Adelina Chivu, mesaj emoționant pentru fiica ei, Anastasia. Tânăra a împlinit 15 ani

Adelina Chivu i-a transmis un mesaj plin de emoție fiicei sale, Anastasia, care a împlinit 15 ani.

Adelina Chivu, mesaj emoționant pentru fiica ei, Anastasia

Adelina și Cristi Chivu formează un cuplu discret și își trăiesc povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor. Vedeta și antrenorul de fotbal s-au logodit în anul 2007, iar pe 6 iulie 2008 s-au căsătorit. Evenimentul a avut loc la Palatul Știrbey și au fost prezenți mai bine de 500 de invitați. Adelina și Cristi Chivu au împreună două fete, pe Anastasia și pe Natalia, pe care nu le postează foarte des pe rețelele de socializare.

În ziua în care fiica ei, Anastasia, a împlinit 15 ani, Adelina Chivu a marcat acest moment important printr-o postare specială pe rețelele de socializare. Vedeta a făcut publică o imagine rară cu Anastasia, iar fanii au remarcat cât de mult a crescut tânăra.

„15 ani de binecuvântări! La mulți ani, înger! Te iubește mami”, a scris Adelina Chivu.

Adelina Chivu, declarații rare despre povestea de dragoste cu soțul ei

Adelina Chivu a povestit despre începutul relației cu soțul ei, Cristi Chivu. Cei doi se cunoșteau deja de ceva vreme și au decis să formeze un cuplu abia după ce au mai acumulat o serie de experiențe.

„Nu cred că există relație ca în filme, dar da, avem și noi povestea noastră. Ne-am intersectat de mai multe ori în viață până am ajuns să ne cunoaștem, dar totul s-a întâmplat la momentul potrivit. Cred că așa a fost să fie. Noi am devenit un cuplu când deja aveam amândoi experiențele noastre și ne trebuia stabilitate. Orice s-ar fi întâmplat înainte, nu cred că ar fi durat pentru că nu eram suficient de maturi și pregătiți pentru ceva stabil”, a declarat Adelina Chivu pentru VIVA!

Cum este Cristi Chivu în rolul de tată

Chiar dacă este discretă când vine vorba de viața personală, Adelina Chivu a surprins recent cu declarațiile făcute despre familia ei. Vedeta a vorbit despre cum este soțul ei, Cristi Chivu, în rolul de tată.

„Este protector, cu fetele un pic prea mult, aș putea să adaug. Se dă pe brazdă din punctul ăsta de vedere. Ele au ajuns la vârsta la care vor să cunoască un băiat. El nu accepta această idee, nu exista varianta asta în mintea lui. Oricât de târziu s-ar fi întâmplat, tot ar fi fost prea devreme. Eu am avut un pic de stres când am văzut că se apropie momentul, dar a făcut față cu brio, sunt foarte mândră de el. Eu urmez un parenting al meu, propriu și personal, pentru care am fost supusă bullying-ului o foarte bună perioadă, de toți cunoscuții și familia mea”, a mărturisit Adelina Chivu în cadrul podcast-ului „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar.

În continuare, Adelina Chivu a mai vorbit despre educația pe care le-o oferă celor două fiice ale sale, Anastasia și pe Natalia.

„De când erau fetele foarte mici și au început să vorbească, și până în ziua de azi, eu nu mi-am schimbat tonul și discursul. Eu mă certam cu ele la trei ani și mă supăram pe ele, două zile. Eu nu știu dacă e bine. Sunt sigură că am greșit de foarte multe ori, am avut foarte mult de învățat. Doar că m-am menținut tare pe poziție. Acum suntem best friends. Acum chiar știu absolut tot, mă rog… cred. Eu știu cum îi cheamă pe iubiții prietenelor lor, știu bârfele din cadrul găștilor, știu când se despart. Cristi a fost foarte implicat, atât cât i-a permis timpul. Normal.”

Citește și:

Giulia Anghelescu a renunțat la muzică. De ce a luat această decizie și ce vrea să facă în continuare: „Consider că am ajuns într-un moment în care…'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro