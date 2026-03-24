Cum se menține în formă Loredana la aproape 56 de ani. În ce constă dieta ei și ce alimente nu consumă niciodată: „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce…”

Loredana Groza se numără printre cele mai apreciate și iubite artiste de pe scena muzicală din România. De-a lungul anilor, datorită talentului și muncii sale, s-a situat în topul preferințelor românilor și nu numai. Melodiile ei sunt cunoscute și fredonate de milioane de oameni.

Cum se menține în formă Loredana la aproape 56 de ani

Loredana Groza nu ratează nicio ocazie să își surprindă fanii cu apariții excentrice sau senzuale. Are o eleganță care impune respect și o energie magnetică, dar în același timp o căldură care topește distanțele. Loredana apare, ca de fiecare dată, radiantă, iar zâmbetul ei dezarmează instantaneu.

Loredana Groza se mândrește cu o carieră artistică remarcabilă și a reușit de fiecare dată să se reinventeze și să aducă în fața publicului show-uri și piese de excepție. Artista surprinde de fiecare dată cu aparițiile ei. Vedeta și-a obișnuit fanii cu diverse look-uri spectaculoase, care de mai multe ori au stârnit reacții diverse.

În luna iunie, Loredana va împlini 56 de ani și se mândrește cu o siluetă de invidiat, datorată unui stil de viață sănătos și unei dietei pe care o urmează de mult timp.

„Mănânc orice, mai puțin proteină animală. Adică sunt vegană. Mai fac excepții, mai mult pește. Dar, în rest, țin această dietă vegană și mă simt foarte bine. Cred că, atunci când mănânci vegan, ai mai puține inflamații, ai mai puține probleme de sănătate și cred că eviți dezvoltarea unor afecțiuni cronice. Sfătuiesc pe toată lumea să încerce, măcar o săptămână, două, și să vadă diferența între energia pe care o au când consumă carne și energia pe care o au atunci când nu mai consumă carne”, a povestit Loredana pentru VIVA!.

Artista recunoaște că are și zile, în special vara, în care nu rezistă în fața unui desert, dar și de această dată alege o opțiune vegană.

„Nu, noaptea nu mă duc la frigider, că noaptea obișnuiesc să dorm. Sau să călătoresc dacă nu dorm. (râde) În orice caz, nu stau la frigider. Nu sunt pofticioasă. Adică poate să mănânce oricine și orice în fața mea și n-am nicio problemă. În schimb, vara, viciul meu secret, ca să zic așa, este înghețata. Și mai am niște cheat days în care mănânc înghețată. Vegană. (râde)”, a mai zis ea.

Loredana Groza, despre relația cu fiica ei

Loredana Groza a vorbit acum ceva timp despre relația pe care o are cu fiica ei, Elena, dar și despre cum au trecut de-a lungul anilor peste probleme. Artista i-a oferit constant fiicei sale sfaturi și pe lângă îndrumarea în carieră, cele două se înțeleg foarte bine. Cântăreața a mărturisit că încearcă să aibă o comunicare deschisă cu Elena și să abordeze cu ea diverse subiecte.

„Ea e mai introvertită, ne destăinuim și ea îmi spune, uneori și când nu îmi spune tot în momentul respectiv, a doua zi, a treia zi, se deschide și mai mult. Dar nu sunt o mamă de tipul mamelor noastre, care au trăit în comunism și nu vreau să le judec. Și erau niște subiecte tabu, pe care nu puteam să le abordăm niciodată. Nici noi, și nici părinții noștri, dar eu am zis că vreau să depășim aceste subiecte, să nu mai fie tabu și să am o comunicare directă, sinceră, chiar dacă uneori mă pune pe mine într-o lumină proastă o anumită discuție. „Da, mami, uite, eu am făcut chestia asta!”. La un moment dat am fumat, recunosc, a fost o prostie, dar nu am mințit-o că n-am fumat. Învață din greșeala mea și n-o mai repeta, pentru că e un lucru care îți face rău și, chiar dacă te lași de fumat, acolo, undeva, e o memorie a acelui lucru și mai încolo se resimte organismul!”, a declarat Loredana Groza într-un interviu acordat pentru Cancan.ro.

Loredana a mai spus că și ea are o mulțime de lucruri de învățat de la fiica ei, chiar și în ceea ce privește muzica. Elena o ține la curent pe artistă cu ceea ce este fresh în acest domeniu.

„Ea mă învață foarte multe chestii legate de muzică, este o enciclopedie ambulantă, cunoaște toate cântecele și trupele tari. Nu ascultă orice muzică, bine, la șase ani știa tot Beatles-ul pe de rost, ceea ce este o performanță pe care rar am întâlnit-o, și fără să-i impun acest lucru. Singură a descoperit, învață imediat orice cântec, este fană Harry Styles, trebuie să recunosc. Tot timpul îmi aduce noi artiști și mi-i prezintă, și îmi povestește: „Uite, ce crezi că a vrut să spună aici?”. Comentăm despre versuri, cred foarte mult în puterea versurilor și în mesajul pe care îl transmiți!”, a adăugat Loredana Groza pentru sursa citată anterior.

