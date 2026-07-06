Richard Gere și Alejandra Silva au dezvăluit imagini rare alături de copiii lor. Cum au sărbătorit Ziua Independenței Statelor Unite

După mutarea în Spania, Richard Gere și Alejandra Silva au revenit în Statele Unite, unde au sărbătorit Ziua Independenței alături de familie.

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  de  ELLE
Richard Gere și Alejandra Silva au dezvăluit imagini rare alături de copiii lor. Cum au sărbătorit Ziua Independenței Statelor Unite

Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, au dezvăluit pe rețelele de socializare mai multe imagini personale realizate cu ocazia Zilei Independenței a Statelor Unite. Cei doi au sărbătorit alături de cei mai mici copii ai lor, Alexander, în vârstă de 7 ani, și James, de 6 ani, petrecând ziua în New York, dar și în mijlocul naturii.

Imaginile surprind familia într-o vizită la Statuia Libertății, la plajă și, mai târziu, admirând focurile de artificii dedicate zilei de 4 iulie. În descrierea postării comune, Richard Gere și Alejandra Silva au reflectat asupra vieții pe care și-au construit-o după ce au părăsit Statele Unite și s-au mutat în Spania.

„Suntem profund recunoscători pentru o viață construită între două țări, două culturi și atât de mulți oameni pe care îi iubim. Astăzi celebrăm conexiunea, familia, prietenia și tot ceea ce ne amintește că acasă nu este doar un loc, ci oamenii pe care îi purtăm în inimile noastre. Un 4 iulie fericit familiei și prietenilor noștri din Statele Unite”.

Prima fotografie din carusel îi surprinde pe Richard Gere, Alejandra Silva și cei doi copii ai lor pe o barcă, având Statuia Libertății în fundal.

Postarea include și fotografii cu Alexander și James pe plajă, dar și imagini cu Statuia Libertății.

Cei doi au inclus și mai multe videoclipuri și imagini realizate în timpul spectacolului de artificii, în care apar siluetele celor doi copii.

Richard Gere mai are un fiu, Homer, în vârstă de 26 de ani, din căsnicia cu fosta sa soție, Carey Lowell. La rândul său, Alejandra Silva este mama lui Albert Friedland, în vârstă de 13 ani, din relația anterioară cu Govind Friedland.

În aceeași zi, cei doi au publicat și un al doilea videoclip pe Instagram, de această dată din mijlocul naturii. Filmarea începe cu Alejandra Silva surprinzând un lac aflat într-o pădure, apoi continuă pe o alee pietruită care duce către Richard Gere. Actorul merge câțiva pași înaintea soției sale, se oprește pentru a fotografia peisajul cu telefonul, după care își continuă plimbarea și se întoarce spre aceasta.

„Unele drumuri sunt menite să fie parcurse încet. Nu pentru locul în care duc, ci pentru persoana alături de care le străbați”, au scris cei doi în descrierea postării.

Detalii despre căsnicia lui Richard Gere cu Alejandra Silva

În luna mai, Richard Gere și Alejandra Silva au sărbătorit opt ani de căsnicie printr-o postare emoționantă pe Instagram. Cu această ocazie, au publicat o serie de fotografii intime din ziua nunții lor din 2018.

Imaginile surprind momente tandre: cei doi plimbându-se printr-o grădină verde, dar și un sărut discret. Într-una dintre cele mai emoționante fotografii, Alejandra îi ține chipul lui Richard în mâini în timp ce se apropie pentru un sărut.

Alături de imagini, Alejandra a transmis un mesaj emoționant despre ziua în care și-au unit destinele.

„Acum opt ani, ne-am adunat alături de familiile noastre și de oamenii pe care îi iubim cel mai mult pentru a sărbători începutul vieții noastre împreună. A fost una dintre cele mai magice zile din viața noastră, o zi plină de iubire, bucurie, emoție și sentimentul că începe ceva cu adevărat special. Mulți ani mai târziu, povestea noastră de iubire continuă… cu mai multă profunzime, mai multe amintiri, mai mulți copii, mai multe râsete, mai multă viață și același final fericit la care visam atunci”.

În încheiere, Alejandra a scris: „La mulți ani nouă, iubirea mea. Te-aș alege din nou, în fiecare viață”.

Richard Gere i-a răspuns în comentarii într-un mod simplu, dar emoționant.

„La mulți ani nouă, iubirea mea”, un gest rar din partea actorului, cunoscut pentru discreția sa.

Cei doi s-au căsătorit în 2018 și au ales, în mare parte, să-și țină relația departe de ochii publicului, ceea ce face ca această postare să fie cu atât mai specială pentru admiratori.

De când și-a refăcut viața alături de Alejandra, Richard Gere a vorbit deseori despre liniștea și echilibrul pe care le-a găsit în familie, preferând o viață mai retrasă, departe de agitația de la Hollywood. Într-un interviu acordat publicației HELLO!, actorul a dezvăluit că secretul său pentru a rămâne echilibrat este unul simplu: să-și sărute soția în fiecare zi. Întrebat ce activitate zilnică îi oferă liniște, acesta a răspuns zâmbind: „Să-mi sărut soția. Când mă lasă, ceea ce nu se întâmplă mereu”. Alejandra a completat, în glumă: „Uneori da, uneori nu. Altfel ar fi prea ușor, nu-i așa?”.

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Foto: Arhiva ELLE

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