Mario Fresh, întrebat cum ar reacționa dacă Alexia Eram ar avea nevoie de el. Ce a răspuns artistul: "O situație foarte delicată..."

După o relație care a durat opt ani, Mario Fresh și Alexia Eram au ales drumuri separate, iar în prezent fiecare trăiește o nouă poveste de dragoste. Totuși, întrebarea dacă ar mai fi dispus să intervină pentru fosta iubită într-un moment critic nu l-a lăsat indiferent pe artist.

Deși despărțirea s-a produs în urmă cu aproximativ un an, cei doi s-au mai intersectat de câteva ori, după cum a mărturisit chiar Mario Fresh, însă o împăcare nu pare să fie pe listă. Anunțul oficial privind sfârșitul relației lor a venit în septembrie anul trecut, după o perioadă plină de speculații.

Invitat în podcastul găzduit de Bursucu, cântărețul a fost provocat să răspundă la o întrebare ipotetică: ar sări în ajutorul Alexiei, dacă aceasta l-ar contacta în mod neașteptat?”

Mario Fresh: Mă pui într-o situație foarte delicată să spun acum treaba asta. Are un bărbat acasă. Să meargă bărbatul ei, de ce să merg eu?!”

„ Bursucu: Te-ai duce dacă te sună pe tine? Am nevoie de ajutorul tău acum.

Dialogul a continuat, iar Mario a oferit o explicație suplimentară, sugerând că nu ar fi vorba neapărat de orgoliu, ci de bun simț și context.

„Bursucu: Este doar orgoliul tău de bărbat sau faptul că nu simți să te duci?

Mario Fresh: Nu. Îți dai seama, cum să mă duc?! Ar fi ciudat. Nu ar fi ciudat un pic? Dacă ar fi fost să fie singură, să avem un alt deznodământ, cu siguranță. Suntem oameni, dacă are nevoie cu siguranță de un lucru, de un favor din partea mea și doar eu pot să-l fac și nu are nevoie de un plasture de la farmacie, da. L-aș face. Dar dacă mă chemi să-ți aduc pastile că nu are cine să-ți aducă pastile, găsești… Dacă doar eu pot să fac asta, sunt acolo, normal.”