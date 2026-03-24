Cum se menține în formă Loredana la aproape 56 de ani. În ce constă dieta ei și ce alimente nu consumă niciodată: „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce…"

În luna iunie, Loredana va împlini 56 de ani și se mândrește cu o siluetă de invidiat.

Loredana Groza se numără printre cele mai apreciate și iubite artiste de pe scena muzicală din România. De-a lungul anilor, datorită talentului și muncii sale, s-a situat în topul preferințelor românilor și nu numai. Melodiile ei sunt cunoscute și fredonate de milioane de oameni.

Cum se menține în formă Loredana la aproape 56 de ani

Loredana Groza nu ratează nicio ocazie să își surprindă fanii cu apariții excentrice sau senzuale. Are o eleganță care impune respect și o energie magnetică, dar în același timp o căldură care topește distanțele. Loredana apare, ca de fiecare dată, radiantă, iar zâmbetul ei dezarmează instantaneu.

Loredana Groza se mândrește cu o carieră artistică remarcabilă și a reușit de fiecare dată să se reinventeze și să aducă în fața publicului show-uri și piese de excepție. Artista surprinde de fiecare dată cu aparițiile ei. Vedeta și-a obișnuit fanii cu diverse look-uri spectaculoase, care de mai multe ori au stârnit reacții diverse.

În luna iunie, Loredana va împlini 56 de ani și se mândrește cu o siluetă de invidiat, datorată unui stil de viață sănătos și unei dietei pe care o urmează de mult timp.

„Mănânc orice, mai puțin proteină animală. Adică sunt vegană. Mai fac excepții, mai mult pește. Dar, în rest, țin această dietă vegană și mă simt foarte bine. Cred că, atunci când mănânci vegan, ai mai puține inflamații, ai mai puține probleme de sănătate și cred că eviți dezvoltarea unor afecțiuni cronice. Sfătuiesc pe toată lumea să încerce, măcar o săptămână, două, și să vadă diferența între energia pe care o au când consumă carne și energia pe care o au atunci când nu mai consumă carne”, a povestit Loredana pentru VIVA!.

Artista recunoaște că are și zile, în special vara, în care nu rezistă în fața unui desert, dar și de această dată alege o opțiune vegană.

„Nu, noaptea nu mă duc la frigider, că noaptea obișnuiesc să dorm. Sau să călătoresc dacă nu dorm. (râde) În orice caz, nu stau la frigider. Nu sunt pofticioasă. Adică poate să mănânce oricine și orice în fața mea și n-am nicio problemă. În schimb, vara, viciul meu secret, ca să zic așa, este înghețata. Și mai am niște cheat days în care mănânc înghețată. Vegană. (râde)”, a mai zis ea.

Loredana Groza, despre relația cu fiica ei

Loredana Groza a vorbit acum ceva timp despre relația pe care o are cu fiica ei, Elena, dar și despre cum au trecut de-a lungul anilor peste probleme. Artista i-a oferit constant fiicei sale sfaturi și pe lângă îndrumarea în carieră, cele două se înțeleg foarte bine. Cântăreața a mărturisit că încearcă să aibă o comunicare deschisă cu Elena și să abordeze cu ea diverse subiecte.

„Ea e mai introvertită, ne destăinuim și ea îmi spune, uneori și când nu îmi spune tot în momentul respectiv, a doua zi, a treia zi, se deschide și mai mult. Dar nu sunt o mamă de tipul mamelor noastre, care au trăit în comunism și nu vreau să le judec. Și erau niște subiecte tabu, pe care nu puteam să le abordăm niciodată. Nici noi, și nici părinții noștri, dar eu am zis că vreau să depășim aceste subiecte, să nu mai fie tabu și să am o comunicare directă, sinceră, chiar dacă uneori mă pune pe mine într-o lumină proastă o anumită discuție. „Da, mami, uite, eu am făcut chestia asta!”. La un moment dat am fumat, recunosc, a fost o prostie, dar nu am mințit-o că n-am fumat. Învață din greșeala mea și n-o mai repeta, pentru că e un lucru care îți face rău și, chiar dacă te lași de fumat, acolo, undeva, e o memorie a acelui lucru și mai încolo se resimte organismul!”, a declarat Loredana Groza într-un interviu acordat pentru Cancan.ro.

Loredana a mai spus că și ea are o mulțime de lucruri de învățat de la fiica ei, chiar și în ceea ce privește muzica. Elena o ține la curent pe artistă cu ceea ce este fresh în acest domeniu.

