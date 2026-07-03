Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a vorbit despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”

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Livia Eftimie și Paul Mărăcine, cunoscut publicului drept Spike, au fost în centrul unei mari controverse, fiind criticați intens pentru relația lor, mai ales că Spike era considerat unul dintre cei mai buni prieteni al lui Cătălin Bordea.

Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a vorbit despre relația lor

În vara anului 2023, Cătălin Bordea a dezvăluit faptul că el și soția lui, Livia Eftimie, s-au despărțit. După ce în presă au apărut mai multe zvonuri conform cărora cei doi ar fi divorțat în secret la notar, comediantul a confirmat despărțirea.

Fanii au fost surprinși când au aflat că Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, a avut în perioada divorțului și o lungă perioadă după aceea o relație cu Spike, fostul cel mai bun prieten al comediantului. Reacțiile publicului nu au întârziat să apară. În timp ce unii au apreciat faptul că au ales să-și urmeze fericirea și să lupte pentru relația lor, indiferent de opinia celor din jur, alții i-au criticat vehement. Relația dintre Livia și Spike a ajuns însă la final în urmă cu câteva luni.

Spike a discutat pe larg într-un interviu recent despre relația cu Livia Eftimie, declarații pe care le poți citi mai jos.

Livia Eftimie a fost contactată de presa mondenă în vederea obținerii unei declarații cu privire la afirmațiile făcute de Spike. Aceasta a refuzat însă să comenteze, dorind să păstreze discreția asupra celor întâmplate.

„Nu vreau să comentez. E viața mea, am trăit-o. Știu de ce m-ai sunat, dar nu vreau să ofer detalii. E viața mea personală”, a declarat Livia Bordea, în exclusivitate, pentru Spynews.ro.

Ce a declarat Spike despre relația cu Livia Eftimie și divorțul acesteia de Cătălin Bordea

Spike a vorbit acum deschis despre relația cu Livia Eftimie negând faptul că el ar fi fost cel care a dus la destrămarea acestui cuplu. Mai mult, artistul susține că relația de prietenie dintre el și Cătălin Bordea se stinsese de mult timp.

„Relația lor s-a terminat cu mult înainte să apar eu în viața Liviei. Sunt ferm convins că am avansat toată situația asta, dar nu am fost eu cel care a intrat în familia asta perfectă. Nu m-am dus să o trag de mână. Nu e ca și cum noi eram toți la club și după fugeam cu Livia. Nu am luat nicio soție a niciunui prieten niciodată. Eu și Cătălin eram de mult timp despărțiți. Eu am picat la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Lumea nu știe că Livia a intrat în depresie cronică cu certificat. Plângea în baie și Cătălin încă vorbea de soția lui frumos. Mi se pare că n-a fost fair față de Livia. N-a fost fair nici față de el”, a declarat Spike, la podcastul Fain și Simplu.

Spike a mai declarat că relația dintre Livia și Cătălin nu mai funcționa de foarte mult timp, Livia fiind cea care își dorea, de mulți ani, despărțirea.

„Livia era într-un proces de despărțire. O zic cu toată dragostea: Cătălin nu a vrut să accepte. Se vorbea de trei ani de zile. Eu am aflat când deja era ‘pa’ povestea, iar noi ne-am apropiat când Livia a venit la noi la studio. Atunci ne-a dat seama că avem într-adevăr ceva în comun. Ea era deja albă la față, cu ochii negri și în depresie. (…) Nu mă privește pe mine ce e între ei. Dar e nasol că nu s-a vorbit. Ea era prizonieră în propria relație. Mi-a zis: ‘Încerc să îi spun de doi ani. Spune-i tu'”, a mai spus artistul.

Spike l-a criticat dur pe Cătălin Bordea, declarând că acesta a rămas cu toate bunurile acumulate în timpul căsătoriei cu Livia și că a profitat de întreaga situație pentru a câștiga popularitate.

„A fost 10 ani lângă tine, ți-ai făcut o carieră pe numele ei și la sfârșit ți-a lăsat ție tot. Trebuia doar să o lași și pe ea în pace să își revină. Atât!”, a adăugat Spike.

Cătălin Bordea, noi dezvăluiri despre divorțul de Livia Eftimie

După divorțul de Livia Eftimie, Bordea a trecut printr-o perioadă dificilă, marcată de introspecție și terapie. A ales să-și concentreze energia asupra carierei, dar a încercat și să își refacă viața sentimentală, fără prea mult succes. El a avut și o scurtă relație cu Olga Barcari, care a devenit și subiectul mai multor ediții Asia Express 2025.

Recent, comediantul a fost invitat în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, prezentată de Denise Rifai și a făcut declarații rare despre fosta soție.

„Una dintre greșelile mele mari este că nu am fost mai hotărât. Cum se zice acum să îi dai senzația cuiva că tăiește cu un bărbat în casă și nu cu un băiat. Principala chestie pe care mi-o reproșez este că nu am fost bărbat. Așa mă văd eu, cel puțin. N-am creat o formă de respect pe termen lung. (…) Infidelitatea ar trebui să fie pedepsită prin lege. E nasol. Îți bușește realitatea. Sunt oameni care nu își mai revin niciodată”, a declarat el.

Actorul a fost întrebat și dacă își dorește o nouă relație, însă răspunsul a fost negativ.

„Am iubit-o din tot sufletul meu. Am trecut prin greutăți împreună. Sunt 11 ani… toate aceste chestii acumulate, din punctul meu de vedere, au făcut ca aceasta să fie ultima mea relație serioasă. Nu (n.red. – e pregătit pentru o nouă relație serioasă). Nu mai văd rostul. Nici atunci când m-am cunoscut cu Livia nu am avut un plan. Se poate întâmpla, dar șansele sunt minime. Eu nu mai cred în relație serioasă, care să mă definească”, a declarat Cătălin Bordea.

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Foto: Instagram

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