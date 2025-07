De ce Mario Fresh a apelat la terapie în timpul relației cu Alexia Eram. Ce a mărturisit artistul: „Am încercat să găsesc o soluție…”

Alexia Eram și Mario Fresh au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul românesc, iar pe 30 iulie 2024 au împlinit opt ani de relație, sărbătorind cu imagini inedite și declarații superbe de dragoste unul față de celălalt. Cu toate acestea, în urma unor zvonuri legate de despărțire, artistul a confirmat, la finalul anului trecut, separarea de fiica Andreei Esca.

Invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Mario Fresh a vorbit despre momentul în care a ajuns la psiholog și a făcut terapie. Totul s-a întâmplat în urmă cu aproximativ trei ani, pe când Mario încă forma un cuplu cu fiica Andreei Esca, Alexia Eram, de care s-a despărțit la finalul anului 2024.

„Am avut o perioadă în care nu prea mă înțelegeam cu mine deloc. Acum vreo 3-4 ani. Și chiar am făcut și terapie. Și m-a liniștit foarte mult. I-am povestit omului exact ce simțeam, ce probleme mă apăsau… și am încercat să găsesc o soluție de rezolvare. A fost super bine. La noi, în România, oamenii încă râd dacă te aud că ai niște probleme și trebuie să mergi la psiholog. Oameni buni, dacă aveți probleme pe interior și vă macină ceva, credeți-mă că este singura scăpare, cea mai rapidă și cea mai benefică pentru sufletul vostru”, a povestit artistul.

În cadrul aceluiași interviu, artistul a vorbit și despre cea mai mare fobie a lui, pe care o are de la o vârstă fragedă.

„Eu am o fobie de mulțime. Singurul meu moment în care sunt ok cu foarte mulți oameni e atunci când sunt pe scenă. Când nu sunt pe scenă și sunt în mijlocul unei mulțimi, nu prea mă simt confortabil. Așa a fost de când eram mic. În 2007, când aveam 7 ani, nu știa nimeni despre atacuri de panică și anxietate. Acum asta e boala erei noastre. Dar nu-mi plăcea de mic. Mergeam la Revelion, când aveam 7-8 ani, acolo în Piața Palatului, la noi în Iași, nu-mi plăcea deloc să stau între oameni”, a spus Mario Fresh la PRO TV.

Deși despărțirea s-a produs în urmă cu aproximativ un an, cei doi s-au mai intersectat de câteva ori, după cum a mărturisit chiar Mario Fresh, însă o împăcare nu pare să fie pe listă. Anunțul oficial privind sfârșitul relației lor a venit în septembrie anul trecut, după o perioadă plină de speculații.

Invitat în podcastul găzduit de Bursucu, cântărețul a fost provocat să răspundă la o întrebare ipotetică: ar sări în ajutorul Alexiei, dacă aceasta l-ar contacta în mod neașteptat?”

Mario Fresh: Mă pui într-o situație foarte delicată să spun acum treaba asta. Are un bărbat acasă. Să meargă bărbatul ei, de ce să merg eu?!”

„ Bursucu: Te-ai duce dacă te sună pe tine? Am nevoie de ajutorul tău acum.

Dialogul a continuat, iar Mario a oferit o explicație suplimentară, sugerând că nu ar fi vorba neapărat de orgoliu, ci de bun simț și context.

„Bursucu: Este doar orgoliul tău de bărbat sau faptul că nu simți să te duci?

Mario Fresh: Nu. Îți dai seama, cum să mă duc?! Ar fi ciudat. Nu ar fi ciudat un pic? Dacă ar fi fost să fie singură, să avem un alt deznodământ, cu siguranță. Suntem oameni, dacă are nevoie cu siguranță de un lucru, de un favor din partea mea și doar eu pot să-l fac și nu are nevoie de un plasture de la farmacie, da. L-aș face. Dar dacă mă chemi să-ți aduc pastile că nu are cine să-ți aducă pastile, găsești… Dacă doar eu pot să fac asta, sunt acolo, normal.”