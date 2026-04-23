Ilona Brezoianu, detalii neștiute despre viața de mamă. De ce nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei, și nu-i va arăta chipul pe social media

Ilona Brezoianu a împărtășit recent cu urmăritorii de pe social media detalii neștiute despre viața de mamă și despre cum se descurcă în ceea ce privește creșterea fiului ei, Matei.

Ilona Brezoianu, declarații sincere despre rolul de mamă

Ilona Brezoianu și partenerul ei de viață au devenit părinți în urmă cu câteva luni. Actrița a devenit mamă pentru prima dată, marți, 18 noiembrie 2025, la ora 12:25. Ea a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos, de nota 10. Mai mult, soțul actriței, Andrei Lucian Alexandru, a intrat alături de soția sa în sala de naștere.

Ilona Brezoianu i-a rugat recent pe urmăritorii ei să îi adreseze întrebări pe Instagram. Aceștia au fost curioși să afle detalii despre experiența ei ca mamă. Actrița a vorbit sincer despre motivul pentru care nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei.

„Nu am putut să-i dau deloc. Am făcut o variantă nasoală de furia laptelui imediat după ce m-am externat… Cu dureri și frisoane și am hotărât să opresc cu pastile.”

În ceea ce privește eventuale critici despre faptul că nu a alăptat, pe Ilona Brezoianu nu au interesat-o.

„Având în vedere că e corpul meu, nu prea m-a interesat ce ar spune altcineva despre ce trebuie să fac eu.”

Ilona Brezoianu nu-i va arăta chipul fiului ei pe social media

Ilona Brezoianu și soțul ei au preferat ca până acum să protejeze intimitatea fiului lor, astfel că nu au publicat imagini în care să i se vadă chipul. Actrița le-a mai spus urmăritorilor ei, în sesiunea de întrebări și răspunsuri, că pentru moment nu dorește să posteze fotografii cu fața băiatului ei.

„Momentan nu, că nu vreau să apară prin toate ziarele alături de titluri dubioase.”

Ilona Brezoianu a revenit la scurt timp după naștere la activitatea ei profesională și a dezvăluit motivul pentru care a procedat în acest fel.

„Chiar am primit și mesaje în care oamenii ziceau că de ce nu am stat acasă și m-am întors așa repede la muncă. Hai să vă zic. 1. Pentru că în meseria mea nu-mi permit să dispar doi ani și 2 îți face foarte bine la cap să-ți reiei activitățile. Cu măsură și cu ajutor le poți face.”

Cum s-au cunoscut Ilona Brezoianu și soțul ei

Ilona Brezoianu a preferat până acum ca viața personală să o păstreze departe de ochii curioșilor, dar acum ceva timp a surprins cu declarațiile făcute despre începutul relației cu soțul ei. Actrița a povestit cum l-a cunoscut, de fapt, pe Andrei Lucian Alexandru. Cei doi s-au întâlnit la o școală de motociclete, iar relația lor nu a început imediat. La distanță de un an, s-au revăzut și au început să iasă împreună.

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024 în cadrul unei ceremonii intime și deosebite. Evenimentul, înconjurat de prieteni și familie, a fost plin de emoție și bucurie.

„Ne-am întâlnit la școala de motociclete. E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicleta, sunt la a doua motocicletă. (…) M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a declarat Ilona Brezoianu în podcastul găzduit de Bursucu’.

