Alexia Eram, în ipostaze tandre cu iubitul ei. Cum au fost surprinși cei doi pe litoral

După ce s-a despărțit de fostul ei iubit, Mario Fresh, după opt ani de relație, Alexia Eram pare să își fi refăcut viața amoroasă în brațele unui alt bărbat. Cei doi au fost deja surprinși cu mai multe ocazii în ipostaze tandre, însă creatoarea de conținut nu a oferit, cel puțin până acum, declarații despre ce anume se întâmplă în viața ei personală. De fiecare dată, Alexia Eram părea fericită în compania lui și își exprima fără rețineri afecțiunea față de noul ei iubit.

Cu ocazia minicavanței de 1 mai, Alexia Eram și iubitul ei au mers într-o escapadă pe litoral. Creatoarea de conținut și partenerul ei au mers în mai multe cluburi de la mare și s-au distrat pe cinste. Paparazzi i-au surprins în câteva ipostaze tandre, semn că amândoi se bucurau de clipele pe care le petrec împreună. Cei doi nu s-au ferit să își arate afecțiunea în public, sub privirile tuturor celor prezenți. Vezi AICI imaginile cu Alexia Eram și iubitul ei.

În toamna anului 2024, vestea despărțirii dintre Mario Fresh și Alexia Eram a devenit publică. La momentul respectiv, artistul a simțit nevoia să clarifice situația și a transmis un mesaj sincer pe rețelele de socializare:

Recent, Mario Fresh a surprins publicul cu declarațiile sale în timpul unui concert, mărturisind că ruptura de Alexia Eram l-a inspirat să scrie mai multe piese.

„A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău?”. Ulterior, el a zis cât de mult i-a influențat muzica despărțirea de Alexia Eram. „Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit. Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta am scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a mai spus cântărețul.