o fi determinat-o să facă această pauză.

Ea a revenit pe rețelele de socializare cu un mesaj care lasă de înțeles că s-a confruntat cu unele probleme semnificative, urmând ca în curând să ofere mai multe detalii.

„În ultima perioadă am lipsit de aici mai mult decât de obicei.

A fost una dintre acele perioade în care viața îți schimbă prioritățile fără să te întrebe.

Au existat lucruri care au avut nevoie de timpul meu, de energia mea și de prezența mea, iar pentru o vreme am simțit că acolo trebuie să fiu.

Pentru că asta este viața.

Nu este doar despre obiective, planuri și lucruri bifate pe o listă.

Uneori este despre a fi prezent.

Despre a avea grijă.

Despre a fi acolo pentru oamenii pe care îi iubești.

În perioada asta mi-am amintit încă o dată că timpul este adevărata avere.

Iar atunci când nu înțeleg de ce se întâmplă anumite lucruri, aleg să am încredere că Dumnezeu știe mai bine decât mine ce este necesar și ce am de învățat din fiecare experiență”, a povestit ea.

Fosta soție a lui CRBL a dezvăluit că de acum va fi mai activă pe social media, având multe lucruri de dezvăluit fanilor.

„Astăzi revin aici.

Cu mai multă recunoștință.

Cu mai multă liniște.

Și cu multe lucruri pe care abia aștept să le împărtășesc cu voi”, și-a încheiat ea mesajul.

CRBL răspunde criticilor legate de divorțul de Elena Vîșcu

CRBL, care are în prezent o relație cu Olga Gușanu, a ales să pună punct speculațiilor care continuă să apară în jurul divorțului său de Elena Vîșcu. Artistul a transmis un mesaj clar, fără echivoc, dorind să închidă odată pentru totdeauna discuțiile nefondate despre viața sa personală.

Timp de aproape două decenii, CRBL și Elena Vîșcu au format unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc, având împreună o fiică, Alessia Ecaterina, în vârstă de 14 ani. În luna aprilie a anului 2024, cei doi au anunțat că cea mai bună cale este să își continue drumurile separat, păstrând însă o relație amiabilă pentru binele familiei.

Recent, artistul a simțit nevoia să clarifice public toate interpretările greșite care au circulat despre despărțirea lor. CRBL a dorit să le transmită celor care continuă să discute despre viața sa personală că multe dintre afirmațiile apărute în media nu reflectă realitatea.

„Mamă, în continuare voi vorbiți despre că am lăsat eu o femeie, că am lăsat eu o familie, că am lăsat eu, că am făcut eu, că am dres eu… Bă, nu ați fost mă lângă noi! Nu mai ascultați tot, că nu e așa. Eu nu îmi permit să vin să dau explicații sau să mă justific față de voi despre ce și cum a fost. Gata, subiectul s-a dus. Timpul vă va răspunde la multe întrebări.”, a fost mesajul tranșant transmis de CRBL.

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Foto: Instagram

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