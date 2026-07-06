Cum a apărut Loredana Groza la o piscină din Monaco. Artista s-a bucurat de zilele însorite

Loredana Groza a pozat în ipostaze provocatoare la o piscină din Monaco.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 06.07.2026, 17:10,  de  ELLE.ro
1. Loredana Groza
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Loredana Groza se află într-o escapadă la Monaco și se bucură de zilele însorite, perfecte pentru a se bronza și a se relaxa la soare. Ceea ce a și făcut, iar artista a împărtășit mai multe imagini din această călătorie.

Loredana Groza, imagini de la o piscină din Monaco

În imaginile publicate de Loredana Groza, ea apare îmbrăcată într-un costum de baie strălucitor, format din două piese. Artista are grijă de silueta ei și este foarte disciplinată și atentă când vine vorba de stilul ei de viață. Pe lângă faptul că urmează o alimentație sănătoasă, cântăreața a integrat sportul în rutina ei, arătând deseori videoclipuri cu antrenamentele pe care le face la sală.  

Loredana Groza a împlinit 56 de ani pe 10 iunie

Loredana Groza a fost sărbătorită cu o surpriză emoționantă organizată de familie și prieteni, chiar înainte de ziua ei de naștere. Artista a împlinit 56 de ani pe 10 iunie și a împărtășit momentul special cu fanii săi de pe Instagram.

Vedeta a publicat un videoclip în care ajunge la o locație pregătită în secret, unde era așteptată de cei dragi. Momentul a fost plin de emoție, iar reacția artistei a surprins bucuria și recunoștința față de gestul făcut de apropiați.

Artista a fost întâmpinată cu aplauze și voie bună, într-o atmosferă festivă, cu muzică, emoții și momente de apropiere cu cei care îi sunt alături în viața personală și profesională. Prezentă a fost și fiica ei, Elena Boncea, care nu putea lipsi de la aniversarea mamei sale. În descrierea postării, Loredana a transmis un mesaj sincer: 

„Aseară prieteni dragi mi-au făcut surpriză și mi-au celebrat ziua de naștere cu câteva ore în avans
Vă mulțumesc și vă iubesc!
La mulți ani tuturor Gemenilor!!
10 Iunie e Ziua mea!!!”

Loredana Groza, despre prieteniile din showbiz

Într-un interviu recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta, mai ales când vine vorba despre prietenii.

Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântăreața a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt, pentru ea, imposibil de separat.

„În general, nu știu dacă în showbiz, în viață dacă există prietenii adevărate, pentru că nu poți să combini showbizul, să-l separi de viață. Este viața mea și trăiesc în această viață de când mă știu. Deci se confundă cumva, nu se mai poate separa. Nu știu dacă am foarte mulți prieteni. Uneori, credeam că am foarte mulți prieteni, dar, într-adevăr, ei se cern, ca prin sită, știi? Rămân doar puțini, dar buni. Și cred că investim din ce în ce mai puțin în prietenie odată ce trecem prin niște experiențe care uneori pot fi traumatizante. Asta nu înseamnă că trebuie să devii acru, că trebuie să devii grumpy, că trebuie să devii inert la oamenii din jurul tău. Întotdeauna ai o posibilitate să găsești un om care să-ți apară, poate, târziu în viață și să fie cu adevărat prietenul pe care-l așteptai. Orice e posibil, dar cred foarte mult în prieteniile din copilărie, care sunt necondiționate și sunt sincere, sunt pure”, a declarat artista pentru VIVA!

