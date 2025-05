Vedetele care au încălcat regulile de la MET Gala 2025 și au stârnit controverse în mediul online

Met Gala 2025, evenimentul care celebrează deschiderea uneia dintre cele mai importante expoziții fashion ale anului a avut loc, conform tradiției, în prima zi de luni a lunii mai, adică 5 mai 2025. Codul vestimentar pentru Met Gala 2025 a fost „Tailored for You.”

Ce vedete au încălcat regulile de la MET Gala 2025

Una dintre regulile de bază la Gala Met este că participanții nu au voie să-și folosească telefoanele pentru a documenta seara, dar multe vedete au făcut totuși fotografii în interiorul evenimentului din 2025!

Vedete precum Kim Kardashian, Laura Harrier, Tyla, Chance the Rapper și alții au distribuit fotografiile pe care le-au făcut în timpul participării la gală de luni seară, de la Muzeul Metropolitan de Artă din New York.

Megan Thee Stallion a realizat un videoclip în care a analizat mâncarea servită și a menționat că „nu ar trebui să avem telefoanele, dar le avem oricum”. Un comentator chiar a remarcat: „Mă uit la clip înainte ca Anna să te pună să ștergi asta”.

Regula „fără telefoane” pare a fi o regulă încălcată de multe vedete în fiecare an, așa că nu pare să fie aplicată cu adevărat. Imaginile surprinse în special în baia de la Muzeul Metropolitan de Artă din New York au devenit virale în fiecare an.

Tema MET Gala 2025

Tema Galei Met 2025 a fost „Superfine: Tailoring Black Style.” Inspirată de cartea Monicăi L. Miller din 2009, „Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity”, expoziția este dedicată istoriei și semnificației Black Dandyism și este pe deasupra prima expoziție, în peste 20 de ani, de la Muzeul Met, care se concentrează exclusiv pe îmbrăcăminte pentru bărbați. Această direcție de stil își are originile în secolul al XVIII-lea și a devenit de atunci o expresie a libertății, independenței și creativității. Vor fi prezentate ținute, picturi și fotografii care ilustrează influența și evoluția acestui stil de-a lungul secolelor.

Într-un interviu pentru American Vogue, curatoarea Monica L. Miller descrie Black Dandyism ca pe „o strategie și un instrument de regândire a identității, de a te vedea într-un context diferit. Este vorba despre forțarea granițelor existenței umane, lucru care a modelat stilul, mai ales în vremurile de sclavie.” Andrew Bolton, curator principal al Costume Institute, adaugă că expoziția este un pas important în promovarea diversității colecțiilor și în depășirea prejudecăților istorice: „Este foarte important să facem moda de la Met mai accesibilă și mai incluzivă.”

Alături de președintele de onoare LeBron James, MET Gala 2025 a fost organizată de Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams și Anna Wintour. Astfel, moda, muzica, filmul și sportul s-au reunit pentru a forma o echipă impresionantă.

În plus, anul acesta a fost readusă la viață o tradiție specială: comitetul gazdă, format dintr-un grup divers de minți creative. Printre aceștia se numără André 3000, Chimamanda Ngozi Adichie, Jordan Casteel, Dapper Dan, Doechii, Ayo Edebiri, Edward Enninful, Jeremy O. Harris, Branden Jacobs-Jenkins, Rashid Johnson, Spike Lee și Tonya Lewis Lee, Audra McDonald, Janelle Monáe, Jeremy O. Harris, Pope, Angel Cari Richard Reese și Karaher Walk.

Marea surpriză a serii a fost Rihanna, care a dezvăluit cu această ocazie că este însărcinată cu al treilea copil.

Foto: Instagram

