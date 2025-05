Alexia Eram, mesaj cu subînțeles pentru fostul ei iubit, Mario Fresh? Ce a postat creatoarea de conținut

Alexia Eram și Mario Fresh au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul românesc, iar pe 30 iulie 2024 au împlinit opt ani de relație, sărbătorind cu imagini inedite și declarații superbe de dragoste unul față de celălalt. Cu toate acestea, în urma unor zvonuri legate de despărțire, artistul a confirmat, la finalul anului trecut, separarea de fiica Andreei Esca.

Alexia Eram este foarte activă pe rețelele de socializare și își ține la curent fanii cu viața ei personală și profesională, lucrurile care o pasionează și locurile pe care le vizitează.

Fiica Andreei Esca și-a surprins fanii cu o imagine în care apare zâmbind lângă un tomberon roșu pe care este scris un mesaj în limba engleză. Mai exact, este vorba despre fraza „My ex still misses me” (n.red. – „Fostului meu iubit încă îi este dor de mine”).

Detaliul din imaginea postată nu a fost trecut cu vederea de către internauți. Aceștia s-au gândit, imediat, că este vorba despre un mesaj subtil la adresa fostului partener, Mario Fresh.

În contrast, Alexia a preferat discreția. Într-un interviu acordat Fanatik, aceasta a confirmat că se simte bine, dar fără să intre în detalii despre noua sa poveste de iubire.

Pe lângă viața personală, Alexia Eram se dedică proiectelor sale profesionale. Recent, și-a lansat propriul brand și își dorește să-și extindă activitatea și la nivel internațional. În ceea ce privește televiziunea, deocamdată nu are planuri în acest sens.

Tânăra și-a schimbat și locuința, mutându-se într-un apartament mai spațios, care îi oferă mai multă flexibilitate pentru activitățile sale. Pasionată de modă, Alexia a recunoscut că și-a umplut garderoba cu haine, dar a învățat să le doneze celor care au nevoie.

„Hainele pe care nu le mai port, unele, le donez. Chiar acum câteva luni am fost la o casă de copii și am donat multe cutii, foarte multe cutii de haine. O mașină întreagă de cutii, pe care cei de acolo le-au împărțit la mai multe case, ca să fie toată lumea fericită. De obicei fac asta de Crăciun, în perioada sărbătorilor, obișnuiesc să fac asta. Și câteodată, sincer, unele haine pe care nu le mai port, le mai țin acolo în dulap. Mă atașez emoțional de haine. Zic că o țin acolo poate revine moda sau că nu pot să o dau pentru că am purtat-o acolo și îmi amintește de ceva. De asta nu mai am loc în dulap”, a declarat Alexia Eram.