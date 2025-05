Nadd Hu, afectată de zvonurile conform cărora ar fi avut o relație cu Mario Fresh. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei: „Acum să stau să plâng…”

Nadd Hu a rupt tăcerea și a vorbit, în premieră, despre zvonurile care au circulat în legătură cu o posibilă relație între ea și Mario Fresh. După despărțirea acestuia de Alexia Eram, aparițiile lor comune au alimentat speculațiile fanilor, mulți fiind convinși că între cei doi ar fi început o poveste de dragoste. Realitatea, însă, era cu totul alta.

Deși au fost văzuți frecvent împreună, inclusiv în vacanțe precum cea din Bali, adevărul este că Nadd Hu nu avea nicio legătură sentimentală cu Mario Fresh, ci se afla într-o relație cu un prieten apropiat al acestuia, care era prezent alături de ei în călătorie.

Pentru prima dată, Nadd Hu a vorbit deschis despre cum a resimțit acea perioadă în care media și internauții o plasau în centrul unui presupus triunghi amoros. Ea a recunoscut că a fost afectată de comentariile și speculațiile din spațiul public, dar a ales să nu se lase copleșită.

„Nu am cum să zic că nu m-a afectat. Bineînțeles că m-a afectat la un nivel. Dacă tu știi cine ești și ce s-a întâmplat, acum să stau să plâng în pernă… Totul ține de tine și cum alegi să aibă efect situația respectivă asupra ta”, a mărturisit Nadd Hu în podcastul lui Cucu.

Între timp, Mario Fresh are o relație cu o altă tânără, iar speculațiile despre o posibilă idilă cu Nadd Hu nu au fost niciodată confirmate de cei doi.

Mario Fresh a făcut noi confesiuni despre viața lui personală. Recent, artistul a fost surprins într-o ipostază tandră alături de o tânără misterioară, iar fanii lui speculează faptul că ar fi noua lui iubită. Cântărețul a lămurit dacă este sau nu implicat într-o nouă relație.

Invitat în cadrul unui podcast, Mario Fresh a vorbit cu sinceritate despre viața lui sentimentală din prezent, în contextul în care a fost întrebat despre cum privește el relațiile sănătoase. Artistul a ținut să precizeze faptul că în acest moment nu este implicat într-o poveste de dragoste.

„Eu am trecut prin toate momentele relației mele. Deci secretul, nu-l știu. Momentan, cred că se îmbină așa toate. Când o să mai am o relație, o să pot să vorbesc despre secretul unei relații sănătoase, dar atâta timp cât nu mai am relație, nu știu ce să zic”, a spus Mario Fresh în podcast-ul „Cu tata la interviu”, moderat de Virgil Ianţu.