Ilona Brezoianu, prima imagine cu chipul fiului ei. Ședința foto emoționantă de familie: „O amintire frumoasă”

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Ilona Brezoianu le-a făcut o surpriză admiratorilor și a dezvăluit, pentru prima dată, o imagine specială alături de băiețelul ei. Actrița apare împreună cu fiul ei, Matei, pe coperta primului număr al revistei Unica Baby, care va fi disponibilă începând cu 25 iunie.

Ilona Brezoianu, imagine emoționantă cu fiul ei

Vedeta a publicat fotografia pe Instagram și a explicat că a ales să accepte proiectul tocmai pentru că și-a dorit ca această experiență să rămână o amintire frumoasă pentru fiul ei. În imagine, Ilona Brezoianu apare zâmbitoare, ținându-și în brațe băiețelul, pe care până acum a preferat să îl țină departe de atenția publicului.

Postarea este cu atât mai specială întrucât este și prima dată când arată chipul fiului ei. Vedeta a preferat până acum să păstreze discreția și identitatea micuțului.

„Nu v-am arătat până acu’ iepurașu’ ăsta.. dar m-am gândit că ar fi o amintire frumoasă pentru el această copertă… Așa că am acceptat cu bucurie să apărem în primul număr al revistei Unica Baby care va fi din 25 iunie în toate magazinele de specialitate.. Sper să purtăm noroc”, a scris Ilona Brezoianu pe rețelele sociale.

Postarea actriței a fost rapid întâmpinată cu numeroase mesaje de felicitare și aprecieri din partea fanilor și a colegilor de breaslă, mulți remarcând cât de emoționantă este prima apariție publică a micuțului. Coperta marchează totodată lansarea revistei Unica Baby, un nou proiect dedicat părinților și copiilor.

Ilona Brezoianu, declarații sincere despre rolul de mamă

Ilona Brezoianu și partenerul ei de viață au devenit părinți în urmă cu câteva luni. Actrița a devenit mamă pentru prima dată, marți, 18 noiembrie 2025, la ora 12:25. Ea a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos, de nota 10. Mai mult, soțul actriței, Andrei Lucian Alexandru, a intrat alături de soția sa în sala de naștere.

Ilona Brezoianu i-a rugat recent pe urmăritorii ei să îi adreseze întrebări pe Instagram. Aceștia au fost curioși să afle detalii despre experiența ei ca mamă. Actrița a vorbit sincer despre motivul pentru care nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei.

„Nu am putut să-i dau deloc. Am făcut o variantă nasoală de furia laptelui imediat după ce m-am externat… Cu dureri și frisoane și am hotărât să opresc cu pastile.„, a spus ea pe Instagram.

În ceea ce privește eventuale critici despre faptul că nu a alăptat, pe Ilona Brezoianu nu au interesat-o.

„Având în vedere că e corpul meu, nu prea m-a interesat ce ar spune altcineva despre ce trebuie să fac eu.”

De ce nu i-a arătat chipul copilului până acum

Ilona Brezoianu și soțul ei au preferat ca până acum să protejeze intimitatea fiului lor, astfel că nu au publicat imagini în care să i se vadă chipul. Actrița le-a mai spus urmăritorilor ei, în sesiunea de întrebări și răspunsuri, că pentru moment nu dorește să posteze fotografii cu fața băiatului ei.

„Momentan nu, că nu vreau să apară prin toate ziarele alături de titluri dubioase.”

Ilona Brezoianu a revenit la scurt timp după naștere la activitatea ei profesională și a dezvăluit motivul pentru care a procedat în acest fel.

„Chiar am primit și mesaje în care oamenii ziceau că de ce nu am stat acasă și m-am întors așa repede la muncă. Hai să vă zic. 1. Pentru că în meseria mea nu-mi permit să dispar doi ani și 2 îți face foarte bine la cap să-ți reiei activitățile. Cu măsură și cu ajutor le poți face.”

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Foto: Instagram

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