Cum a fost surprinsă Elena Vîșcu în Dubai. Coregrafa se relaxează în vacanță

Elena Vîșcu se bucură de zilele pline de soare din Dubai.

  de  ELLE.ro
1. Elena Vîșcu
Elena Vîșcu a plecat într-o vacanță în Dubai și a publicat mai multe imagini din escapada ei. Fanii au remarcat apariția ei, fiind de părere că a reușit să depășească suferința provocată de divorțul de fostul soț, CRBL, și că se concentrează mai mult pe bunăstarea ei. 

Elena Vîșcu, imagini din Dubai

Elena Vîșcu se află într-o perioadă în care se descoperă și pune accentul pe propria persoană. Coregrafa a decis să se relaxeze și să uite de grijile cotidiene în Dubai, acolo unde se află într-o escapadă. A împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram mai multe fotografii în care apare cu zâmbetul pe buze.

Elena Vîșcu are o nouă relație după divorțul de CRBL

În luna aprilie a anului 2024, Elena Vîșcu și CRBL au anunțat că divorțează după 16 ani de căsnicie, făcând anunțul pe rețelele de socializare. Cei doi nu au dezvăluit motivele care au condus la separare, dar artistul și soția lui au afirmat că au analizat profund situația înainte de a lua această decizie importantă. Anunțul lor a venit după ce au participat la emisiunea Power Couple de la Antena 1. Cei doi au o fetiță împreună, iar căsnicia lor a fost una discretă de-a lungul anilor.

Divorțul de CRBL a marcat pentru Elena Vîșcu începutul unei etape complet noi în viața ei. După mai bine de un an de la despărțire, fosta soție a cântărețului pare să fi găsit echilibrul și libertatea pe care le căuta.

Coregrafa a dezvăluit într-un interviu acordat recent că acum are un nou partener și este foarte fericită, dar momentan vrea să îl țină departe de ochii lumii.

„Să știi că sunt liniștită și împăcată. Cine a zis că nu există relație?! E firesc, e normal. Eu am spus public că primul an mi l-am luat ca an de ‘doliu, e anul în care m-am refăcut, am văzut ce vreau, ce nu vreau, iar după mi-am dat libertate, dar o să vă fac cunoștință în viitor doar când o să fiu eu sigură”, a spus Elena Vișcu, pentru Spynews.ro.

Pentru că relația este încă la început, Elena Vîșcu a mărturisit că nu este vorba despre iubire, acesta fiind un sentiment care apare după mai mult timp.

„Este cineva prezent în viața mea. Elena este fericită. Cuvântul ‘iubește e prea mult, nu aș vrea să spun că gata, nuntă, dar Elena este fericită. E un nou capitol în viața ei. Asta cu ‘iubește e un cuvânt mult prea puternic, nu sunt doar vorbe, trebuie să văd și fapte, dar asta e în timp”, a mai zis aceasta pentru sursa citată.

La cine stă Elena când vine în București

La doar câteva luni după separare, Elena Vîșcu a dezvăluit că ea și fiica lor, Alessia, s-au mutat în Republica Moldova, însă călătoriile în România fac parte din rutina lor.

Elena Vîșcu a povestit că face des naveta Chișinău-București, fiind ocupată cu proiecte atât la noi, cât și acasă. Cu toate acestea, se bucură de sprijinul celor apropiați.

„Eu am proiecte aici, am proiecte acolo. Am o echipă extraordinară cu care lucrez. Dacă am proiect în România, vin aici. Dacă am ceva în Chișinău, plec acolo. Mi-e foarte bine așa. Sunt doar 450 de kilometri. Merg cu mașina, pentru că fără mașină în București nu poți. În momentul de față, nici în Chișinău nu mai poți fără mașină dacă vrei să rezolvi cât mai multe lucruri. Adică dacă vrei să te duci și să stai într-un loc, fără mașină e ok. Dar dacă vrei să muncești, îți trebuie mașină peste tot”, a explicat Elena Vîșcu pentru Libertatea.

Cât timp se află la Chișinău, Elena locuiește în casa părinților ei, însă atunci când vine în România, fosta soție a lui CRBL se cazează la prietenele sale, care sunt bucuroase să o primească cât mai mult timp.

„În București, când vin, am prietene și se bat să stau la ele: „Acum vii la mine!”, „La mine de ce n-ai venit?” Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat niște oameni lângă mine, prieteni, și sunt recunoscătoare. Și eu cred că oamenii sunt buni, sunt geniali, doar că…”, a adăugat Elena.

Foto: Instagram

