Cum a apărut Loredana Groza la o piscină din Monaco. Artista s-a bucurat de zilele însorite

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Loredana Groza se află într-o escapadă la Monaco și se bucură de zilele însorite, perfecte pentru a se bronza și a se relaxa la soare. Ceea ce a și făcut, iar artista a împărtășit mai multe imagini din această călătorie.

Loredana Groza, imagini de la o piscină din Monaco

În imaginile publicate de Loredana Groza, ea apare îmbrăcată într-un costum de baie strălucitor, format din două piese. Artista are grijă de silueta ei și este foarte disciplinată și atentă când vine vorba de stilul ei de viață. Pe lângă faptul că urmează o alimentație sănătoasă, cântăreața a integrat sportul în rutina ei, arătând deseori videoclipuri cu antrenamentele pe care le face la sală.

Loredana Groza a împlinit 56 de ani pe 10 iunie

Loredana Groza a fost sărbătorită cu o surpriză emoționantă organizată de familie și prieteni, chiar înainte de ziua ei de naștere. Artista a împlinit 56 de ani pe 10 iunie și a împărtășit momentul special cu fanii săi de pe Instagram.

Vedeta a publicat un videoclip în care ajunge la o locație pregătită în secret, unde era așteptată de cei dragi. Momentul a fost plin de emoție, iar reacția artistei a surprins bucuria și recunoștința față de gestul făcut de apropiați.

Artista a fost întâmpinată cu aplauze și voie bună, într-o atmosferă festivă, cu muzică, emoții și momente de apropiere cu cei care îi sunt alături în viața personală și profesională. Prezentă a fost și fiica ei, Elena Boncea, care nu putea lipsi de la aniversarea mamei sale. În descrierea postării, Loredana a transmis un mesaj sincer:

„Aseară prieteni dragi mi-au făcut surpriză și mi-au celebrat ziua de naștere cu câteva ore în avans

Vă mulțumesc și vă iubesc!

La mulți ani tuturor Gemenilor!!

10 Iunie e Ziua mea!!!”

Loredana Groza, despre prieteniile din showbiz

Într-un interviu recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta, mai ales când vine vorba despre prietenii.

Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântăreața a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt, pentru ea, imposibil de separat.

„În general, nu știu dacă în showbiz, în viață dacă există prietenii adevărate, pentru că nu poți să combini showbizul, să-l separi de viață. Este viața mea și trăiesc în această viață de când mă știu. Deci se confundă cumva, nu se mai poate separa. Nu știu dacă am foarte mulți prieteni. Uneori, credeam că am foarte mulți prieteni, dar, într-adevăr, ei se cern, ca prin sită, știi? Rămân doar puțini, dar buni. Și cred că investim din ce în ce mai puțin în prietenie odată ce trecem prin niște experiențe care uneori pot fi traumatizante. Asta nu înseamnă că trebuie să devii acru, că trebuie să devii grumpy, că trebuie să devii inert la oamenii din jurul tău. Întotdeauna ai o posibilitate să găsești un om care să-ți apară, poate, târziu în viață și să fie cu adevărat prietenul pe care-l așteptai. Orice e posibil, dar cred foarte mult în prieteniile din copilărie, care sunt necondiționate și sunt sincere, sunt pure”, a declarat artista pentru VIVA!

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Foto: Instagram

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