„Ea mă învață foarte multe chestii legate de muzică, este o enciclopedie ambulantă, cunoaște toate cântecele și trupele tari. Nu ascultă orice muzică, bine, la șase ani știa tot Beatles-ul pe de rost, ceea ce este o performanță pe care rar am întâlnit-o, și fără să-i impun acest lucru. Singură a descoperit, învață imediat orice cântec, este fană Harry Styles, trebuie să recunosc. Tot timpul îmi aduce noi artiști și mi-i prezintă, și îmi povestește: „Uite, ce crezi că a vrut să spună aici?”. Comentăm despre versuri, cred foarte mult în puterea versurilor și în mesajul pe care îl transmiți!”, a adăugat Loredana Groza pentru sursa citată anterior.

Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan: „E o groapă, toată locația partea de jos…'

Kelly Osbourne s-a despărțit de Sid Wilson, la doar 7 luni după cererea în căsătorie
People
Kelly Osbourne s-a despărțit de Sid Wilson, la doar 7 luni după cererea în căsătorie
Ce au decis Andreea Popescu și Rareș Cojoc în privința custodiei copiilor, după finalizarea divorțului
People
Ce au decis Andreea Popescu și Rareș Cojoc în privința custodiei copiilor, după finalizarea divorțului
Charlie Puth și soția sa, Brooke Sansone, au devenit părinți pentru prima dată. Ce semnificație specială are numele copilului
People
Charlie Puth și soția sa, Brooke Sansone, au devenit părinți pentru prima dată. Ce semnificație specială are numele copilului
În ce afacere este implicat David, fiul Ancăi Serea. Vedeta îl susține pe băiatul ei: "Sunt mândră de el"
People
În ce afacere este implicat David, fiul Ancăi Serea. Vedeta îl susține pe băiatul ei: "Sunt mândră de el"
Orlando Bloom, într-o nouă relație cu o femeie cu 21 de ani mai tânără decât el. Cine este partenera actorului și cum au fost fotografiați împreună
People
Orlando Bloom, într-o nouă relație cu o femeie cu 21 de ani mai tânără decât el. Cine este partenera actorului și cum au fost fotografiați împreună
Cum s-au cunoscut, de fapt, Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu. Asistenta TV a vorbit despre relația lor: "Ne potrivim pe atâtea planuri..."
People
Cum s-au cunoscut, de fapt, Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu. Asistenta TV a vorbit despre relația lor: "Ne potrivim pe atâtea planuri..."
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Semnele cancerului de colon și prostată
Semnele cancerului de colon și prostată
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Ce se întâmplă cu emisiunea Acces Direct după plecarea prezentatoarei Mirela Vaida la Asia Express
Ce se întâmplă cu emisiunea Acces Direct după plecarea prezentatoarei Mirela Vaida la Asia Express
Daniela Gyorfi, reacție față de cei care îi critică operațiile estetice. Ce a declarat recent vedeta
Daniela Gyorfi, reacție față de cei care îi critică operațiile estetice. Ce a declarat recent vedeta
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Prinși sărutându-se, ziua în amiaza mare!! Vedeta și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr ca ea, iar acum avem dovada! „E îndrăgostită!” / FOTO
Prinși sărutându-se, ziua în amiaza mare!! Vedeta și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr ca ea, iar acum avem dovada! „E îndrăgostită!” / FOTO
Au pus accentul pe discreție, dar soacra Andreei Popescu nu s-a putut abține! Ce mesaj a publicat doamna Mihaela, după ce dansatoarea a anunțat divorțul de fiul ei, Rareș Cojoc
Au pus accentul pe discreție, dar soacra Andreei Popescu nu s-a putut abține! Ce mesaj a publicat doamna Mihaela, după ce dansatoarea a anunțat divorțul de fiul ei, Rareș Cojoc
catine.ro
Imagini din momentul arestării lui Justin Timberlake. Artistul a încercat să împiedice difuzarea acestora, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului
Imagini din momentul arestării lui Justin Timberlake. Artistul a încercat să împiedice difuzarea acestora, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
O fotografie cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez stârnește discuții aprinse pe internet. Ce le reproșează fanii
O fotografie cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez stârnește discuții aprinse pe internet. Ce le reproșează fanii
People

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au stârnit noi discuții aprinse pe internet pe tema stilului de viață exclusivist.

+ Mai multe
Cum și-a făcut apariția Andreea Marin la o gală. Vedeta a purtat o ținută elegantă: "Multă bucurie și emoție"
Cum și-a făcut apariția Andreea Marin la o gală. Vedeta a purtat o ținută elegantă: "Multă bucurie și emoție"
People

Andreea Marin a purtat o ținută rafinată la o gală pe care a prezentat-o.

+ Mai multe
Ce părere are, de fapt, Andra, despre încheierea colaborării lui Cătălin Măruță cu PRO TV: "Am simțit tristețe, dar și..."
Ce părere are, de fapt, Andra, despre încheierea colaborării lui Cătălin Măruță cu PRO TV: "Am simțit tristețe, dar și..."
People

Andra a vorbit într-un interviu acordat recent despre încheierea colaborării soțului ei cu PRO TV.

+ Mai multe
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

