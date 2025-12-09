Ilona Brezoianu, despre experiența maternității. Cum se simte la câteva săptămâni de când a născut: „Am cearcăne până la genunchi”

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024 în cadrul unei ceremonii intime și deosebite. Evenimentul, înconjurat de prieteni și familie, a fost plin de emoție și bucurie.

Ilona Brezoianu, despre experiența maternității

Actrița și partenerul ei de viață au devenit recent părinți. Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată, marți, 18 noiembrie, la ora 12:25! Jurata de la „Te cunosc de undeva” a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos, de nota 10. Mai mult, soțul actriței a intrat alături de soția sa în sala de naștere.

De atunci, Ilona și Andrei împărtășesc cu discreție imagini și frânturi din noua lor viață, de la scene liniștite din casă până la micile provocări ale rutinei.

Actrița nu și-a pierdut simțul umorului, așa cum multă lume o știe și s-a fotografiat după ce și-a aplicat un filtru glam, în care apărea machiată și cu un prosop pe cap, cu scopul de a masca oboseala acumulată în ultima perioadă.

„Așa mi-aș dori să arăt, da’ nu e cazu, că am cearcăne până la genunchi. Așa că mă duc la masaj”, a povestit ea pe rețelele de socializare.

Deși recunoaște că oboseala își face simțită prezența, Ilona a povestit la Super Neatza de Weekend că are un sprijin neprețuit în Andrei.

Ilona Brezoianu, primele nopți acasă cu bebelușul ei

Ilona Brezoianu a vorbit într-un interviu acordat recent despre cum s-au desfășurat primele nopți petrecute acasă cu bebelușul ei.

„E bine, e foarte bine. El (n.red. bebelușul) doarme cel mai mult. Andrei doarme cel mai puțin. E foarte prezent.”, a spus Ilona Brezoianu, citată de Spynews.ro.

Actrița a mărturisit că intenționează să revină destul de curând la activitățile sale obișnuite și la rolul pe care îl are în cadrul emisiunilor de la Antena 1.

„Eu cred că o să fie mai devreme decât te aștepți. Nu am nevoie de nimic, sunt foarte bine. Mă mișc bine și v-am zis, vă vizitez cât de curând. Stai să pot să merg bine măcar, că acum sunt puțin cocoșată”, a spus Ilona Brezoianu la „Neatza”.

Ilona Brezoianu a dezvăluit noi imagini adorabile cu băiețelul ei

Deși este o prezență rezervată pe rețelele de socializare, actrița a dezvăluit în ultimele zile mai multe imagini cu băiețelul ei.

Chipul micuțului rămâne discret ascuns, însă atmosfera caldă din fotografii spune totul despre emoția și împlinirea celor doi proaspeți părinți.

Ilona Brezoianu a postat o imagine adorabilă în care bebelușul ei apare dormind alături de tatăl lui, moment pe care l-a împărtășit cu urmăritorii ei de pe social media.

„Nu există ceva mai frumos”, a scris Ilona Brezoianu.

Actrița a mai dezvăluit că a fost la plimbare cu băiețelul ei, descriind momentul în stilul ei caracteristic.

„Ia că am scos franzela afară. Îi place în căruț”, a scris actrița.

