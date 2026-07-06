Mario Fresh, declarații rare despre despărțirea de Alexia Eram. Ce a mărturisit la aproape doi ani de la separare: „Când a fost momentul să se termine…”

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Alexia Eram și Mario Fresh au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul românesc, iar pe 30 iulie 2024 au împlinit opt ani de relație, sărbătorind cu imagini inedite și declarații superbe de dragoste unul față de celălalt. Cu toate acestea, în urma unor zvonuri legate de despărțire, artistul a confirmat, la finalul lui 2024, separarea de fiica Andreei Esca.

Mario Fresh, declarații rare despre despărțirea de Alexia Eram

Mario Fresh a fost invitat în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1 și a vorbit deschis despre schimbările care au avut loc în viața lui, după ce relația cu Alexia Eram a ajuns la final.

Vorbind despre povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de fiica Andreei Esca, Mario Fresh a mărturisit că el consideră că aceasta face parte din perioada copilăriei.

„A însemnat un capitol al copilăriei. Când a fost momentul să se termine, s-a terminat frumos și cu respect”, a spus Mario Fresh.

Artistul a fost întrebat și despre lucrurile pe care le-a învățat după despărțirea de Alexia Eram, el mărturisind că a aflat că se simte foarte bine chiar și atunci când nu este într-o relație.

„Am aflat că sunt ok și singur, în primul rând. Am avut o perioadă destul de lungă în care am făcut multă introspecție. M-am simțit foarte bine doar eu cu mine și mi-am dat seama că nu depind de cineva. Sunt relaxat și singur”, a mai spus Mario.

Artistul a menționat că, atât despărțirea de Alexia Eram, cât și ruptura dintre el și Alex Velea, au reprezentat două momente importante din viața sa.

„Sunt două despărțiri total diferite. Nu aș putea să aleg. E altceva când stai cu un om cu care ești obișnuit să te vezi în fiecare dimineață și altceva când vorbim despre un mentor. A fost greu în ambele situații”, a mărturisit artistul.

Care este acum relația dintre Mario Fresh și Alexia Eram

După o relație care a durat opt ani, Mario Fresh și Alexia Eram au ales drumuri separate, iar în prezent fiecare trăiește o nouă poveste de dragoste.

După încheierea relației de lungă durată cu Alexia Eram, Mario Fresh a intrat într-un nou capitol al vieții sale sentimentale. Artistul se bucură din plin de prezent și nu ezită să lase acest lucru să se vadă, el având o frumoasă relație cu partenera lui, Miruna Gavrilă.

La rândul ei, Alexia Eram se declară foarte fericită pe plan amoros, având o relație de mai bine de un an și jumătate cu Tonghi, alături de care apare constant pe rețelele de socializare.

Mario Fresh a fost invitat recent la Detectorul de minciuni al lui Selly și a mărturisit că nu mai există o comunicare constantă între el și Alexia Eram, mai ales că amândoi sunt implicați în alte relații.

„Nu mai țin legătura. Nu aș avea de ce să țin legătura, pentru că avem amândoi parteneri, dar ne mai vedem din când în când pe la sală și ne salutăm. Nici nu mai contează (n.red. – unde face sală), fac în mai multe părți”, a spus Mario Fresh.

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Foto: Instagram

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