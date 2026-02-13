Adelina Chivu, mesaj emoționant de ziua fiicei sale. Natalia a împlinit 17 ani: „Același stil, aceeași atitudine”

Adelina Chivu a transmis un mesaj emoționant pentru fiica ei, Natalia.

Fiica Adelinei Chivu
Natalia, fiica lui Cristi Chivu și a soției sale, Adelina, a sărbătorit recent o bornă importantă: 17 ani de viață. Cu această ocazie, mama ei a împărtășit pe rețelele sociale un mesaj emoționant, însoțit de o fotografie din copilărie care surprinde dulceața și personalitatea fetei.

Fotografia postată de Adelina Chivu reamintește de momentele din copilărie ale Nataliei și evidențiază trăsăturile și atitudinea care o definesc chiar și acum, la adolescență. Mesajul mamei subliniază legătura puternică dintre cele două și iubirea necondiționată pe care Adelina o are pentru fiica sa.

„Același stil, aceeași atitudine, aceeași dulceață… dar nu aceeași vârstă. La mulți ani, Natalia! Te iubesc!”, a scris Adelina Chivu pe Instagram, în semn de afecțiune și mândrie pentru fiica sa. Postarea a strâns rapid aprecieri și comentarii de la prieteni și urmăritori, care au ținut să transmită urări și felicitări Nataliei.

Adelina și Cristi Chivu formează un cuplu discret și își trăiesc povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor. Vedeta și antrenorul de fotbal s-au logodit în anul 2007, iar pe 6 iulie 2008 s-au căsătorit. Evenimentul a avut loc la Palatul Știrbey și au fost prezenți mai bine de 500 de invitați. Adelina și Cristi Chivu au împreună două fete, pe Anastasia și pe Natalia, pe care nu le postează foarte des pe rețelele de socializare.

Adelina Chivu, despre relația specială cu fiicele ei

Adelina Chivu are o relație apropiată și specială cu cele două fiice ale ei. Vedeta a făcut confesiuni despre Anastasia și Natalia, care în prezent învață în cadrul Școlii Americane din Milano.

„Eu mă înțeleg foarte bine cu ele, sunt prietenă și confidentă chiar și cu prietenele lor. Știu cam tot ce se întâmplă, ce băieți le plac, vorbim orice. Acum na, e normal să mai aibă și ele secretele lor, dar avem o relație foarte apropiată. Eu aș vrea să știu tot, dar nu e cazul. (râde) Să zicem că avem un echilibru foarte bun, cam maxim ce se poate obține la vârsta lor din relația cu părinții. Singura chestie care mă enervează e că nu mă mai lasă să le pup cât aș vrea eu, nu prea mai stau la ținut în brațe… Chestii de adolescente”, a spus Adelina Chivu pentru VIVA!

În ceea ce privește rolul de mamă, Adelina Chivu consideră că nu este restrictivă cu fiicele sale și le încurajează să își urmeze pasiunile.

„Eu sunt aici să le învăț chestii, nu să le pun piedici. Nu am considerat niciodată copilul ca fiind o proprietate a mea. Vreau să devină cine sunt ele, nu cine aș vrea eu să fie sau societatea. Familia mea, la început, când erau foarte mici, spunea că am o abordare nefirească, eu fiind mai mult prietena lor, vorbeam cu ele de la egal la egal. Acum însă, când toți văd rezultatele, îmi dau dreptate și să știi că sunt admirată în cercul nostru pentru felul în care le-am crescut.”

Cu toate că Natalia și Anastasia încă nu știu concret care este facultatea pe care vor să o urmeze, Adelina Chivu le va sprijini să facă alegerea potrivită lor.

„Nu știu exact ce ar vrea să facă, dar mi se pare și normal la vârsta asta. Cei care știu ori au un talent nativ la ceva, ori vorbesc prin cuvintele părinților, ceea ce nu e cazul. Eu știu oameni de 30 de ani care încă nu sunt hotărâți. Natalia începe să se documenteze puțin mai mult acum, că termină clasa a 10-a și va trebui să aleagă o facultate. Anastasia încă nu are idee. Ce știm sigur este ca vor merge la o facultate unde nu se face matematică. Sunt amândouă chinuite rău de acest obiect, dar eu pot spune că le înțeleg perfect. (râde) Important pentru mine este să facă în viață ceva ce le face fericite pe ele, nu pe mine.”

Timothée Chalamet, dezvăluiri surprinzătoare despre planurile de căsătorie cu Kylie Jenner

Foto: Instagram

Ce crede Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026: "Nu pot să fiu decât foarte mândră"

People
Ce crede Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026: "Nu pot să fiu decât foarte mândră"
People

Aris Eram a acceptat provocarea Survivor România 2026 de la Antena 1.

Timothée Chalamet, dezvăluiri surprinzătoare despre planurile de căsătorie cu Kylie Jenner

People
Timothée Chalamet, dezvăluiri surprinzătoare despre planurile de căsătorie cu Kylie Jenner
People

Timothée Chalamet a vorbit sincer despre dorința de a se căsători cu Kylie Jenner.

Sânziana Negru a împlinit 39 de ani. Creatoarea de conținut și partenerul ei, Ștefan Floroaica, au plecat într-o vacanță exotică

People
Sânziana Negru a împlinit 39 de ani. Creatoarea de conținut și partenerul ei, Ștefan Floroaica, au plecat într-o vacanță exotică
People

Sânziana Negru a împlinit 39 de ani și a plecat cu Ștefan Floroaica într-o vacanță de vis.

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