Citește și:
Mario Fresh, declarații rare despre despărțirea de Alexia Eram. Ce a mărturisit la aproape doi ani de la separare: „Când a fost momentul să se termine…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Smarald - Ediția nr. 42 (Descoperă Mineralele Pământului) Smarald - Ediția nr. 42 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Kate Middleton, noi imagini emoționante alături de familia sa după finalizarea provocării National Three Peaks Challenge
People
Kate Middleton, noi imagini emoționante alături de familia sa după finalizarea provocării National Three Peaks Challenge
Prin ce provocări a trecut Ilona Brezoianu de când a devenit mamă pentru prima dată: "A fost o perioadă destul de complicată"
People
Prin ce provocări a trecut Ilona Brezoianu de când a devenit mamă pentru prima dată: "A fost o perioadă destul de complicată"
Richard Gere și Alejandra Silva au dezvăluit imagini rare alături de copiii lor. Cum au sărbătorit Ziua Independenței Statelor Unite
People
Richard Gere și Alejandra Silva au dezvăluit imagini rare alături de copiii lor. Cum au sărbătorit Ziua Independenței Statelor Unite
Ana Bodea a împlinit 26 de ani. Ce urare impresionantă i-a făcut partenerul ei, Valentin Butnaru: "Cel mai bun și luminos suflet"
People
Ana Bodea a împlinit 26 de ani. Ce urare impresionantă i-a făcut partenerul ei, Valentin Butnaru: "Cel mai bun și luminos suflet"
Cabral, prima reacție după ce a fost fotografiat în club în compania unei tinere, la nici două luni de la anunțul divorțului
People
Cabral, prima reacție după ce a fost fotografiat în club în compania unei tinere, la nici două luni de la anunțul divorțului
Actrița Melissa George a devenit mamă pentru a patra oară la 49 de ani
People
Actrița Melissa George a devenit mamă pentru a patra oară la 49 de ani
Publicitate
Imagini cu Dorian Popa în timp ce face muncă în folosul comunității. Ce a găsit vloggerul pe stradă. „Este o luptă crâncenă”
Imagini cu Dorian Popa în timp ce face muncă în folosul comunității. Ce a găsit vloggerul pe stradă. „Este o luptă crâncenă”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Rezultate Bacalaureat 2026! Anunțul ministrului Educației pe care toți îl așteptau
Rezultate Bacalaureat 2026! Anunțul ministrului Educației pe care toți îl așteptau
O pensionară de 96 ani, în pericol să fie dată afară din azil fiindcă e prea rebelă! Ce a putut să facă femeia, în camera ei
O pensionară de 96 ani, în pericol să fie dată afară din azil fiindcă e prea rebelă! Ce a putut să facă femeia, în camera ei
Cum arată Oana Sîrbu la patru decenii de la filmul „Liceenii”. Actrița a urcat din nou pe scenă și a impresionat
Cum arată Oana Sîrbu la patru decenii de la filmul „Liceenii”. Actrița a urcat din nou pe scenă și a impresionat
Imagini rare: cum arată mama lui Mircea Badea. Mariana Badea este profesoară de meserie
Imagini rare: cum arată mama lui Mircea Badea. Mariana Badea este profesoară de meserie
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Mario Fresh, declarații rare despre despărțirea de Alexia Eram. Ce a mărturisit la aproape doi ani de la separare: "Când a fost momentul să se termine..."
Mario Fresh, declarații rare despre despărțirea de Alexia Eram. Ce a mărturisit la aproape doi ani de la separare: "Când a fost momentul să se termine..."
People

Alexia Eram și Mario Fresh s-a despărțit la finalul anului 2024.

+ Mai multe
Imaginile care fac ocolul lumii. Alături de cine a apărut în vestiar Erling Haaland, liderul echipei de fotbal a Norvegiei, după meciul cu Brazilia
Imaginile care fac ocolul lumii. Alături de cine a apărut în vestiar Erling Haaland, liderul echipei de fotbal a Norvegiei, după meciul cu Brazilia
People

Erling Haaland are 25 de ani și este unul dintre cei mai valoroși atacanți din fotbalul mondial.

+ Mai multe
Cum a fost impresionată Alexandra Stan cu puțin timp înainte de a naște. Ce a pus la cale iubitul ei, Ștefan Oprea: "Cea mai frumoasă surpriză"
Cum a fost impresionată Alexandra Stan cu puțin timp înainte de a naște. Ce a pus la cale iubitul ei, Ștefan Oprea: "Cea mai frumoasă surpriză"
People

Alexandra Stan va deveni în curând mamă pentru prima dată.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC