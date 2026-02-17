Alexia Eram, imagini din escapada romantică alături de iubitul ei. Cei doi s-au fotografiat în ipostaze tandre în Paris

Alexia Eram și iubitul ei, Tonghi, au plecat într-o escapadă romantică în Paris. Creatoarea de conținut a publicat mai multe cadre din această vacanță.

Alexia Eram și iubitul ei, imagini din vacanță

Alexia Eram iubește din nou după despărțirea de Mario Fresh și nu își mai ascunde relația. Creatoarea de conținut a început să posteze tot mai des imagini cu partenerul ei, în special din călătoriile în care merg împreună. Așa s-a întâmplat și recent, când Alexia Eram și Tonghi s-au bucurat de clipe minunate în Paris.

Într-un video, cei doi apar în mai multe ipostaze tandre, în timp ce se sărută și se bucură de timpul petrecut în Paris.

Alexia Eram, confesiuni rare despre relația cu iubitul ei

Alexia Eram a vorbit într-un interviu recent și despre faptul că iubitul ei, Tonghi, o susține condiționat în toate proiectele ei profesionale.

„Iubitul meu mă susține 100%. Este acolo cu mine mereu, mă ajută foarte mult, pentru că eu lucrez cu el exact pe partea asta, deci suntem acolo, o echipă. Păi tocmai, ne ținem viața în privat”, a spus Alexia Eram pentru Spynews.ro.

Întrebată de planurile pe care le are alături de acesta în următoarea perioadă, fiica Andreei Esca a preferat să păstreze discreția.

„Îmi era dor. Ne trăim viața, momentan”, a declarat ea.

Alexia Eram, despre viața ei personală

Într-un interviu, Alexia Eram a confirmat că se află într-un punct foarte bun al vieții, dar fără să intre în detalii despre noua sa poveste de iubire. Pe lângă viața personală, creatoarea de conținut se dedică proiectelor sale profesionale. Ea și-a lansat propriul brand și își dorește să-și extindă activitatea și la nivel internațional.

„Pe plan personal sunt bine, nu mă vezi? Ți se pare că nu sunt bine?', a spus ea zâmbind. ‘Sunt bine. În rest, am lansat brandul meu, acum câteva luni, acum mă concentrez să fie cât mai frumos. Să continui proiectele mele în social media și, cine știe, poate să avem și alte proiecte și internațional. Doamne ajută!”, a declarat Alexia Eram pentru Fanatik.

Alexia Eram, mesaj emoționant pentru iubitul ei, de ziua de naștere a acestuia

În luna septembrie a anului 2025, Alexia Eram a făcut un pas important în viața ei personală, postând pentru prima dată pe Instagram imagini alături de iubitul ei, Tonghi, în timp ce se sărută clar. Într-o fotografie emoționantă, cei doi apar îmbrățișați și sărutându-se pasional, cu mesajul „Happy birthday A”, însoțit de un emoticon cu inimă roșie. Această postare marchează o nouă etapă în relația lor, evidențiind o legătură profundă și sinceră.

Gestul Alexiei Erama fost însoțit de un mesaj similar din partea mamei sale, Andreea Esca, care i-a urat lui Tonghi „La mulți ani fericiți @tonghizeul.” Aceste urări publice arată și faptul că prezentatoarea de știri are o relație bună cu partenerul fiicei sale.

În imagini, Alexia Eram și iubitul ei, Tonghi, se sărută și rând împreună, semn că relația lor merge tot mai bine. Fanii celor doi au reacționat cu entuziasm la această postare, exprimându-și bucuria și susținerea pentru cuplu.

Foto: Instagram

