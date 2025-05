Superfine: Cel mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu la Met Gala 2025

Cel mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu la Met Gala 2025 au fost cele care au respectat tema Tailored for You, inspirată de tema expoziției Costume Institute din acest an: Superfine: Tailoring Black Style. Pornind de la cartea din 2009 a Monicăi L. Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, expoziția cuprinde 12 secțiuni, fiecare reprezentând o caracteristică a stilului dandy: Proprietate, Prezență, Distincție, Deghizare, Libertate, Campion, Respectabilitate, Jook (definit în cartea lui Zora Neale Hurston Characteristics of Negro Expression – o referință importantă pentru expoziție – ca un spațiu pentru dans și alte activități de petrecere a timpului liber), Patrimoniu, Frumusețe, Cool și Cosmopolitism.

Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams și Anna Wintour au co-prezidat Gala Met 2025, LeBron James fiind președinte de onoare, însoțiți de un comitet de gazde, format din André 3000, Chimamanda Ngozi Adichie, Jordan Casteel, Dapper Dan, Doechii, Ayo Edebiri, Edward Enninful, Jeremy O. Harris, Branden Jacobs-Jenkins, Rashid Johnson, Spike Lee și Tonya Lewis Lee, Audra McDonald, Janelle Monáe, Jeremy Pope, Angel Reese, Sha’Carri Richardson, Tyla, Usher și Kara Walker. Nu e de mirare, deci, că mulți dintre aceștia se regăsesc pe lista celor mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu la Met Gala 2025.

După cum era de așteptat pentru o seară dedicată stilului comunității de culoare din Statele Unite, covorul roșu de la Met Gala 2025 a fost plin de referințe directe la moda masculină, mai ales la costumul specific, purtat ca un răspuns și ca o formă de rezistență la comerțul cu sclavi, colonialism și imperialism, un mix între tradițiile stilistice africane și europene, care vorbește despre formarea identităților negre în Statele Unite și Europa.

Probabil una dintre cele mai ambițioase teme ale unei astfel de expoziții în ultimii ani, mai ales având în vedere criticile primite de eveniment, dar și de publicația Vogue, îndeaproape asociată cu gala, petrecerea caritabilă din acest an a dorit însă să sublinieze diversitatea rasială, iar participanții au avut grijă, în majoritatea lor, să onoreze codurile stilului black pe covorul roșu la Met Gala 2025, purtând în cele mai multe rânduri chiar ținute de la designeri din comunitate.

Un plus al galei a fost faptul că a permis bărbaților să-și pună în evidență stilul, lucru de lăudat într-un moment în care moda masculină suferă de un moment de apatie – scuturat, însă, pe fiecare covor roșu, de ținutele arborate cu mândrie, deseori, de bărbați black: acum, Colman Domingo, purtând Valentino, și-a confirmat încă o dată statutul de best dressed, într-o ținută Valentino care onora și amintirea legendarului editor Vogue Andre Leon Talley, printr-o capă somptuoasă.

Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton, într-o ținută impecabilă Wales Bonner, A$AP Rocky într-un costum AWGE, o jachetă Marmot, și cu o umbrelă Briony personalizată cu diamante, Maluma într-o ținută Willy Chavarria îmbinând tonuri de albastru cu verde și arborând un trandafir; Shaboozey într-o ținută fabuloasă Robert Wun Haute Couture; toți au strălucit pe covorul roșu la Met Gala 2025. Ne-au plăcut și Chance the Rapper într-o ținută Versace vintage, Ncuti Gatwa și Burna Boy în Ozwald Boateng, dar și Stormzy, impecabil în Tom Ford. Rege-Jean Page a participat într-un ansamblu Brioni roșu, accesorizat cu o broșă, Andre 3000 s-a amuzat cu stil purtând o ținută Burberry x Benjamin Bixby, iar Bad Bunny și-a demonstrat încă o dată dragostea pentru modă într-o ținută Prada. Și Cole Escola, într-un outfit colorat semnat Christopher John Rogers, dar și Patrick Schwarzenegger, de asemenea în culori, într-un ansamblu Balmain, au completat galeria celor mai bine îmbrăcați bărbați la eveniment.

Cât despre ținutele femeilor pe covorul roșu la Met Gala 2025, și acestea au făcut deseori referire la celebrul costum purtat de comunitatea afro-americană și făcut celebru mai ales de legendele jazz-ului. Tessa Thompson a arătat minunat în Prabal Gurung, iar Thom Browne, o alegere clasică deja, având în vedere înclinația sa pentru tailoring, a fost preferat (cu succes) de Angel Reese, Janelle Monae – bonus pentru monoclu -, Nicky Minaj, Zoe Saldana și Demi Moore – care purta o uriașă cravată stilizată deasupra capului, ca un soi de aură suprarealistă.

Apariții spectaculoase pe covorul roșu la Met Gala 2025 au avut și Rihanna, în Marc Jacobs (care a folosit ocazia pentru a-și anunța cea de-a treia sarcină), Doja Cat, tot în Marc Jacobs; Mary J Blige într-un costum alb Stella McCartney, accesorizat cu o pălărie construită ca o structură din metal, Doechii în Louis Vuitton. Și Alicia Keys, asortată cu partenerul său de viață, Swizz Beatz, în ținute Moncler, dar și Lupita Nyong’o într-un ansamblu Chanel Haute Couture în culoarea oului de rață, precum și Angela Bassett într-o ținută Burberry albastră accesorizată cu un baston; Zendaya în Louis Vuitton; Jodie Turner-Smith și Cardi B în Burberry s-au numărat printre cele mai reușite apariții ale serii. La fel și Teyana Taylor, într-un ansamblu puternic accesorizat de la Ruth E. Carter.

Diana Ross a avut, cum era de așteptat pentru o legendă a muzicii americane, o apariție triumfătoare pe covorul roșu de la Met Gala 2025, într-o ținută care se afla deja în garderoba asa, Eleven Sixteen by Ugo Mozie. FKA Twigs a strălucit într-o rochie mult mai simplă, semnată Wales Bonner, în vreme ce Ayo Edebiri a ales să poarte Ferragamo. Ne-au plăcut și Tracee Ellis Ross într-o ținută Marc Jacobs în nuanțe de roz, dar și Cynthia Erivo, într-un ansamblu Givenchy Haute Couture încrustat cu pietre strălucitoare. De asemenea, Lizzo a arătat spectaculos în Christian Siriano, iar Chappell Roan a ales un costum roz realizat de Paul Tazewell.

Costumul purtat de comunitatea afro-americană a fost onorat și de Madonna, într-un ansamblu realizat de Haider Ackermann pentru Tom Ford, iar superstarul nu s-a dat în lături de a a isca noi controverse, fumând, pe covorul roșu de la Met Gala, ostentativ dintr-o țigară de foi. Tot un costum, dar Prada, a purtat și modelul și actrița transgender Hunter Schafer.

Respectând mai puțin evident tema de anul acesta, Jenna Ortega a purtat Balmain, Miley Cyrus a arătat spectaculos într-o ținută Alaia, Nicole Kidman a apărut într-o rochie Balenciaga Couture, iar Lana Del Rey a purtat o rochie Valentino Couture. Kim Kardashian într-o ținută Chrome Hearts din piele, a cărei piesă centrală era un corset minuscul, a arătat, și ea, foarte bine.

