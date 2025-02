Alexia Eram, confesiuni despre planurile ei de viitor. Ce și-a propus creatoarea de conținut: „Să cresc în tot ceea ce fac”

Acum câteva luni, Alexia Eram și-a lansat propriul brand, care poartă cel de-al doilea nume al ei. După o muncă de mai bine de un an, creatoarea de conținut și-a anunțat cu multă bucurie fanii de acest proiect important din viața ei.

Alexia Eram a studiat moda în Londra, așa că nu este tocmai o surpriză faptul că s-a orientat către o afacere care îmbină și pasiunea ei pentru fashion. În cadrul unui interviu acordat recent, creatoarea de conținut a dezvăluit că brand-ul ei este de succes deja, deși este lansat de puțin timp, iar părerile oamenilor despre articolele vestimentare pe care le vinde sunt foarte bune.

„Sunt pasionată de modă, am terminat facultatea de modă în Londra și era păcat să nu fac și ceva în zona asta, întotdeauna am vrut să fac ceva creativ și în zona de fashion, pur și simplu acum a fost momentul. Am vrut să folosesc al doilea nume al meu, Margot, în altceva decât în partea de social media și m-am gândit că pot să fac un brand pentru toată lumea, așa cum îmi doresc eu și cum aș purta eu hainele. Chiar am review-uri foarte bune, merge foarte bine. Nu mă așteptăm ca toți să își personalizeze tricourile dar chiar avem foarte multe comenzi și un feedback bun din partea oamenilor”, a declarat Alexia Eram pentru Click!