Reguli pentru o relație de durată pe care le înțelegi și le aplici greșit

Fără reguli există haos, ca atare ele sunt foarte importante în cuplu. Problema apare când regulile sunt înțelese distorsionat și aplicate rigid.

  de  Cristescu Catalina
Reguli pentru o relație de durată pe care le înțelegi și le aplici greșit

Regulile în relații sunt ca o hartă în funcție de care ne orientăm în tot ceea ce presupune viața în doi. Deci ele ne oferă și un soi siguranță. Dacă le respecți, ar trebui ca totul să funcționeze, nu? Ei bine, ar fi grozav să fie atât de simplu, pentru că în ecuația relațională intervin și mecanismele de adaptare care ne pun piedică și ne îndepărtează de obiectivul atât de bine setat din partea sănătoasă. Relațiile reale sunt spații emoționale fluide, și pe lângă principiile clare avem și nuanțe, aspecte care se negociază, aspecte care nu. Iar unele dintre regulile considerate sănătoase sau interpretate din start fals ca fiind sănătoase ajung să creeze tensiune. Oare regula este problema? Ori modul în care o traduci la nivel comportamental?

Într-o relație e normal să faci compromisuri

Absolut! Dar atenție la cum te pierzi pe tine în aceste compromisuri, deoarece compromisul este un mecanism foarte vechi de-al tău, complianță, subjugare, strădania continuă de a-i face celuilalt pe plac indiferent ce ai tu nevoie sau ce se petrece cu tine. Dacă ajungi să spui frecvent că nu contează ce vrei tu, important e să vă fie bine, relația funcționează pe un dezechilibru mai mult sau mai puțin subtil, dar cu siguranță constant. Compromisul sănătos este reciproc și ocazional, nu o renunțare unilaterală mascată în maturitate emoțională.

E foarte important să fii sinceră pentru a construi încrederea

Ei bine, sinceritatea nu este totuna cu lipsa filtrului. Și da, comunicarea este esențială. Dar sinceritatea dusă la extrem devine brutalitate emoțională. Eu doar spun ce simt poate ascunde critică, impulsivitate, lipsă de tact sau respect, rezistența la schimbare și la partea ta de efort. Comunicarea eficientă nu înseamnă să spui tot, oricum și oricând, ci să alegi momentul, tonul, cuvintele și intenția. Atenție și la sinceritatea ce devine consecința ori obligativitatea controlului pentru un partener care vrea să știe tot ce faci, fiecare pas, să îi trimiți și dovezi în sensul acesta. Transparența totală nu indică o intimitate sănătoasă. Accesul la telefon, parole, gânduri, totul împărtășit, poate fi o invazie subtilă a spațiului personal. Încrederea reală nu vine din control, ci din siguranța că nu ai nevoie de el.

Să nu lăsăm conflictele nerezolvate

Poate că ai mai auzit regula în care nu mergeți la culcare supărați. Ok, sună romantic, dar în practică poate deveni de-a dreptul epuizantă. Discuțiile forțate târziu în noapte, când amândoi sunteți deja încărcați emoțional și cu resursele reduse sau pe minus rareori duc la soluții reale. Uneori, pauza este exact ceea ce lipsește. Somnul nu rezolvă conflictul, dar oferă claritatea necesară pentru a-l aborda diferit a doua zi.

Disponibilitate totală

Să fii acolo pentru partenerul tău e o regulă sănătoasă, până când devine anulare de sine. Dacă îți neglijezi constant nevoile, timpul personal sau alte relații importante, nu construiești apropiere, ci dependență. O relație stabilă are nevoie de doi oameni, nu doar de unul care se adaptează continuu.

E vital să ierți

Iubirea nu înseamnă să tolerezi orice. E o diferență majoră între a accepta o persoană și a accepta comportamente care te rănesc. Când le confunzi pe cele două, riști să normalizezi lipsa de respect sau agresivitatea. Limitele nu contrazic iubirea, ci o protejează.

Cu partenerul potrivit totul e mai ușor

Poate în basme sau în filmele romantice… Căci în realitate orice relație profundă implică diferențe, ajustări, momente de tensiune. Diferența nu este absența problemelor, ci felul în care le gestionați. Ușor nu înseamnă autentic, iar greu nu înseamnă greșit.

