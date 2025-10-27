Cristi Chivu a împlinit 45 de ani. Ce mesaj neașteptat i-a transmis public soția lui, Adelina: „A fost o perioadă nebună și grea, dar…”

Adelina și Cristi Chivu formează un cuplu discret și își trăiesc povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor. Vedeta și antrenorul de fotbal s-au logodit în anul 2007, iar pe 6 iulie 2008 s-au căsătorit. Evenimentul a avut loc la Palatul Știrbey și au fost prezenți mai bine de 500 de invitați.

Mesajul transmis de Adelina Chivu cu ocazia zilei de naștere a soțului ei.

Cristi Chivu a împlinit 45 de ani, iar soția lui, Adelina Chivu, i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Cuvintele postate de Adelina au fost întâmpinate cu laude de fanii celebrului cuplu, mai ales că fosta prezentatoare a mărturisit că ea și soțul ei au avut o perioadă mai dificilă în ultima vreme.

„Singura poză pe care am reușit să o facem împreună anul acesta – asta spune totul! A fost o perioadă nebună și grea, dar suntem mereu aici pentru tine. Fetele și cu mine suntem cele mai mari fane ale tale. Te iubim, iubitule! La mulți ani”, a scris în engleză Adelina Chivu, acompaniind mesajul cu o fotografie de cuplu.

Imagini rare cu fiicele cuplului Adelina & Cristi Chivu

În 2008, Adelina Chivu a decis să renunțe la cariera pe care o avea în televiziune. Printre altele, ea a fost prezentatoare de știri sportive la Antena 1 și Antena 3. Atunci, vedeta s-a mutat alături de Cristi Chivu în Milano. După stabilirea în Italia, au venit rar în România.

Adelina și Cristi Chivu au împreună două fete, pe Anastasia, în vârstă de 14 ani, și pe Natalia, în vârstă de 16 ani, pe care nu le postează foarte des pe rețelele de socializare. După 16 ani în care a stat departe de televiziune și s-a dedicat familiei, Adelina Chivu a revenit pe micile ecrane în cadrul show-ului de talente X Factor, pe care îl va prezenta alături de Mihai Morar.

Recent, Adelina Chivu a postat mici imagini cu fiicele ei în timp ce acestea se aflau pe terenul de fotbal. Nici Cristi Chivu nu a lipsit. Anastasia și Natalia practică același sport ca tatăl lor, iar fostul căpitan al echipei naționale a fost surprins de soția lui în timp ce le privea cu mândrie pe Anastasia și Natalia.

Natalia și Anastasia au fost adversare în cadrul unui meci desfășurat pe terenul Școlii Americane din Milano, acolo unde cele două învață. Imaginile le înfățișează pe cele două într-un moment în care au un dialog chiar în timpul desfășurării jocului. Poți vedea imaginile în galeria de mai sus.

Cum este Cristi Chivu în rolul de tată

Chiar dacă este discretă când vine vorba de viața personală, Adelina Chivu a surprins recent cu declarațiile făcute despre familia ei. Vedeta a vorbit despre cum este soțul ei, Cristi Chivu, în rolul de tată.

„Este protector, cu fetele un pic prea mult, aș putea să adaug. Se dă pe brazdă din punctul ăsta de vedere. Ele au ajuns la vârsta la care vor să cunoască un băiat. El nu accepta această idee, nu exista varianta asta în mintea lui. Oricât de târziu s-ar fi întâmplat, tot ar fi fost prea devreme. Eu am avut un pic de stres când am văzut că se apropie momentul, dar a făcut față cu brio, sunt foarte mândră de el. Eu urmez un parenting al meu, propriu și personal, pentru care am fost supusă bullying-ului o foarte bună perioadă, de toți cunoscuții și familia mea”, a mărturisit Adelina Chivu în cadrul podcast-ului „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar.

În continuare, Adelina Chivu a mai vorbit despre educația pe care le-o oferă celor două fiice ale sale, Anastasia și pe Natalia.

„De când erau fetele foarte mici și au început să vorbească, și până în ziua de azi, eu nu mi-am schimbat tonul și discursul. Eu mă certam cu ele la trei ani și mă supăram pe ele, două zile. Eu nu știu dacă e bine. Sunt sigură că am greșit de foarte multe ori, am avut foarte mult de învățat. Doar că m-am menținut tare pe poziție. Acum suntem best friends. Acum chiar știu absolut tot, mă rog… cred. Eu știu cum îi cheamă pe iubiții prietenelor lor, știu bârfele din cadrul găștilor, știu când se despart. Cristi a fost foarte implicat, atât cât i-a permis timpul. Normal.”

Foto: Arhiva ELLE

