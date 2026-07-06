Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, s-a căsătorit. Imagini superbe de la nunta cu Laura Popa: „A fost cu de toate”

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Andrei Leonte, primul câștigător al show-ului X Factor România, s-a căsătorit religios cu partenera lui, Laura Popa, care este redactora-șefă a publicației independente PressOne. Iată cum a fost la nunta lor și ce imagini superbe au apărut cu cei doi de la marele eveniment.

Andrei Leonte s-a căsătorit cu Laura Popa

Andrei Leonte, primul câștigător al emisiunii X Factor România, și Laura Popa s-au logodit în luna aprilie a anului 2025. Artistul și-a cerut partenera în căsătorie într-un cadru retras, dar cu o priveliște spectaculoasă, pe Masivul Piatra Mare. Cei doi s-au căsătorit civil în aprilie 2026.

Pe 4 iulie 2026, Andrei Leonte și Laura Popa s-au căsătorit religios. Artistul nu a ratat ocazia de a-și încânta invitații cu un moment muzical la nuntă. El și soția lui au ales ca invitații să urmărească un episod din serialul Friends în timpul aperitivului.

Andrei Leonte le-a împărtășit fanilor un video prin care le arată cum au decurs pregătirile din ziua nunții, câteva cadre de la cununia religioasă, dar și cum s-au distrat el și Laura Popa la petrecere.

„Ieri a fost cu de toate. magic”, a transmis Andrei Leonte pe Instagram.

Ce meniu au ales Andrei Leonte și Laura Popa pentru nuntă

Andrei Leonte și Laura Popa s-au ocupat ca fiecare detaliu al nunții lor să fie pus la punct. Pentru aperitiv, artistul și jurnalista au ales să își servească invitații cu quiche cu brânză feta și roșii cherry coapte, bresaola cu hrean și rucola, blinis cu pate și stafide, gravlax de somon cu sfeclă și tequila, cremă de brânză cu lime și ruladă de porc cu rozmarin și parmezan. La nuntă au mai avut somon cu miso, texturi de mazăre, noisette de morcov și sos de citrice. Nu au lipsit sarmalele și invitații au mai mâncat ceafă de porc, mici, frigărui de pui, cartofi zdrobiți pe plită și legume la grătar, după ce au asistat la un moment de live cooking.

Despre relația dintre Andrei Leonte și Laura Popa

Andrei Leonte și Laura Popa sunt împreună din vara anului 2021 și, pe parcursul relației, au colaborat inclusiv profesional. Cei doi au lansat împreună „Homemade podcast cu Laura și Andrei”, proiect pe care l-au pus momentan pe pauză.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Andrei Leonte a vorbit deschis despre cum e să lucrezi cu persoana iubită:

„Suntem doar noi doi, deci n-are cine altcineva să ne dea feedback, trebuia să ne dăm unul altuia. Au fost momente ciudățele. Deci e o provocare să lucrezi cu partenerul tău. Mai ales că de obicei te plângi acasă de colegii de la muncă. No, acuma… (râde) Dar cred că am trecut peste, am evoluat împreună și mi se pare că merg lucrurile din ce în ce mai bine”, a spus Andrei Leonte pentru unica.ro.

Pe parcursul podcastului lor, Andrei Leonte și Laura Popa au fost cât se poate de sinceri cu publicul, împărtășind experiențe din viața lor de cuplu, dar păstrând totodată o limită clară a intimității.

„Ni s-a părut normal să împărtășim, dar n-am vrut să ne spălăm rufele în public. Nu am vrut să punem niște titluri șoc. Da, sunt niște rețineri, niște bariere, le vedem și facem tot posibilul să le respectăm”, a declarat Andrei pentru Unica.ro.

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Foto: Instagram, Claudiu Tașbac

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