Citește și:
Nu vrei să-ți pierzi individualitatea în relație? Cum greșești pornind de la această premisă

Foto: PR

Recomandari
"Dear Marilyn", o expoziție de neratat la TIFF.25, la 100 de ani de la nașterea actriței Marilyn Monroe
Lifestyle
"Dear Marilyn", o expoziție de neratat la TIFF.25, la 100 de ani de la nașterea actriței Marilyn Monroe
10 remake-uri subestimante, pe care n-ar trebui să le eviți
Lifestyle
10 remake-uri subestimante, pe care n-ar trebui să le eviți
Nu vrei să-ți pierzi individualitatea în relație? Cum greșești pornind de la această premisă
Lifestyle
Nu vrei să-ți pierzi individualitatea în relație? Cum greșești pornind de la această premisă
Celebrități care au dezvăluit că au folosit aplicații de dating online
Lifestyle
Celebrități care au dezvăluit că au folosit aplicații de dating online
Vrei să fii partenera perfectă pentru iubitul tău? Cum asta devine o povară și întreține tipare nesănătoase
Lifestyle
Vrei să fii partenera perfectă pentru iubitul tău? Cum asta devine o povară și întreține tipare nesănătoase
Filmul "Sora cea mică", câștigător al Premiului pentru Cea mai bună actriță în competiția oficială de la Cannes, intră în cinematografele din România
Lifestyle
Filmul "Sora cea mică", câștigător al Premiului pentru Cea mai bună actriță în competiția oficială de la Cannes, intră în cinematografele din România
Libertatea
Un actor celebru a descoperit la 37 de ani că „sora” era, de fapt, mama lui. A trăit zeci de ani fără să știe adevărul despre propria familie
Un actor celebru a descoperit la 37 de ani că „sora” era, de fapt, mama lui. A trăit zeci de ani fără să știe adevărul despre propria familie
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Ce este „Ritualul urzicării” de Sfântul Gheorghe și ce semnificație are, de fapt, pe 23 aprilie
Ce este „Ritualul urzicării” de Sfântul Gheorghe și ce semnificație are, de fapt, pe 23 aprilie
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Oana Monea și-a achiziționat un nou bolid de lux. Cum le răspunde fosta ispită de la Insula Iubirii celor care au criticat-o
Oana Monea și-a achiziționat un nou bolid de lux. Cum le răspunde fosta ispită de la Insula Iubirii celor care au criticat-o
Rihanna si fiica sa, Rocki, prima poză oficială. Cum arată micuța si cu cine seamănă
Rihanna si fiica sa, Rocki, prima poză oficială. Cum arată micuța si cu cine seamănă
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
L-a întrebat direct! Mara Bănică a lăsat rușinea deoparte și l-a întrebat pe Dan Alexa dacă a avut o relație cu Andreea Popescu. Ce i-a răspuns antrenorul
L-a întrebat direct! Mara Bănică a lăsat rușinea deoparte și l-a întrebat pe Dan Alexa dacă a avut o relație cu Andreea Popescu. Ce i-a răspuns antrenorul
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
Secretul din Dominicană a ieșit la iveală! Delia Salchievici rupe tăcerea! Ce făcea Codruța Filip când camerele de filmat nu erau pe ea. "Am văzut-o!"
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
10 actori care au părăsit Hollywood-ul în momentul lor de glorie
10 actori care au părăsit Hollywood-ul în momentul lor de glorie
Lifestyle

Mulți actori au strălucit la Hollywood, dar unii au ales să se retragă chiar și în vârful carierei.

+ Mai multe
Comunici foarte mult online cu partenerul? Cum poți interpreta greșit limbajul digital
Comunici foarte mult online cu partenerul? Cum poți interpreta greșit limbajul digital
Lifestyle

Comunici des online, iar asta poate părea un avantaj. În realitate, însă, limbajul digital este un teren fertil pentru interpretări eronate.

+ Mai multe
Prosperitate în cuplu? Gânduri negative care vă împiedică să aveți o viață mai îmbelșugată
Prosperitate în cuplu? Gânduri negative care vă împiedică să aveți o viață mai îmbelșugată
Lifestyle

Aceste gânduri negative vă autosabotează. Vă împiedică să țintiți mai sus, să vă asumați riscuri, să vă dezvoltați în plan financiar.

+ Mai multe
