Reguli pentru o relație de durată pe care le înțelegi și le aplici greșit

Regulile în relații sunt ca o hartă în funcție de care ne orientăm în tot ceea ce presupune viața în doi. Deci ele ne oferă și un soi siguranță. Dacă le respecți, ar trebui ca totul să funcționeze, nu? Ei bine, ar fi grozav să fie atât de simplu, pentru că în ecuația relațională intervin și mecanismele de adaptare care ne pun piedică și ne îndepărtează de obiectivul atât de bine setat din partea sănătoasă. Relațiile reale sunt spații emoționale fluide, și pe lângă principiile clare avem și nuanțe, aspecte care se negociază, aspecte care nu. Iar unele dintre regulile considerate sănătoase sau interpretate din start fals ca fiind sănătoase ajung să creeze tensiune. Oare regula este problema? Ori modul în care o traduci la nivel comportamental?

Într-o relație e normal să faci compromisuri

Absolut! Dar atenție la cum te pierzi pe tine în aceste compromisuri, deoarece compromisul este un mecanism foarte vechi de-al tău, complianță, subjugare, strădania continuă de a-i face celuilalt pe plac indiferent ce ai tu nevoie sau ce se petrece cu tine. Dacă ajungi să spui frecvent că nu contează ce vrei tu, important e să vă fie bine, relația funcționează pe un dezechilibru mai mult sau mai puțin subtil, dar cu siguranță constant. Compromisul sănătos este reciproc și ocazional, nu o renunțare unilaterală mascată în maturitate emoțională.

E foarte important să fii sinceră pentru a construi încrederea

Ei bine, sinceritatea nu este totuna cu lipsa filtrului. Și da, comunicarea este esențială. Dar sinceritatea dusă la extrem devine brutalitate emoțională. Eu doar spun ce simt poate ascunde critică, impulsivitate, lipsă de tact sau respect, rezistența la schimbare și la partea ta de efort. Comunicarea eficientă nu înseamnă să spui tot, oricum și oricând, ci să alegi momentul, tonul, cuvintele și intenția. Atenție și la sinceritatea ce devine consecința ori obligativitatea controlului pentru un partener care vrea să știe tot ce faci, fiecare pas, să îi trimiți și dovezi în sensul acesta. Transparența totală nu indică o intimitate sănătoasă. Accesul la telefon, parole, gânduri, totul împărtășit, poate fi o invazie subtilă a spațiului personal. Încrederea reală nu vine din control, ci din siguranța că nu ai nevoie de el.

Să nu lăsăm conflictele nerezolvate

Poate că ai mai auzit regula în care nu mergeți la culcare supărați. Ok, sună romantic, dar în practică poate deveni de-a dreptul epuizantă. Discuțiile forțate târziu în noapte, când amândoi sunteți deja încărcați emoțional și cu resursele reduse sau pe minus rareori duc la soluții reale. Uneori, pauza este exact ceea ce lipsește. Somnul nu rezolvă conflictul, dar oferă claritatea necesară pentru a-l aborda diferit a doua zi.

Disponibilitate totală

Să fii acolo pentru partenerul tău e o regulă sănătoasă, până când devine anulare de sine. Dacă îți neglijezi constant nevoile, timpul personal sau alte relații importante, nu construiești apropiere, ci dependență. O relație stabilă are nevoie de doi oameni, nu doar de unul care se adaptează continuu.

E vital să ierți

Iubirea nu înseamnă să tolerezi orice. E o diferență majoră între a accepta o persoană și a accepta comportamente care te rănesc. Când le confunzi pe cele două, riști să normalizezi lipsa de respect sau agresivitatea. Limitele nu contrazic iubirea, ci o protejează.

Cu partenerul potrivit totul e mai ușor

Poate în basme sau în filmele romantice… Căci în realitate orice relație profundă implică diferențe, ajustări, momente de tensiune. Diferența nu este absența problemelor, ci felul în care le gestionați. Ușor nu înseamnă autentic, iar greu nu înseamnă greșit.

